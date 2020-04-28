Интернет это средство. Средство для чего? В строгом смысле это средство для хранения и передачи информации, и все. Когда же мы, например, говорим, что интернет это еще и средство коммуникации, то этим утверждением мы нагружаем представление об интернете дополнительным смыслом, который интернет может иметь, а, может, и нет. Ведь мы можем и отказаться от общения в интернете, но продолжить хранить и передавать в нем информацию. Кроме того, хотя человеческое общение не может быть сведено только к передаче информации, с точки зрения интернета этот процесс является лишь передачей мегабайтов. Неинформационная же составляющая общения находится внутри самого человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Пользователь интернета

Но если интернет имеет только лишь информационную функцию, то почему все говорят о его воздействии на человека и аж о «жизни» в интернете? Дело в том, что человечество загружает в интернет, действительно, почти всю жизнь, пускай и в виде информации. После этого оно начинает на эту информацию смотреть, то есть видеть отражение своей жизни, и что-то дополнительно про себя понимать. Такой процесс очень сильно роднит интернет с зеркалом. Ведь наше отражение в нем тоже воздействует на нас, ибо благодаря ему мы понимаем, как выглядим. И хотя зеркало, как и интернет, не содержит того, что оно отражает, человек, который в него смотрится, благодаря ему может создать внутри себя свой собственный образ. Таким образом, можно сказать, что те, кто начинают жить в интернете, фактически сводят жизнь и самих себя к отражению и взаимодействию с ним. Все же собственно человеческое, неинформационное попросту выводится за рамки этого созерцательного процесса.

Джон Уильям Уотерхаус. Эхо и Нарцисс. 1903

Таким образом, на самом деле интернет является не только средством для хранения и передачи информации, но и зеркалом. А такое зеркало, в свою очередь, может быть как средством коллективного нарциссизма, так и средством, позволяющим увидеть отражение всего человечества и оценить его.

Думаю, понятно, что в подавляющем большинстве случаев интернет используется нарциссически, а такое использование предполагает, что интернет из средства превращается в цель. Нарцисс не может увидеть процесс со стороны и использовать интернет как средство — он «залипает». Кроме того, он лишается творческой способности, ибо она, как я уже говорил выше, вместе со всем человеческим, выводится за рамки процесса созерцания. В свою очередь такое созерцание требует соответствующего контента. В этом контенте ничто не должно выдергивать человека из его нарциссического состояния, то есть требовать активного, а не пассивного восприятия. Именно поэтому в интернете правят бал видеоролики и картинки, а не тексты. Соответственным же образом трансформируется и человеческое общение, которое постепенно начинает заменяться обменом картинками, видеороликами и смайликами.

Под этот мегатренд подстраивается большинство создателей интернет-контента, ведь их заработок зависит от востребованности. В итоге под все крики о свободе и противопоставление интернета телевидению по факту в нем оказывается не больше проявлений свободы, чем в телевизоре — нарциссический запрос играет роль еще более беспощадного, а главное, беспринципного цензора, чем редакционная политика телеканалов. Каналы хотя бы стараются проводить какую-то «линию», в рамках которой может порой оказаться и какое-то место для содержательной сложности. В интернете же никаких «линий» нет.

Calmeetmoi.com Пользователи гаджетов

Может, мне возразят, что в интернете полно хорошего видео-контента, а в телевизоре его почти нет или совсем нет. На это следует ответить, что измерять надо в процентном соотношении от объема. «Ютуб» по своим размерам давно перерос любое телевидение. Если вы в пустоте умудряетесь находить что-то содержательное, то, во-первых, из этого неправомочно делать вывод, что этого содержательного много — это просто вы его предпочитаете. А во-вторых, и на телевидении раз в 10 лет выходит что-то достойное, и если все это достойное собрать вместе, то получится, что, относительно всего объема телевизионного контента, содержания примерно столько же, сколько и на «ютубе». Этот факт пока не хотят замечать во многом потому, что его признание не позволит основной аудитории интернета кричать о своей якобы свободе и слишком больно лишит ее иллюзий по собственному поводу. А между тем убожество содержания большинства «топовых» видео на «ютубе» — очевидно. Они сами свидетельствуют лучше всего о том, кем является основная аудитория. Если же к этому еще прибавить колоссальный объем порнографической продукции и соответствующий контент со всего пространства интернета, то качества тех, кто «живет» в интернете, и характер их восприятия будут совсем ясны.

