Украинский МИД: скотство в упаковке безграмотности
Пять дней я ждал. Ждал опровержения или ответственного заявления: «ЭТО ФЕЙК». Потому что иначе — это скотство, это поведение существа, совершенно лишенного гуманистического компонента. И не трогайте животных: скотами куда чаще бывают люди.
22 апреля 28-летняя Дарья Володина, народный депутат от «Слуг народа», опубликовала на своей страничке в фейсбуке скрин письма Министерства иностранных дел Украины «О мерах по чествованию трагических событий в Османской империи 24 апреля 1915 года». 24 апреля — это трагичный день 1915 года, когда в Стамбуле была арестована армянская элита Оттоманской империи, впоследствии уничтоженная. С тех пор для армян это день Скорби и день Памяти. Ну, а для украинского МИДа, судя по письму «День Оказания Почестей» (в оригинале — «вшанування»). Что же, какой МИД, такая и «честь».
Но я не о страшных событиях 1915−1923 года, когда жертвами массовых убийств армян в Оттоманской империи, а потом в Турецкой республике стали, по разным подсчетам, от двухсот тысяч до полутора миллионов человек. Потому что «письмо МИДа», адресованное «государственным органам власти (по списку)» — это не о Турции в начале XX века, это об Украине сегодняшнего дня. И в полной мере отражает ту пропасть профессиональной и интеллектуальной деградации, в которой находится современная украинская внешняя политика и ее носители с Михайловской площади, 1 (там в Киеве находится министерство иностранных дел).
Теперь по порядку. По «высокому указанию» заместителя министра Василия Мироновича Бондаря, 43-летнего выпускника факультета международных отношений Львовского университета и слушателя курса по вопросам европейской интеграции в Нидерландском институте международных отношений «Клингендаль», непризнание Украиной геноцида армянского народа обусловлено следующими причинами.
- Термин геноцид получил международный правовой статус только 9 декабря 1948 года, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, где и было дано определение понятия. Но Бондарь, очевидно, даже не догадывается, что «признание статуса» и «содержание понятия» — это две больше разницы. Когда Рафаэль Лемкин придумал слово «геноцид» в 1944 году, он назвал именно уничтожение армян в 1915 году «зародышевым» (seminal) примером геноцида.
- Армения, «пребывая в фарватере внешней политики России, последовательно голосует против жизненно важных для Украины решений». Ради Бога, да какое имеют отношение текущие голосования в ООН к осуждению преступлений против человечества? Или теперь Украине что: следует отрицать скорбь народа, уже более века помнящего о решении «армянского вопроса» в стиле: «Самый короткий способ избавиться от женщин и детей, сосредоточенных в различных лагерях, — это сжечь их»? И, кроме того, следует порекомендовать Василию Бондарю — не вздумайте рассказывать армянскому премьеру Николу Пашиняну о «фарватере». Тот может обидеться, а армяне народ вспыльчивый.
- Армения официально не признала Голодомор геноцидом украинского народа. МИД, как и значительная часть Украины, никак не может понять, что армянская трагедия — это уничтожение по признаку этноса, проводимое силами государства и иных этносов. Голодомор — это эпизод классовой борьбы, когда уничтожались все, кто попал под каток репрессий — и украинцы, и русские, и немцы, и поляки, и евреи — все, кто имел несчастье иметь в хозяйстве больше одной лошади. Уровень бесчеловечности репрессий сопоставим, но несопоставимы сами исторические эпизоды.
- «Чествование» трагедии 1915 года является «чрезвычайно чувствительным вопросом» для Турции, «диалог с которой характеризуется высокой динамикой». Да уж, «характеризуется». Не так давно украинское государство восторженно отдало свою территорию под каноническую власть турецкоподданного грека Димитриоса Архондониса (он же патриарх Константинопольский ВарфоломейI). А ныне благополучно теряет ту самую динамику в экономических взаимоотношениях с Турцией: в прошлом году экспорт в Турцию вырос на 11,3%, а вот импорт из Турции — на 37,4%. С такой, простите, «динамикой» вскоре и сальдо станет негативным для Украины. Хотя элемент дипломатии в этом аргументе есть, и называется он «прогиб перед сильным соседом».
- По мнению Турции, события 1915 года были «следствиями военных реалий», а не «целенаправленным уничтожением армянского населения». По форме аргумент, конечно, «железный»! Им можно оправдать и пирамиды черепов Тамерлана, и Катынь, и Хатынь, и Сонгми. Но по содержанию он именно «скотский», когда человечность отступает перед политическим мнением.
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Можно, конечно, задаться рациональным вопросом: «А что же следовало предложить в таком письме?». Да в том-то и дело, что такого письма не должно было появляться вообще! Ведь письма — это «язык дипломатии», и даже на годичных курсах в Нидерландском институте международных отношений «Клингендаль» Василию Бондарю должны были рассказать о том, что «язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли» (приписывается Талейрану). «Пусть другие кричат от отчаянья, от обиды, от боли, от голода! Мы-то знаем — доходней молчание, потому что молчание — золото!» — это цинично, но дипломатия и является искусством рационального понимания реальности.
Украинские дипломаты, наоборот, рассыпались перлами безграмотных фраз в коротком письме и даже оказались неспособными защитить свою информацию. Это оценка «от разума»…
А теперь — «от сердца»! Просто не могу опять не вспомнить «Старательский вальсок» Александра Галича: «Но за всеми словесными перлами проступает пятном немота». Вот так и в случае «письма по армянскому вопросу». За шелухой безграмотной глупости, изложенной на бланке Министерства Иностранных Дел, отчетливой кляксой выступает скотство бездушной бесчеловечности.