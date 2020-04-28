Апрель — традиционный месяц отчётов депутатов и чиновников о своих доходах, полученных за прошлый год. Депутаты Госсовета Чувашии одними из первых обнародовали декларации, а возглавил список самых богатых народных избранников — единоросс Николай Угаслов, задекларировавший свыше 145,7 млн рублей. При этом ещё год назад он лишь замыкал тройку самых богатых, но за это время смог обогнать двух её лидеров. ИА REGNUM проанализировало, что же приносит представителю народа по 12,14 млн рублей в месяц при средней зарплате в республике на уровне 29,63 тыс. рублей.

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Депутатский мандат Николай Угаслов, которого называют человеком из ближнего круга бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, получил в октябре 2016 года. Ему досталось вакантное место Вадима Николаева, который был назначен членом Совета Федерации.

Николай Угаслов

Помимо руководства компанией «ТУС», Николай Угаслов как физлицо владеет долями, а также выступал соучредителем 27 юрлиц. А также он с 2007 года оформлен как индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности — выращивание однолетних культур.

На сегодня шесть юрлиц, где отметился депутат, ликвидированы, в их числе общественный фонд «Созидание» в Татарии, прекративший свою деятельность по решению суда на основании ст. 29 закона «Об общественных объединениях» в мае 2017 года (среди соучредителей также был гендиректор московской группы «Технониколь» Сергей Колесников), некоммерческое партнёрство «Собственников земельных участков «Зори».

В очереди на ликвидацию ещё одно юрлицо, где депутату принадлежит 50% — ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Мой город», созданное в январе 2008 года совместно с Сергеем Лукияновым. С 10 февраля 2020 года в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что регистрирующим органом принято «решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо)». Помимо этого, в сведениях о гендиректоре, которым числится Лукиянов, отмечено, что они недостоверны. На сегодня Лукиянов является председателем «Союза архитекторов Чувашии». Он также был соучредителем благотворительного фонда строительства монумента «Мать-покровительница», ликвидированного в 2009 году. Там же в числе учредителей отметился «лопнувший» позднее «Чувашкредитпромбанк» и «Союз женщин Чувашии», в котором председателем попечительского совета была жена бывшего главы региона Лариса Игнатьева.

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Возвращаясь к депутату Угаслову. Он также с 2013 года возглавляет «Чувашский национальный конгресс». Данная организация, среди прочего, имеет право «участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления», выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в выборах и референдумах.

Бизнес-активы: строительство

Шесть компаний Угаслова были учреждены в 2018 году. Все они относятся к строительной отрасли. Условно дивизион самого богатого народного избранника можно разделить на несколько групп, и основная из них — это строительство жилых и нежилых зданий. Главным активом в ней является АО «Специализированный застройщик «ТУС» (ранее называлось ЗАО «ТУС»). Данное юрлицо было учреждено в 2001 году (ведёт историю с 1992 года). На сегодня уставный капитал компании — 150 млн рублей, а среднесписочная численность работников — около 160 человек. К слову, среди топ-менеджмента застройщика отметились и другие члены семьи Угасловых — Александр Николаевич является исполнительным директором, а Дмитрий Николаевич — директором завода строительной керамики «КЕТРА», принадлежащего АО.

Ketrabrick.ru Завод строительной керамики «КЕТРА»

Самым крупным проектом компании «ТУС», отметившейся также на стройках в Подмосковье, работах по восстановлению после землетрясения в Армении, стал микрорайон «Университет» в Чебоксарах. В 2009 году кабинет министров региона и федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства подписали соглашение о сотрудничестве. В сентябре того же года был проведен аукцион «по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства на земельный участок площадью 6,3 га в г. Чебоксары под застройку I очереди микрорайона «Университетский-2». Победителем стало ЗАО «ТУС». Аукционный участок до этого был в пользовании Рособразования. Строить первые дома на наделе начали в октябре 2009 года.