Но если бы речь шла о малограмотном, не модернизированном населении, то было бы полбеды. Но в том-то и дело, что большинство пользователей интернета вполне умеют читать и писать, получили какое-то образование. То есть в интернете отражается лик именно современного человечества. Его запросы и пристрастия. О чем они говорят, помимо склонности человечества к нарциссическому созерцанию?

Они, увы, говорят, что эта склонность пока сильней всех прочих склонностей. Любой человек, который в состоянии пользоваться интернетом как средством и склонен интересоваться тем, среди какого именно человечества он живет, без труда увидит примерно следующую картину.

У нас в России до 1917 года большинство населения было безграмотно. Большевики ввели поголовное образование и поставили на книжные полки каждого трудящегося классическую литературу. Одновременно с этим была создана система, которая объясняла, что Чехов — это хорошо, а бульварный роман — не очень. И вот после всех этих сверхусилий мы видим в интернете тот лик аудитории, который видим. Более того, качество гуманитарных текстов, написанных людьми, которые вроде бы знают, что такое активное восприятие, ожидает желать лучшего. А между тем стоило бы сказать, что писать сегодня научные работы по гуманитарной, да и иной проблематике на уровне того, как это делали до появления интернета даже лучшие умы — просто стыдно.

Советская сельская школа. 1964

Что видно на фотографиях большинства ученых? На них видны огромные библиотеки и целые завалы различной литературы на столах, ибо для того, чтобы написать хотя бы статью, нужно, натурально, не только иметь огромное количество «контента» на бумажном носителе под рукой, но и пользоваться им вручную. Куча закладок, подчеркивание карандашом, умение потом быстро искать то, что тебе нужно по закладкам и никаких тебе волшебных кнопок «копировать и вставить». Все вручную. Это адовая работа. Но и это еще не все. Как бы такая «ручная» работа ни дисциплинировала мозг и ни раскрывала его потенциалы, все равно: одно дело — когда у тебя есть возможность мгновенно посмотреть информацию по любой ссылке, прочитать почти любой текст, который взбредет в голову, и другое — когда за всем этим надо в лучшем случае лезть на полку собственной библиотеки. Большую и сложную картину составить таким способом очень сложно.

А теперь? Любой желающий, нажав пару кнопок, имеет доступ практически ко всей литературе мира! Поисковики с легкостью позволяют найти тебе нужное место в тексте любого объема, по любому слову. Понатыкать любое количество цитат и найти их — не составляет никакого труда. Составить сложнейшие, а главное, точные картины в разы легче. Ну и что? А ничего! Любой классический филолог прошлого столетия, работая вручную и, натурально, бегая по библиотекам, запросто «затыкает за пояс» всех сегодняшних современных и модернизированных.

Epohi.gr Философ Мишель Фуко за работой

В чем же причина этого массового убожества? Она проста — современному человечеству не интересна культура. Ему вообще непонятно что интересно…

Стало быть, так как интернет появился после массового образования во многих странах, он является не только средством для хранения и передачи информации, не только зеркалом для нарциссизма или для оценки общечеловеческого лика, но и экзаменатором. Человечество, во многом того не подозревая, проходит экзамен на состоятельность — как перед самим собой, так и перед элитой.

У нас образованное и культурное население — кричите вы. А вам отвечают: Неужели? Сейчас нажмем пару кнопочек и выясним структуру запросов этого культурного и образованного. Так… Ага… Порно и видеоклипы поп-звезд на первом месте. К первым местам подбирается лицезрение того, как какая-то баба просто вынимает из своей сумочки губную помаду — ничто сморит на ничто. Интерес к классической литературе и философии не просматривается. Ну, и что же вы нам лапшу на уши вешаете? Большевики старались-старались, лидеры просвещения тоже, и вот — результат. И что же мы с этим населением будем делать? Ведь такая структура его интересов говорит не только о том, что оно не тянется к культуре, но и то, что оно не способно на творческий труд и уж тем более на организованное восстание или претендовать на власть. Стало быть, мы в безопасности — скажет элита.

