Граждане России и представители предпринимательского сообщества в условиях кризиса могут расчитывать на предоставление кредитных каникул, но существуют нюансы. К примеру, получив кредит на основании ничем не подтверждённых слов о дополнительном заработке, отсрочку по его оплате придётся подтверждать документально. Что касается представителей бизнеса, то банки и вовсе не обязаны объяснять, почему произошёл отказ.

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О том, как в реальности работают меры социальной поддержки населения и бизнеса, в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказал генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкамПавел Самиев.

ИА REGNUM: Павел, расскажите, каков порядок предоставления кредитных каникул и какие в связи с этим возникают проблемы?

Павел Самиев:По физическим лицам основным критерием предоставления кредитных каникул является снижение доходов. Если раньше человек для получения кредита мог предоставить банку информацию о не совсем уж белых доходах (просто для понимания и рисков кредитной организации), то сейчас нужно доказывать снижение именно белых доходов. Причём доказательства должны быть подкреплены соответствующими документами.

Поэтому часть заёмщиков как раз столкнулась с такой ситуацией. Раньше они не обязательно предоставляли в банк всю полную информацию, они объясняли свои доходы, в том числе поступления фриланса, и соответственно банк принимал такую информацию в качестве оснований для оценки своего риска. Сейчас для предоставления кредитных каникул нужно полностью официальное подтверждение.

ИА REGNUM: Если снижение доходов не подтверждено документально — каникулы не положены?

Павел Самиев: Ключевой критерий — снижение доходов. Если это не доказано, то соответственно, кредитные каникулы не действуют. Это тоже вызвало достаточно большое количество жалоб. Многие заемщики как раз на эту тему жаловались и в Центральный банк, в общественные организации, на тему того, что в апреле ещё нет официальных подтверждений того, что доходы снизились, соответственно за март они не снизились, но при этом уже ясно, что проблемы с деньгами у людей есть. Заявку такие падают потому, что чувствуют, что их финансовое состояние ухудшилось, что они не могут обслуживать нормально долги в апреле. Это тоже момент достаточно тонкий. Тем не менее снижение доходов — главный фактор. Для заемщиков он будет вполне доказуемый. Нужно попробовать поправить документы и их правильно оформить.

ИА REGNUM: Какие ещё могут быть подводные камни?

Павел Самиев: Банки предоставляют собственные программы реструктуризации и каникул, они не всегда рассказывают заемщику о порядке, который предусмотрен соответствующем постановлением правительства, а вначале рассказывают о своих программах. Они отличаются. Там другие условия, другие параметры. Да и цели зачастую другие. Это чисто инициатива банков. Плохого в этом глобального ничего нет. Более того, многие из программ достаточно удобны для заемщиков. Но всё-таки нужно понимать, в чём разница между тем, что соответствует этому правительственному постановлению, и тем, что предлагают непосредственно в банке.

ИА REGNUM: Можете называть число поступающих жалоб?

Павел Самиев: Точной статистики я не назову, но в начале апреля жалоб и отказов было очень много. Чаще всего это связано с тем, что банки не разъясняют качественно порядок предоставления этих кредитных каникул, соответственно заемщики не понимают, как этим пользоваться. Происходит информационная несостыковка. Но мне кажется, что по прошествии времени процесс наладится.

ИА REGNUM: Налоговые каникулы для бизнеса: в чём там могут быть проблемы?

Павел Самиев: Что касается предпринимателей, то здесь есть несколько нюансов. Если заемщик — физическое лицо, то ему, если он соответствует критериям, должны предоставить каникулы. Эта обязанность банка прописана в правительственном постановлении, банк не может отказать. Если заемщик не соответствует, то банк должен предоставить ему мотивированный отказ, объяснить, почему каникулы не предоставляются. В любом случае не может быть такой ситуации, когда банк в указанный постановлением срок не отвечает заемщику по поводу кредитных каникул.

Что касается малого бизнеса, то здесь не совсем так. Малый бизнес, во-первых, должен быть относящимися к отраслям, которые вошли в список пострадавших отраслей. Причём это должен быть основной код ОКВЭД. Если предприятие подходит по этим критериям, то тогда не нужно доказывать, упала ли выручка. Но если ОКВЭД не основной, каникулы не положены. Но уже есть случаи, когда банки сами в своих программах расширяют перечень пострадавших предприятий и предоставляют им возможность реструктуризации и каникул. Но не в соответствии с правительственным постановлением.

С бизнесом есть ещё один нюанс. Банк не обязан объяснять, под какой причине отказал в предоставлении кредитных каникул. Прописано очень странно. Это тоже сейчас является основанием для многочисленных жалоб и недовольств: банки просто ничего не объясняют, не отвечают на вопросы о каникулах и игнорирует эту историю, соответственно, ставят бизнес в такое странное положение.

ИА REGNUM: Как вы думаете, почему это происходит?

Павел Самиев: Сказать, что банки глобально каким-то образом пытаются уйти от ответственности и минимизировать число отправленных на каникулы, сложно. Другой вопрос, что сейчас, конечно, идёт вал заявок, есть проблемы с их правильным оформлением, с несостыковками в правовых формах.

Кстати, с жалобами тоже есть один нюанс. Если физическое лицо — заемщик недоволен тем, как банк работает с ним по кредитным каникулам, он может обратиться в Центральный банк. Это прописано в нормативных документах. Если речь идёт о малом бизнесе, то он обращается не в Центральный банк, а в общественные объединения — ТПП, «Опора России» и так далее. А дальше порядка, каким образом Центральный банк рассматривает жалобы непосредственно этих организаций, нет.

Более того, по каждому отдельному заемщику ни одно из этих объединений не может писать в Центробанк. Получается, что, в отличие от физических лиц, порядка рассмотрения жалоб предпринимателей на необоснованное отсутствие ответа по налоговым каникулам просто нет.

ИА REGNUM: Закон не содержит обязанности предоставлять кредитные каникулы самозанятым гражданам. Какой позиции придерживается Центробанк?

Павел Самиев:По самозанятым это действительно вопрос. У меня нет на него ответа. Самозанятые никак не предусмотрены в этой системе. По факту кредитные каникулы для самозанятых — это пока что инициатива самих банков. Если они идут на такой шаг, то делают это индивидуально, по своим собственным правилам. Они могут распространить на них какие-то правила, которые относятся к бизнесу.

ИА REGNUM: То есть выходит, что вместо кредитных каникул получили большие кредитные заморочки?

Павел Самиев: Не совсем так. Кредитные каникулы уже выданы большому количеству, нельзя сказать, что это не работает.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в ходе правительственного совещания, на котором обсуждались вопросы поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса, президент России Владимир Путин заявил о необходимости оказать дополнительно к уже принятым мерам поддержки прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию «Экономика России проходит тест на выживание».