У АО в активе также доли в трёх действующих юрлицах — ООО «Чуваштелетрейд» (51% доли, ведёт деятельность в области связи на базе проводных технологий, два других учредителя — Вячеслав Сенни и совладелец компании «Русский ветер» Евгений Федоров, связанный с ветропарками Чувашии и компанией «Ветропарки Поволжья»), ОАО «Агрофирма «Средняя Волга» (разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока) и ООО «Территориальные электрические сети». Последняя компания создана в сентябре 2016 года для передачи электроэнергии. Уставный капитал всего 10 тыс. рублей. Компания «ТУС» владеет в ООО долей в 61%, другие совладельцы — Евгений Елкин и Елена Юлина. Судя по косвенным данным, у ООО в пользовании воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ №2 «АБЗ» от ПС 110/35/10 кВ «Катраси».

По итогам 2018 года АО «Специализированный застройщик «ТУС» получило 21,102 млн рублей чистой прибыли, а выручка была на уровне более 1,477 млрд рублей.

Chemodan-tour.ru Санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Чувашии»

Санаторный бизнес

Помимо этого, в активе «ТУС» санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Чувашии». Данным ООО, созданным в 2014 году, владеет Елена Попова, чьи данные совпадают с данными дочери Николая Угаслова. В активе Поповой — управляющая компания «Платина», которая работает в микрорайоне «Университет», УК «Стратегия-21» и доли в иных компаниях депутата.

Примечательно: санаторий является поставщиком почти по 30 госконтрактам на 42,2 млн рублей. Среди заказчиков — управление Фонда соцстраха в Чувашии (15 контрактов на 31,5 млн рублей, в том числе заключенный в феврале 2020 года на услуги, предоставляемые отдельным категориям граждан), минсоцполитики Нижегородской области, нижегородское управление Фонда Соцстраха, минтруда Чувашии и другие.

Но «Жемчужина Чувашии» не единственный санаторно-курортный бизнес, где имеет интересы Николай Угаслов. Они есть и в АО «Санаторий Чувашия», ведущем свою историю с 1966 года. Именно Угаслов в 2016 году поставил подпись на уставе АО как председатель собрания акционеров.

Санаторий — поставщик почти в 70 госконтрактах на сумму более 271 млн рублей. При этом они заключены с заказчиками не только из Чувашии, но и Марий Эл, Татарии. Например, в марте 2020 года с санаторием подписан договор на оказание услуг по медицинской реабилитации застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания в 2020 году. Второй стороной выступило управление Фонда соцстраха Чувашии.

Бизнес-активы: дорожные работы

По открытым данным, АО «Специализированный застройщик «ТУС» было поставщиком в 25 госконтрактах на сумму более 2,521 млрд рублей. При этом по десяти контрактам на сумму 1,126 млрд рублей заказчиком выступает «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии. Все контракты заключены с 2016 года и касаются ремонта, содержания автодорог Чувашии. И это не случайно. По имеющимся данным, именно «ТУС» выкупил с торгов часть имущества обанкроченного «Чувашавтодора», среди контролировавших лиц которого числилось министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии.

Также несколько контрактов у «ТУС» есть с МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства». Например, 30 марта 2020 года был подписан договор на 10,161 млн рублей на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Чебоксар. А в 2016 году «ТУС» был генподрядчиком по контракту на 71,3 млн рублей на строительство автодорог первого пускового комплекса первой очереди строительства жилого района «Новый город» г. Чебоксары.

Но АО не единственная компания Угаслова, которая задействована в дорожных подрядах. 3 апреля 2017 года в Чебоксарах было создано ООО «Тусдорстрой» для строительства автодорог. Единственный владелец — депутат Угаслов. Уставный капитал компании со средней численностью работников около 40 человек — 10 тыс. рублей. Директор компании с конца марта 2020 года — Николай Гапеев. Некоторое время в 2019 году директором компании был Александр Николаевич Угаслов.

За три года существования «Тусдорстрой» стал исполнителем только по одному госконтракту — на 5,745 млн рублей на ремонт автодороги Селиванкино — ст. Ишлеи — Межеры — Янду (подъездная дорога к д. Янду). Он заключён в начале марта 2020 года с администрацией Чебоксарского района. К слову, 20 апреля 2020 года данное ООО получило лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Для чего потребовалась данная лицензия, выяснить пока не удалось.

Вышеперечисленное — далеко не все активы депутата Угаслова.

Стоит отметить, что почти все компании народного избранника относятся к отраслям, которые могут непрерывно действовать во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, а также рассчитывать на господдержку.