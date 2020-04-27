



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Папа Римский Франциск молится о семьях, переживающих кризис, и об обращении ростовщиков, передает Vatican News (Ватикан). «Во многих местах можно ощутить одно из последствий этой пандемии: многие нуждающиеся семьи голодают, и, к сожалению, помогает им группа ростовщиков, — заявил понтифик. — Это еще одна пандемия, социальная, коснувшаяся семей тех, кто трудился ежедневно или, к сожалению, неофициально: они не могут ходить на работу, и у них нет пропитания; а это семьи с детьми… И затем ростовщики отбирают у них то мизерное, что у них осталось. Будем же молиться. Помолимся об этих семьях, о множестве детей из этих семей, о достоинстве этих семей. Помолимся также о ростовщиках: да коснется Господь их сердец и да обратит их».

Комиссия католических епископских конференций Европейского союза (COMECE) поддержала заявление Европейской группы по этике в сфере науки и новых технологий о необходимости контроля над пропорциональностью ограничительных мер в контексте пандемии коронавируса, так, чтобы они не приостанавливали даже на время соблюдение основных прав человека. В специальном коммюнике европейский епископат отмечает, что с конца февраля 2020 года ЕС реагирует на пандемию рядом предупредительных и законодательных мер. Они включают «закрытие границ, социальное отчуждение, карантин и использование новых технологий». Католические епископы призывают Евросоюз и составляющие его государства рассматривать в качестве приоритета обеспечение основных прав, как только позволит медико-санитарная ситуация. Кроме того, COMECE напоминает о необходимости проявлять солидарность на европейском и на глобальном уровне и помочь в первую очередь тем государствам, которые больше всего пострадали.

Католическая церковь в России следует примеру православных в ответе на эпидемию коронавируса, сообщает The Tablet (Лондон, Великобритания). По словам священника Игоря Ковалевского (на тот момент — генерального секретаря Конференции католического епископата России), в настоящее время в стране нет единого стандарта соблюдения карантина, регионы могут сами устанавливать свои правила. Российские католики в целом осознают серьезность проблемы. Они понимают, что она не ограничивается странами постсоветского блока, но и западные страны имеют аналогичные ограничения. Однако «уже обсуждается вопрос о закрытии церквей, и некоторые люди недовольны этим не только здесь, в России, но и в других странах», добавил Ковалевский. Он добавил, что католические храмы вновь откроются, как только их православные соседи примут такое решение, и выразил надежду, что нынешний кризис не окажет долгосрочного воздействия на религиозные меньшинства страны. По словам Ковалевского, российским властям пришлось гораздо больше работать с православным большинством, руководством Русской православной церкви, чтобы оно информировало свою паству о правилах соблюдения карантина. Он подчеркнул, что «в настоящее время Католическая церковь в России живет мирно и спокойно, нам незачем излишне беспокоиться, наши опасения — те же опасения, что и Российского государства».

Дарья Антонова ИА REGNUM Православие

После того как в Австрии в связи с карантином отменили службы с участием верующих, в стране стали появляться «подпольные мессы», информирует Kath.net (Линц, Австрия). Агентству о них рассказал пожелавший остаться неизвестным католик из архиепархии Вены. Он состоит в группе, которая собирается 2−3 раза в неделю на «мессу в подполье». Такие «нелегалы» носят защитные маски, моют руки и соблюдают дистанцию. «Мы видим, как Господь благословляет наше молящееся сообщество, мы чувствуем и празднуем Его евхаристическое присутствие, мы укрепляем друг друга в вере и молимся за всех, кто страдает от коронавируса, и за скорейшее прекращение пандемии, это наш вклад в преодоление кризиса», — рассказал источник. Они чувствуют себя «подпольными христианами», которые вынуждены тайно собираться вместе для молитвы и служения мессы без поддержки пастырей. При этом «нелегалы» критикуют власти за то, что те запрещают, но позволяют работать небольшим магазинам. А заодно недовольны австрийскими епископами, которые утрачивают «доверие со стороны Божьего народа из-за явного бездействия в отношении открытия храмов для месс».

