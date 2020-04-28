Те, кто вот уже почти месяц вынужден работать удалённо, из дома, могли убедиться, что перестроиться оказалось не так-то просто. Появились психологические и даже физические проблемы. Информировать о том, как с ними справиться, призван канал «На удаленке PRO».

Иван Шилов ИА REGNUM Удаленка

Он посвящен переходу на удаленную работу и организации работы распределенных команд. Различные эксперты рассказывают о программах и оборудовании для дистанционный работы, обсуждают вопросы информационной безопасности и психологии удалённой работы. Редакция ИА REGNUM поговорила с создателем канала Антоном Арнаутовым.

ИА REGNUM: Антон Георгиевич, расскажите, как родилась идея создать такой канал?

Антон Арнаутов: С первых дней перехода на удалёнку было понятно, что это — всерьез и надолго, и мы завели канал «На удаленке PRO», где собираем мнения экспертов, руководителей компаний, психологов о том, как лучше адаптироваться к этому сложному периоду. На самом деле, такой информации накопилось уже много, и можно сделать некоторые выводы.

Главное, что сейчас нужно понять в этой ситуации, удаленка — это не какой-то случайный, временный эпизод в нашей жизни, это действительно может быть для многих всерьез и надолго. И главное — не ставить для себя каких-то временных сроков, что вот через неделю, через две, через десять дней это всё закончится и жизнь вернётся к обычному состоянию. Это очень важно психологически, потому что, когда эти сроки наступают, у человека может произойти срыв. Надо сейчас всерьез адаптироваться к той ситуации, которая существует, надо всерьез искать плюсы в этой ситуации, привыкать к её минусам, в общем — надо приспосабливаться.

ИА REGNUM: Что является самым главным в переходе на дистанционную работу?

Антон Арнаутов: Наверное, один из главных таких принципов на удалёнке (и об этом говорят абсолютно все просто потому, что это правильно) — это порядок, даже искусственный порядок. К примеру, если у вас внезапно получилось так, что нет каких-то текущих дел, нет занятий, которые бы потребовали от вас самоорганизации, вы должны их себе придумать. То есть необходимо ввести себя в состояние расписания. И это расписание должно очень чётко разделять ваши рабочие дни от ваших выходных дней.

И второе, две крайности — нельзя воспринимать ситуацию как бесконечный отпуск. С другой стороны, нельзя себя загонять в беспрерывную работу, потому что мы не автоматы, и человек должен жить в определённом биологическом ритме. Это касается и дней недели: должно быть очень чёткое разделение между буднями и выходными. Если раньше за нас решали обстоятельства, то сейчас — это ваш выбор и ваша ответственность. Вы сами себе должны это обеспечивать. Это же касается и рабочих часов.

ИА REGNUM: Что нужно ещё, чтобы не «выгореть»?

Антон Арнаутов: Обязательна забота о своём физическом состоянии — занятия спортом. Нужна элементарная гигиена и обязательные перерывы. Это золотое правило. Погружаясь на удалёнку в состоянии тревожного психического состояния, вполне оправданного, можно удариться в крайнюю степень трудоголизма, куда мы себя загоняем в надежде, что это как-то отвлечёт нас или поможет выкарабкаться. Но физические ресурсы — они исчерпаемые, если их не восстанавливать. Поэтому крайне важно в этой трудовой деятельности, какой бы она ни была, заранее для себя запланировать островки восстановления.

ИА REGNUM: Как восстанавливаться?

Антон Арнаутов: Ну, во-первых, физически. Ещё раз — мы не автоматы, у нас очень много завязано на биологию, и от того, в какой форме будет находиться ваш организм, будет зависеть ваша продуктивность. Соответственно, это спорт, это — физические упражнения, порядка часа в день в совокупности. Тренировка может проходить с утра или вечером, в комфортное время, но островки посередине дня обязательны: может быть, пяти — или десятиминутки. Другая возможность сбросить напряжение — это, условно говоря, медитация или концентрация на каких-то приятных мыслях, может быть, просто выйти на балкон, посмотреть на природу.

ИА REGNUM: Давайте поговорим о важности соблюдения психологической гигиены и общения с близкими?

Антон Арнаутов: Обязательно запланируйте общение с домашними. Опять же, это такая крайняя форма реакции, когда мы себя заставляем непрерывно работать и думать о том, как выбраться из этой ситуации, нагружая себя и домашних пренебрежением. Такого допускать нельзя, ключевое слово — планировать. Нужно планировать и выполнять свои планы по практике общения с близкими людьми, если они с вами — физически, если нет — есть дистанционные методы коммуникации.

Что касается психологической гигиены, я бы посоветовал не грузить себя с утра ежедневным мониторингом новостей. Это действительно бесполезно, потому что вы не врач-эпидемиолог, вряд ли вы руководитель экстренного штаба по борьбе с коронавирусам. Поэтому загружать себя с утра безумным количеством новостей не стоит. О главным вы неизбежно узнаете. Поэтому утро лучше посвятить подготовке себя к рабочему дню, физическим упражнениям, хорошей музыке, водным процедурам и погрузиться в рабочие проблемы, а не беспокоиться по поводу того, как развивается пандемия.

То, что вы сказали про психологическую гигиену, это, скорее всего, связано с кругом общения, и это опять же очень важно. Потому что, понятно, — все по-разному реагируют на эту ситуацию, но если вы хотите максимально долго сохранять психическое здоровье, то, конечно, нужно выбирать себе тот круг людей, которые сохраняют уверенность, сохраняют твёрдость духа, оптимизм. Эти вещи в хорошем смысле слова — тоже заразные. И наоборот, если вы окружаете себя негативом и начинаете вместе переживать, жалеть друг друга, то вместе проваливаетесь в совершенно замкнутое пространство.

ИА REGNUM: Что бы вы сказали приунывшим на удалёнке гражданам России?

Антон Арнаутов: На самом деле, хотя я вначале и говорил о том, что не надо ставить сроков, мы все прекрасно понимаем: природа — она такая, она заложила в нас оптимизм и волю к жизни. Мы все прекрасно понимаем, что происходящее — не навсегда, и ради того, чтобы сохранится, да, сейчас надо поработать над собой, своим расписанием, своим физическим здоровьем, над общением с родными. Это — труд, труд ежедневный. Надо понимать, что будут срывы обязательно. Но после любого срыва обязательно нужно брать себя в руки и восстанавливаться.

ИА REGNUM: Где расположен ваш канал в интернете?

Антон Арнаутов: Канал «На удаленке PRO» — это сайт https://naudalenke.pro/ и Дзен https://zen.yandex.ru/sandbox.

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