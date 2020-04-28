Граждане Турции долгие годы усердно и скрупулезно работали на пути формирования правового государства, стремились к тому, чтобы Турция стала страной, живущей по высшим цивилизационным правовым нормам.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Однако сегодня, когда мы смотрим на Турцию образца 2020 года, мы видим, что словосочетание «правовое государство» в отношении этой страны можно употреблять лишь в кавычках. Государство, по сути, это и есть закон, право. Государство, оторванное от закона и права, можно описать как некое преступное, бандитское образование. Турция 2020 года — это страна, которая существует в соответствии с Конституцией, ведет переговоры с Евросоюзом о полноправном членстве, является одним из учредителей Совета Европы, подписала соглашение с ООН и ратифицировала положения этого соглашения с ООН парламентом страны. Формально Турция — это страна, которая служит своим гражданам, строго соблюдая принципы современного правового государства, но… Турция, гордившаяся своим статусом члена-учредителя Совета Европы, нарушила многие принципы в области демократии и свободы, в первую очередь в части основных прав человека. Турция, выведенная из ревизионного процесса благодаря усилиям и реформам правительства Партии справедливости и развития (GCH) в 2004 году, спустя 13 лет вновь благодаря усилиям ПСР погружается в ревизионный процесс.

Ревизионная комиссия ПАСЕ, заседавшая 8 марта в Париже, большинством голосов одобрила доклад о повторном включении Турции в политический (мониторинговый) ревизионный процесс. В докладе по пунктам расписаны факты давления и нарушения прав человека, осуществленные в первую очередь в отношении движения «Хизмет», а также в отношении оппозиции, под предлогом причастности к перевороту 15 июля. В докладе рассматриваются факты задержания сотен тысяч человек, заключения под арест 67 тысяч человек, ликвидации органов СМИ, задержания депутатов, деятелей науки, бизнесменов, домохозяек, факты издевательств в тюрьмах над военными, служащими полиции, судьями и прокурорами. В докладе, содержащем последние предупреждения для правительства, содержится призыв к обнародованию доклада о пытках, подготовленного Комитетом по предотвращению пыток Совета Европы.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Одним из самых примечательных моментов доклада является толкование переворота президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом как «милости от Аллаха», высказанное им после попытки переворота. По пунктам расписаны факты увольнений, взятия под контроль судебной системы и полного устранения оппозиционных СМИ, осуществляемые с 16 июля после этого выражения Эрдогана. 180 тысяч служащих (офицеров, полицейских, судей, прокуроров, преподавателей, чиновников, деятелей науки, врачей) было отстранено от занимаемых должностей. 145 тысяч человек было осуждено. 67 тысяч человек содержатся в тюрьмах. В то время как в стране кровоточат раны социальной сплоченности и стабильности, эти события становятся причиной распространения атмосферы страха по всей стране.

Но самым ярким примером среди государственных ведомств, функционирующим вне всяких законов, является Организация национальной разведки (MİT). Сегодня мы не можем узнать даже то, насколько легально ведется прослушка и слежка за теми или иными лицами или структурами, которую ведет MİT, есть ли у них постановление суда о прослушке и слежке. Потому что ее действия не могут быть предметом расследования и проверки. При этом деятельность и компетенция разведки вызывает опасения, все видят, что что-то неправильно работает в этой структуре. Самые закрытые государственные тайны Турции, как обнаружилось недавно, в деталях известны другим странам. В прессу просочилась информация, что MİT-национальной разведки не может ничего поделать с тем фактом, что органы власти Турции давно прослушиваются спецслужбами целого ряда стран. Вот вопиющий случай прослушки, когда в прессе появляется расшифровка секретного заседания министра иностранных дел и главы MİT Хакана Фидана, где последний говорит министру: «Мы сбросим на этот мавзолей парочку ракет, спишем на них, и тогда Турция сможет спокойно начать войну».

В Германии задерживаются агенты MİT, которые работают под видом сотрудников Ак Парти. Кто-то посылает в Германию их, но агенты эти почему-то следят за турками же. Примечательно, что власти Турции считают для себя угрозой турок, живущих в Германии, и следят за ними в Германии. Налицо какая-то проблема менталитета, проблема сознания, которая воспринимает опасностью для Турции самих же турок, и никого более. Сегодня эта «опасность» — турки из так называемого параллельного государства, завтра алевиты, коммунисты, курды и так далее. То есть Турция считает врагами государства своих же турецких граждан. Спецслужбы в Турции — это тайна за семью печатями, они могут вести прослушку, использовать ее, уничтожать неугодных. Великое национальное собрание Турции не может никак ни влиять, ни проверять деятельность спецслужб. Парламент не может даже запросить у них какую-либо информацию. Такую бесконтрольность невозможно представить себе ни в одном цивилизованном государстве. Спецслужбы Турции стала спецслужбами в руках одного человека, в руках одной партии. Структуры, подобной MİT по системе организации и подчиненности, нет ни в США, ни в Германии, ни в Великобритании.

Эмблема Национальной разведывательной организации Турции

Ответ на критику решений и действий президента в Турции известен всем. Председатель коллегии адвокатов города Диярбакыр Тахир Эльчи открыто заявил, что президент страны нарушает и попирает положения конституции, призвал Верховный суд Турции восстановить соблюдение конституции, сказав: «Если говорить открыто, и я бы не хотел этого произносить, но попытки разрушить основы демократического правового государства, открытое попирание статей конституции классифицируется как предательство интересов страны и влечет самое тяжелое уголовное наказание». Эльчи также отметил, что слова и стиль речи Эрдогана оскорбляют и унижают курдский народ Турции, такой стиль речей президента страны недопустим. Он подчеркнул, что обязанность и ответственность государственных прокуроров в том, что обеспечивать конституционный порядок и начинать расследование в отношении любого гражданина страны, который нарушает или попирает основной закон государства, «независимый суд ответственен за защиту законов страны. Суд обязан принимать необходимые меры, в случае нарушения процедуры демократических выборов, нарушения конституционных положений и законов страны. Прокуроры видят, что происходит в этой стране, я призываю к незамедлительным действиям прокуроров и судей Турции». Председатель коллегии адвокатов города Диярбакыр Тахир Эльчи, который резко критиковал правительство, был убит. Причина убийства не ясна.

Думаю, этой статьей мне удалось объяснить, почему заголовком статьи я вынес столь жесткую констатацию — «видимость правового государства, сошедшего с ума». Мораль такова, чем больше будет становиться людей или государственных структур, деятельность и решения которых нельзя будет проверять или расследовать, как, например, президента страны, высшей избирательной комиссии, высшего совета судей и прокуроров, Организации национальной разведки и прочих, тем выше будет становиться степень сумасшествия государства в целом. По этим причинам, я полагаю, по окончании COVID-19 Турция окажется в лиге проигравших. Турция, испытывающая серьезный дефицит с точки зрения стандартов здоровья и безопасности, полуавторитарная страна со слабой экономикой, способной к производству на базе далеко не передовых технологий, а производственных технологий второго и третьего класса, имеющая серьезные трудности в конкурентоспособности, не сможет найти новых возможностей для развития в новой международной среде. Она не только не сможет сократить разрыв с развитыми странами, но и не сможет помешать появлению еще большего разрыва. Поскольку наряду с этими причинами, кроме вируса, существуют также такие проблемы, как нарушение Конституции и утрата системы правосудия.