Пандемия требует совместного ответа Израиля и Палестины на коронавирус, пишет Agenzia Fides (Ватикан). Этот тезис содержится в послании посла Мальтийского ордена в Палестине Мишель Боу. Инфекция вызвала полную изоляцию Вифлеема. Семьям не хватает денег на еду, не говоря уже о медицинском обслуживании. В больнице Святого Семейства, которая находится в ведении ордена, отсутствует важное оборудование, что ставит под угрозу жизнь новорожденных детей, не хватает масок для лица и донорской крови. «Мы находимся на грани краха», — подчеркивает Боу. Коронавирус, по ее словам, является общим врагом для жителей Израиля и Палестины. Он не уважает границы, не замечает контрольно-пропускных пунктов, не обращает внимания на принадлежность к фракции или политической партии. Поэтому «для сдерживания распространения инфекции необходимы двусторонние меры общественного здравоохранения». Этот кризис «дает возможность всем сторонам израильско-палестинского конфликта пересмотреть свои отношения в целях содействия эффективному и совместному медицинскому реагированию на вирус».

Для Средней Азии коронавирус — это прежде всего вопрос политики, рассказывает La Croix (Париж, Франция). Футбольные болельщики, лишенные любимого зрелища, сейчас могут следить за результатами чемпионатов в Туркмении и Таджикистане, президенты которых отказываются прекращать спортивные соревнования. И на то есть веская причина: эти бывшие советские республики, наряду с Северной Кореей и островными государствами, являются одними из немногих стран на планете, официально объявившими об отсутствия у них коронавируса. Правда, поступающие новости из Таджикистана предполагает реальность, отличную от официальных заявлений. «Ситуация не является тревожной, но мы знаем, что люди умерли от коронавируса и в Таджикистане, — говорит эксперт Оливье Феррандо, бывший директор Французского института исследований Средней Азии (IFEAC). — Результаты тестов корректируются по мере необходимости, получая квалификацию как пневмония». Когда пандемия усилилась, Душанбе отказался закрыть границу с соседним Китаем, который владеет большей частью таджикского долга и контролирует ряд горнодобывающих предприятий. Таджикистан, чья экономика зависит от неформального сектора и повседневной работы, не может последовать примеру богатого соседнего Казахстана, который поддерживает свое население. При этом, отмечает политолог Галия Ибрагимова, в этом году в Таджикистане должны состояться президентские выборы. Есть вопрос о том, кто может стать преемником Эмомали Рахмона. По словам Ибрагимовой, эта проблема может быть намного опаснее, чем эпидемия, «молодежь и бедность — опасный коктейль, если к нему добавить коронавирус, то авторитарная власть не застрахована от революции». Киргизия уже пережила две революции, которые привели к созданию парламентской системы. Столкнувшись с коронавирусом, страна выбрала прозрачность и ежедневные отчеты об эпидемии, а также «французский» карантин в двух крупных городах страны — Бишкеке и Оше. Но какую бы стратегию ни приняли лидеры Средней Азии, их страны кажутся менее подверженными угрозе, чем столкнувшиеся с инфекцией европейцы. Население республик молодо, половина людей моложе 25 лет, многие живут в изолированных селах — все это способно в конечном итоге ограничить распространение коронавируса.

Moh.tj Коронавирус в Таджикистане

Европейский союз призвал США ослабить санкции против Ирана и одобрить пакет экономической помощи, чтобы помочь Тегерану бороться с коронавирусом, но Вашингтон отклонил просьбу Брюсселя, передает AsiaNews (Рим, Италия). Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелль пояснил, что Белый дом помешал Международному валютному фонду помочь Ирану. Он подверг критике американскую позицию, добавив, что «с гуманитарной точки зрения просьба Тегерана должна была быть принята». Однако США в очередной раз подтвердили свой курс на «максимальное давление» на Иран, несмотря на пандемию.

