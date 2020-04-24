Конституционный суд Молдавии сменил руководство: вместо ставленника президента Игоря Додона Владимира Цуркана председателем стала близкая к оппозиции судья Домника Маноле. За последнее время КС отметился целям рядом решений, неудобных властям и Додону, в том числе приостановив решение о ратификации соглашения о российском кредите в 200 млн евро. Кто выиграл и кто проиграл от новых перестановок в Конституционном суде Молдавии, разбирался экспертRTA Владимир Ротарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Страсти по российскому кредиту предсказуемо оживили общественно-политическую жизнь страны. Как оказалось, социалисты «рано радовались», когда посчитали, что долгоиграющая эпопея с инфраструктурным кредитом России наконец закончилась, и теперь можно «снимать сливки». Провести соглашение о займе через бюрократические процедуры в условиях противодействия оппозиции и стоящих за ними сил будет не менее нетривиальной задачей, чем переговоры с российскими партнерами. И на этом пути социалисты уже понесли первые потери.

Как известно, кредитное соглашение с Российской Федерацией было ратифицировано парламентом страны, несмотря на шквал обвинений со стороны оппозиции (достаточно необоснованных, если внимательно прочитать текст договора). Тем не менее позже Конституционный суд приостановил его действие из-за обращения депутатов от парламентской группы Pro Moldova, которые попросили проверить «конституционность» документа. Ожидается, что окончательное решение КС примет во вторник.

Constcourt.md Владимир Цуркан

Однако еще до этого произошло другое знаковое событие — «низложение» председателя суда Владимира Цуркана и назначение на эту должность Домники Маноле.

О том, как важно иметь лояльный Конституционный суд в реалиях молдавской политической жизни, социалисты и лично президент знают не понаслышке. Игорь Додон неоднократно нес имиджевые издержки, когда КС в бесцеремонной манере «выключал» главу государства во времена режима Плахотнюка. Поэтому одним из важнейших и знаковых элементов деолигархизации как раз стал перехват контроля над этим судебным органом и обновление его состава. Летом суд возглавил Владимир Цуркан, который ранее входил в ПСРМ и небезосновательно считался человеком Додона.

Вплоть до нынешнего момента многие эксперты справедливо полагали, что глава государства имеет сильное влияние на решения суда, к тому же сам лидер Молдавии не стеснялся его демонстрировать. Определенная бравада этим влиянием в конце концов и подвела: история со звонком Цуркану по пакету антикризисных мер стала серьезным тактическим промахом, который в итоге привел к вчерашним кадровым перестановкам.

Впрочем, корни происходящих событий, очевидно, уходят куда глубже и ведут непосредственно к офису Демократической партии.

Constcourt.md Домника Маноле

С момента своего возвращения во власть ДПМ последовательно укрепляет позиции на всех уровнях управленческой системы. При этом лидеры партии достаточно осторожны и в своих действиях, и заявлениях, прилагая все усилия для того, чтобы текущее сотрудничество с социалистами не навредило стратегической цели — возвращению статуса главной опорной силы Запада в Молдавии. Поэтому еще при формировании коалиции руководство Демпартии четко обозначило базовые приоритеты: европейский путь и прозападная внешняя политика, хорошие отношения с Румынией и Украиной, территориальная целостность страны, румынский язык и история.

В целом ДПМ ведет себя довольно пассивно, стараясь максимально дистанцироваться от любых сюжетов, который могут так или иначе нанести вред интересам партии. Роль же застрельной группы взяла на себя группа Pro Moldova. Пользуясь статусом диссидентской внеблоковой силы, она не скованна рамками «коалиционного» приличия и ведет себя более чем свободно. Таким образом, пока основная партия остается в относительной безопасности, практически не участвуя в молдавских межвидовых разборках, именно группа Канду превращается в главный таран против всех.

При этом нельзя не отметить, что, несмотря на мнимый раскол в ДПМ, обе ее составные части продолжают действовать в одном русле, дирижируя точечные удары по обоим флангам молдавского политического поля. Недавно под атакой оказалась проевропейская оппозиция, которую выставили виновной в провале пакета мер поддержки населения и бизнеса в период эпидемии коронавируса. Теперь куда более серьезный удар нанесен уже по партнерам по коалиции, правда, через свое «прокси» в виде группы Канду.

То, что спецоперация в КС организована именно демократами, подчеркивает и происхождение «заказчика», которым выступило посольство США, причем практически не скрывая данного факта. Дерек Хоган встретился с Игорем Додоном, где среди прочего подчеркнул, «что любая помощь должна соответствовать защите суверенитета Республики Молдова» (цитата из пресс-релиза посольства; что характерно, в сообщении президентуры об этом аспекте встречи предпочли умолчать).

Потеря Конституционного суда — чувствительное поражение социалистов, чья власть и без того начала стремительно скукоживаться после формирования коалиции с ДПМ. Сначала демократам отошли ключевые посты в правительстве, сейчас — КС, а чуть позже, по условиям договора с ПСРМ, — пост премьера или спикера.

При этом многоходовка в Конституционном суде исполнена достаточно тонко, ведь должность председателя теперь занимает Домника Маноле — на первый взгляд, «плоть от плоти» человек проевропейской оппозиции, которая участвовала в парламентских выборах 2019 года от блока ACUM. Тем не менее, по некоторым данным, Маноле является двоюродной сестрой Дмитрия Дьякова — а в Молдавии значение родственных связей преуменьшать никогда нельзя.

Constcourt.md Конституционный суд Молдавии

Социалисты нервно отреагировали на эти события, начав рисовать страшное будущее Молдавии без российского кредита. Президент же, с одной стороны, отшутился, что его больше нельзя заподозрить в контроле над КС, а с другой — обвинил оппонентов в политизации деятельности суда и пригрозил ответными мерами.

Весьма вероятно, что угрозы молдавского лидера были адресованы не только оппозиции, но и нынешним «партнерам». Впрочем, крыть социалистам в общем-то нечем. Главное оружие ПСРМ — досрочные выборы. Но все прекрасно понимают, что это крайний вариант, пойти на который сейчас можно только от отчаяния. Президент прав, что многие из текущих сил в парламенте не пройдут через сито нового голосования. Но это на данный момент. Объявление досрочных выборов наверняка разрушит правящую коалицию и приведет к новому периоду политической нестабильности. Брать на себя ответственность за такое в период пандемии и тяжелого экономического кризиса самоубийственно для любой политсилы, даже такой популярной, как партия социалистов. Поэтому, по сути, все патроны в оружии ПСРМ против своих конкурентов — холостые.

Кадровые перестановки в Конституционном суде, безусловно, еще сыграют немаловажную роль в дальнейшей политической борьбе. Пока ясно одно — мы наблюдали очередной шаг на пути свертывания правления социалистов и одновременного усиления влияния Демпартии. При поддержке Вашингтона ДПМ уверенно отыгрывает утерянные позиции в июне 2019 года и готовится вновь занять центральное место в молдавской политике после президентских выборов — с социалистами или без них.