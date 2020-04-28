Беспилотный летательный аппарат вооружённых сил Турции 26 апреля 2020 года нанёс удар по автомобилю, принадлежащему террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Автомобиль двигался на востоке провинции Идлиб у населённого пункта Саан. В результате удара были убиты по меньшей мере два джихадиста.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Это произошло после того, как боевики обстреляли из миномётов турецкий наблюдательный пункт в районе города Аль-Найраб. Обстрел привёл к ранению нескольких военнослужащих Турции, которые были эвакуированы с помощью вертолётов.

leonardo d'ottavi Руины в Идлибе

Спусковым крючком для обострения отношений между турецкими военными и прежде лояльными к ним исламистами из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) послужил разгон турецкой армией ранним утром 26 апреля протестующих, блокирующих проведение по шоссе М-4 (Алеппо — Латакия) совместного патрулирования турецких и российских военных.

В ходе проведения мероприятия по разблокированию трассы военнослужащие Турции применили оружие, четыре человека были убиты, ещё ряд получили ранения. Среди убитых оказались в том числе и боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), принимающие активное участие в организации протестных акций с привлечением мирного населения на автомагистрали М-4.

Обеспечение свободного движения по данному шоссе является одним из условий заключённого 5 марта 2020 года в Москве соглашения между Россией и Турцией. Московское соглашение оформлено Дополнительным протоколом к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 года.

Кроме того, на 6 километров к северу и к югу от дороги М-4 должен быть создан коридор безопасности. Можно предположить, что ширина зон безопасности в шесть километров до шоссе определена на основании предельной дальности выстрела из ПТРК. За решение этого вопроса отвечает Турция.

Дополнительный протокол установил и прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации с 00 часов 01 минуты 6 марта 2020 года. Информационный бюллетень Министерства обороны Российской Федерации о ходе выполнения Меморандума о создании зон деэскалации по состоянию на 10 утра 27 апреля 2020 года сообщает, что ни российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, ни турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано.

Что касается совместного российско-турецкого патрулирования по трассе М-4, то оно проводилось уже пять раз: 15 марта, 23 марта, 8 апреля, 15 апреля и 21 апреля. Однако патрулирование проходило по сокращённой схеме, на очень коротком отрезке, из-за блокирования трассы боевиками радикальных группировок. Протяжённость же всего маршрута совместного патрулирования составляет чуть более 70 километров, от населённого пункта Трумба (2 километра западнее города Серакаб) до населённого пункта Айн-эль-Хавр.

Но это только первый этап плана. Данная автомагистраль в конечном итоге должна быть открыта для свободного перемещения гражданских лиц и транспорта. М-4 — это важнейшая транспортная артерия Сирии, соединяющая главный порт страны Латакия с экономической столицей САР городом Алеппо.

Трасса М-4

В сирийских и турецких социальных сетях со второй половины апреля упорно ходят слухи о том, что время, отведённое Турции на деблокирование трассы М-4, скоро закончится, и 1 мая терпение Москвы иссякнет. Далее ожидается очередной этап наступательной операции Сирийской арабской армии при плотной поддержке российских ВКС. Это, кстати, объясняет жёсткие действия турецких военных 26 апреля при разгоне демонстрантов с автомагистрали: время уходит.

Применительно к ситуации в Идлибе особого внимания заслуживает заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое он сделал 21 апреля 2020 года: «Впервые со времен Второй мировой войны Турция получила возможность оказаться в центре процесса формирования миропорядка. Нужно уже начать готовиться, чтобы воспользоваться этой возможностью».

Что интересно, 21 апреля днём у Эрдогана был телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого президенты обсудили борьбу с коронавирусом, а также ситуацию в Сирии.

В турецких экспертных кругах всё чаще высказывается мнение о необходимости роспуска объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое насчитывает 15 тысяч боевиков. В частности, Омер Озкизилджик из аналитического центра SETA, близкого к правительству Турции, в конце марта высказался за проведение широкомасштабной военной операции против радикальных группировок. Её должны провести силы умеренной сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии.

По мнению Омера Озкизилджика, Анкара должна нейтрализовать радикалов, чтобы ослабить аргументацию России и усилить свои позиции за столом дипломатических переговоров, т.к. Россия указывает в качестве причины атак на Идлиб присутствие там радикальных групп.

Таким образом, действия Турции 26 апреля являются позитивным сигналом с точки зрения поступательного наполнения Московского соглашения от 5 марта 2020 года реальными достижениями. Есть надежда, что со стороны Анкары речь идёт не об имитации действий, а о реальных шагах, направленных на исполнение добровольно взятых на себя обязательств.

Кроме того, обеспечение выполнения достигнутых в Москве договорённостей является единственным способом для Реджепа Тайипа Эрдогана сохранить лицо и свои позиции в Идлибе и возможностью, как он сам недавно заявлял, для Турции «оказаться в центре процесса формирования миропорядка».