Как же будут смотреть на это население не сдавшее экзамен? Давайте откроем «Политику» Аристотеля и прочтем, что он думал на этот счет более 2000 лет назад:

«Если бы каждое орудие могло выполнять свойственную ему работу само, по данному ему приказанию или даже его предвосхищая, и уподоблялось бы статуям Дедала или треножникам Гефеста, о которых поэт говорит, что они «сами собой входили в собрание богов»; если бы ткацкие челноки сами ткали, а плектры сами играли на — кифаре, тогда и зодчие не нуждались бы в работниках, а господам не нужны были бы рабы. Орудия как таковые имеют своим назначением продуктивную деятельность, собственность же является орудием деятельности активной; ведь, пользуясь ткацким челноком, мы получаем нечто иное, чем его применение; одежда же и ложе являются для нас только предметами пользования».

Лисипп. Бюст Аристотеля. Римская копия греческого бронзового оригинала (после 330 г. до н. э.)

Тут вам и «собственность на орудия производства» более чем за 2000 лет до Маркса, тут и рассмотрение гипотезы о том, что рабов могут заменить «статуи Дедала» за 2000 лет до появления этих «статуй», тут и то, что в этом случае, по сути, рабы сводятся к «предметам пользования». Кстати, а нужны ли рабы хотя бы для пользования? Аристотель говорит все же о вещах нужных — «одежде» и «ложе». Для чего они нужны — понятно. А для чего нужен раб, при помощи которого уже нельзя «получить нечто иное, чем его применение», и почему надо о нем беспокоиться?

Ах да, еще может случиться неорганизованное восстание. Ну, во-первых, если оно неорганизованное, то его можно подавить, перенаправить. Если оно носит уж совсем массовый характер, то это называется, в соответствии с определенно трактуемым текстом Библии, «зверь из бездны». На случай такого восстания имеются соответствующие представления о катастрофах, которые периодически повторяются. Их надо просто переждать в недоступных местах, которые зверь даже искать особо не будет, ибо для таких поисков нужны мозги, непромытые интернетом. А после этого царства Хаоса, в соответствии с концепцией «Золотого века», «все опять повториться сначала». Ну и что возражать на эту логику? И что может противопоставить ей население? Смайлик послать?

Иван Айвазовский. Хаос. Сотворение мира (фрагмент). 1841 г

Можно и нужно сказать, что человечество не давало своего согласия на подобную установку зеркала. Что это, по сути, является бесчеловечным экспериментом, который, помимо всего прочего, показывает не то, что большинство человечества бесперспективно, а то, что оно слабо и пока не готово к вызовам такого масштаба, тем более когда они застают его врасплох. Что это нечестная игра. Что условия не равны, ибо элита просто запрещает пользоваться своим детям гаджетами до определенного возраста, и эти дети могут социализоваться, в отличие от детей простых смертных, у которых дети, если у них не будет гаджета, рискуют стать изгоями. Что в элитных вузах до сих пор в ходу телесные наказания. Что в силу всего вышеперечисленного элита не имеет права на такую логику Аристотеля в 21 веке. Что сам Аристотель, скорее всего, многое бы сегодня пересмотрел. Что, в конце концов, хоть зеркало и мощное, но отражает не все и не всех. Что оно лишь отражение, но не сам человек, и нельзя все сводить к этому отражению. Много чего можно справедливого сказать, но кому? Дегуманизирующейся элите? Крокодилу рассказывать, что не хорошо кушать антилопу? Может, современный правящий класс не этот крокодил? Я бы на это уповать не стал. А уповал бы на то, что спасение утопающих, как всегда, дело самих утопающих.