Президент США Дональд Трамп назвал себя «лучшим [президентом] в истории Католической церкви» в ходе селекторного совещания с католическими лидерами и педагогами, сообщает Crux (Денвер, США). Среди более 600 участников совещания были кардинал Тимоти Долан из Нью-Йорка, кардинал Шон О'Мэлли из Бостона, архиепископ Хосе Гомес из Лос-Анджелеса и епископ Майкл К. Барбер из Окленда. В своем вступительном слове президент поблагодарил католических учителей за их усилия по дистанционному обучению во время эпидемии, а также за духовную поддержку, которую они оказывают семьям. Трамп рассказал, что он настоял на включении католических учреждений в программу защиты зарплат. Но главной темой его вступительного слова стала «приверженность делу защиты жизни». Трамп заявил, что она «была на таком уровне, на который, по всеобщему мнению, еще не ставил ее ни один другой президент». Во время последующего обсуждения он перешел к теме абортов, заявив, что демократы «хотят абортов, они хотят этого сейчас, они хотят, чтобы это продолжалось до конца девятого месяца беременности и далее». Комментируя предстоящие президентские выборы, Трамп выразил надежду, что «все выйдут и проголосуют, и сделают то, что они должны сделать». Иначе, если он потерпит поражение, «у вас будет совсем другая Католическая церковь», предупредил президент участников совещания.

Приостановка иммиграции ради сдерживания распространения коронавируса вызвала критику американских епископов, информирует CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Трамп подписал указ от 22 апреля, согласно которому значительная часть иммигрантов будет лишена доступа к грин-картам. «В этот момент наша общая человечность должна быть больше, чем когда-либо, вирус беспощаден в своей охоте на человеческую жизнь; он не знает границ или национальности», — говорится в заявлении от 23 апреля, опубликованном президентом Конференции католического епископата США (USCCB) архиепископом Лос-Анджелеса Хосе Гомесом, председателем комитета USCCB по миграции вспомогательным епископом Вашингтона Марио Дорсонвиллом и председателем Католической юридической иммиграционной сети епископом Сакраменто Джейми Сото. Вместо солидарности «действия президента грозят разжечь поляризацию и враждебность». Епископы выразили опасения, что новый порядок негативно скажется не только на иммигрантах, но и на религиозных деятелях, будет пагубен для Католической церкви и других конфессий.

Мигранты в США

Polonia Christiana (Краков, Польша) указывает на то, что в ЕС усиливаются опасные тенденции в направлении еще большего государственного контроля над частными компаниями под предлогом недопущения скупки их Китаем. И даже появляются сигналы о национализации. Несмотря на официальную пропаганду о свободном перемещении товаров, услуг и капитала в пределах Европейского союза, такие государства-члены, как Германия, Франция, Швеция и Чешская Республика, блокируют доступ иностранных компаний (в том числе европейских) на свой рынок. Можно увидеть лицемерие и двойные стандарты лиц, принимающих решения в Брюсселе: если немецкая или французская компания покупает польскую компанию, это здорово и преимущество общего рынка ЕС, но если китайская компания покупает немецкую или французскую, такого не должно быть, потому что это враждебное поглощение. Евросоюз всегда имел тенденцию к регулированию рынка. И общая сельскохозяйственная политика, и энергетическая, и климатическая (теперь новый «зеленый курс»), а также вся система субсидий являются классическими типами государственного вмешательства. Бюрократы из ЕС очень верят в силу контроля экономики сверху вниз. В то же время им не хватает веры в рыночные механизмы, которые отбрасывают плохие инвестиции. В итоге в Европе может установиться система «социальной справедливости», при которой бюрократия будет владеть значительной частью предприятий, как это было в довоенной Польской Республике. Тогда правительства «Санации» в кризисные периоды взяли на себя долги целых секторов экономики. Некоторые отрасли были национализированы почти на 100%. Но вышло так плохо, что 19 февраля 1939 года власти издали первое постановление о приватизации государственных предприятий.

«ЕС, точнее, бюрократическая группа, которая управляет им, а также основной игрок, Германия, пытаются использовать нынешний кризис для централизации Союза», — заявил в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) польский политолог Мечислав Рыба. То есть ускорить строительство европейского сверхгосударства. Они стремятся создать финансовые решения, которые не окажут поддержки странам-должникам, а выйдет все наоборот, они окажутся в долгах. Как следствие, ведущими игроками будут захвачены секторы экономики стран — членов ЕС, особенно Южной Европы, которые попадут в зависимость. Финансовые решения, которые сейчас обсуждают, не являются еврооблигациями, то есть долгом всех стран еврозоны, который они вместе погашают. Эти механизмы приведут к тому, что случилось с Грецией.

Бундестаг. Германия

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».