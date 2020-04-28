Варшава внимательно следит за дискуссиями в Европейском союзе о путях выхода из экономического кризиса, отягощенного пандемией коронавируса. Председатель совета министров Польши Матеуш Моравецкий призывает выработать новый «план Маршалла». При этом во время ответов на вопросы интернет-пользователей Моравецкий сделал интригующее заявление. «Мы не можем позволить американским или китайским компаниям завоевывать Европу, — отметил польский премьер. — Мы должны защищать европейские компании. Вот почему мы скоро предложим пакет защиты для компаний от враждебных поглощений».

Иван Шилов ИА REGNUM Варшава

Иными словами, Варшава говорит, что европейскому бизнесу не нужны ни американские, ни китайские деньги. Но где тогда стоит та тумбочка, из которой будут их брать? Взоры ряда стран-членов ЕС сегодня обращены на Берлин. Как замечает портал POLITICO, «многие надеются, что Германия, которая до сих пор переживала кризис лучше, чем большинство, согласится открыть свой кошелек». Однако немцы успешно обороняются и отказываются дать свое согласие на выпуск специальных евробондов, которые работают по принципу занимает один за всех, но выплачивают долг все за одного. Тем не менее реальна перспектива, когда Евросоюз все-таки решится выходить из кризиса путем перечисления наиболее пострадавшим странам прямых трансфертов, а не дешевых кредитов, которые только увеличат внешний долг получателей. Вопрос в том, кого признают «наиболее пострадавшими». Профессор Марек Белька, ранее занимавший посты премьера Польши и главы Центробанка, главной опасностью видит в том, что «наши потребности должны будут конкурировать с реальными потребностями средиземноморских стран».

По его словам, такую большую страну, как Италия, может постигнуть экономическая катастрофа, чего «нельзя допустить, потому что без Италии нет Европейского союза». На этом фоне рискуют проиграть борьбу за деньги ЕС, говорит Белька, «относительно новые государства-члены, которых, к сожалению, иногда злонамеренно называют — извините за выражение — «евробеднотой». Это прямой намек на Польшу. Поэтому Варшаве сейчас приходится нелегко. С одной стороны, ради европейских грантов ей выгодно прикинуться сейчас несчастной и не справляющейся с коронавирусом. С другой стороны, страна на Висле переживает в настоящее время и политический кризис, вызванный проблемами организации голосования на выборах президента Польши, которые по закону должны пройти 10 мая. Правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) не может позволить себе проиграть и старается всеми возможными способами провести выборы в назначенные сроки. Ведь если сегодня кандидат от правящей партии, действующий президент Польши Анджей Дуда имеет все шансы победить в первом туре, то при переносе голосования на более поздний срок еще неизвестно, что станет с его рейтингами. Перед PiS стоит сложная задача — найти где-то деньги за пределами страны и при этом позиционировать внутри страны себя как партию, которая успешно справляется как с распространением коронавируса, так и с ликвидацией его последствий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Анджей Дуда. Выборы

Похоже, что ставка делается на Берлин. Польско-немецкая торговля — важнейший фактор, который держит в уме Варшава. Германия хорошо представлена в Польше. По статистическим данным, в 2019 году на польской земле работала 6561 компания, одним из акционеров которой является немецкая компания или физическое лицо — германский гражданин. Немцы представлены такими крупными корпорациями, как Volkswagen и BMW (автомобили), E. ON (энергетика), Metro AG (оптовая и розничная торговля), Allianz (страхование), Bosch (бытовая техника и электроинструменты), Deutsche Telekom (телекоммуникации), Deutsche Post (почтовые услуги), Deutsche Bank (финансы), Bayer (химия и фармакология). Это, конечно, не есть что-то уникальное, немецкие фирмы присутствуют во многих странах. Но помимо того, многочисленными «кровеносными сосудами и нервами» пронизаны польско-германские приграничные регионы. А в итоге введенные Варшавой карантинные ограничения начинают вызывать недовольство глав немецких федеральных земель. Так, недавно премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке направил письмо польскому правительству с призывом решить вопрос о пересечении границы между Польшей и Германией. По расчетам немецкой Торгово-промышленной палаты, около 25 тысяч человек постоянно ездят из одной страны в другую на работу в Бранденбурге или Берлине. Однако 27 марта Варшава распорядилась установить двухнедельную обсервацию для путешественников. Спустя месяц на нескольких польско-немецких переходах по обе стороны границы состоялись акции протеста местных общин, недовольных «негативными последствиями» карантина.

«Я считаю, что польское правительство перестаралось», — в свою очередь заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. С ним и Войдке соглашаются польские коллеги. Двухнедельная обсервация парализовала пограничный рынок труда, пишет на страницах газеты Rzeczpospolita доверенное лицо маршала польского воеводства Нижняя Силезия по международным связям Кшиштоф Брамовский, предупреждающий о росте безработицы среди поляков в приграничных регионах и рисках для польских фирм, оказывающих услуги за границами страны. Дальнейшая отсрочка с принятием правительством Польши решений, подчеркивает Брамовский, «может иметь катастрофические последствия». Однако дело не только в экономике, но и серьезном политическом подтексте. Заявления премьеров двух федеральных земель вызвали болезненную реакцию некоторых польских экспертов, которые увидели в этом «ментальность» Германии, до сих пор воспринимающей доставшиеся Польше после Второй мировой войны приграничные немецкие районы как «свои». От Берлина требуют «уважения интересов Польши», а не так, пишет польский католический портал Nasz Dziennik, что «мы должны стать немецким владением и желательно поделиться на более мелкие кусочки, Польша не хочет быть и не будет немецкой областью».

Kapsuglan Граница Польши и Германии

Но, возможно, Польше придется, хотя бы по экономическим соображениям, стать частью Большой Германии при сохранении внешних атрибутов суверенного государства. Конечно, далеко не факт, что этот негативный сценарий для Варшавы будет реализован. Польша нарастила хороший жирок и потенциал. Время покажет, как она будет выходить из кризиса. Другое дело, что и немцы не лыком шиты. Если послу США в Польше Джорджетт Мосбахер для отстаивания интересов принадлежащего американцам телеканала TVN24, с которым воюет «Право и Справедливость», приходится делать публичные заявления, то попытки PiS заняться реполонизацией польских СМИ, принадлежащих концернам из Германии, Берлин отбил тихо и молча. В конечном счете, у Польши может не оказаться альтернатив, где взять деньги. И единственным выходом станет «немецкая тумбочка», за что придется кое-чем заплатить.