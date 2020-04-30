В апреле 2020 года Джейсон Шрайер, новостной редактор интернет-издания Kotaku и автор бестселлера «Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр», объявил об уходе с привычного места работы. Рядовым геймерам может быть незнакомо имя этого журналиста, однако своими трудами он сделал для индустрии и её фанатов ничуть не меньше, чем многие именитые разработчики. Чем же так знаменит этот «неудобный» для многих игровых студий автор?

Иван Шилов ИА REGNUM Джейсон Шрайер

Джейсону Шрайеру 32 года. Это молодой житель США, безмерно увлечённый индустрией видеоигр и тем, что происходит за её «кулисами». После окончания университета он работал внештатным корреспондентом на многие «технические» издания: Wired, Joystiq, Eurogamer, Edge и др. Однако по-настоящему талант журналиста раскрылся лишь в 2012 году, после того как ему предложили присоединиться к команде интернет-издания Kotaku. Джейсон начал с должности репортёра и вскоре занял место главного редактора раздела «новости».

Логотип Kotaku

Как оказалось, у Шрайера отлично получается задавать «неудобные вопросы» различным представителям игровой индустрии — так, он начал публиковать в Kotaku свои расследования. Из общения с разработчиками молодой журналист выяснил, что «внутренняя кухня» многих студий ничуть не менее интересна, чем игры, которые они делают. Особенно его поразила политика введения «кранчей» — особого вида постоянных переработок, характерных для игровой индустрии. Чаще всего студии сталкиваются с «кранчами» перед крупными выставками или перед непосредственным релизом игры. В такие периоды разработчики могут месяцами работать сверхурочно и не видеть родных и близких.

Проведя несколько подобных расследований, Джейсон выяснил, что от постоянных переработок страдают не только игровые гиганты, но и небольшие студии-разработчики. Причём информацией об ужасных условиях труда делились сами сотрудники — разумеется, анонимно. Они рассказывали о завышенных требованиях руководства и необходимости отказаться от личной жизни ради создания видеоигр. Например, культура регулярных «кранчей» оказалась абсолютной нормой для Naughty Dog — авторов Uncharted и The Last of Us, а также для Rockstar Games — создателей знаменитых GTA и Red Dead Redemption. Даже самые сомнительные решения руководства оправдывал тезис «для создания хорошей игры нужно чем-то пожертвовать».

Статьи Шрайера об ужасных условиях работы в известных студиях заставили игровое сообщество по-другому взглянуть на своих кумиров. Помимо этого, журналист всегда находил возможность узнать как можно больше подробностей о процессе разработки той или иной игры: со всеми взлётами и падениями. Некоторые из таких расследований мгновенно становились «интернет-хитами». Например, история неудачи Anthem или ранний взгляд на отменённую Dragon Age 4. Тем не менее не все разработчики были одинаково благосклонны к инициативному журналисту. Так, Bethesda Softworks в 2015 году навсегда внесла Kotaku в свой «чёрный список» за расследование об отмене Prey 2. Иногда же недовольные читатели и вовсе переступали черту — однажды Шрайер и Шон Мюррей (основатель Hello Games) получили письма с угрозами убийством за новость о переносе No Man’s Sky на несколько месяцев.

Official GDC Шон Мюррей

Тем не менее Джейсон Шрайер ни разу не склонился перед недоброжелателями. В 2017 году он выпустил в продажу свою первую книгу «Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр», которая моментально стала мировым бестселлером. В ней журналист рассказал о непростом и тернистом пути известных студий-разработчиков и работе над их проектами. Так, одну из глав он посвятил провальному запуску Diablo III от Blizzard Entertainment, а другую — попыткам Bungie уйти от серии Halo и создать новую игровую франшизу (которой вскоре стала Destiny).

«Кровь, пот и пиксели» научила читателей по-особому относиться к любимым играм и уважать (а иногда и ненавидеть) их создателей. Для меня же самой удивительной главой в книге Шрайера стала хроника разработки «симулятора жизни» Stardew Valley. История о том, как молодой Эрик Бароне пять лет не выходил из дома, чтобы без чьей-либо помощи сделать игру своей мечты. В чём он, к слову, преуспел и стал одним из самых известных разработчиков-одиночек.

Благодаря трудам Шрайера создатели игр становились героями или злодеями — в зависимости от результатов его расследований. А сам автор вскоре стал самым известным игровым журналистом в истории, особенно знаменитым за свой крутой нрав и отсутствие страха перед недоброжелателями.

Тем не менее спустя восемь лет работы в Kotaku Джейсон всё же ушёл со своей должности. Глобально причиной его ухода стал конфликт с G/O Media — компанией, которой принадлежит Kotaku с 2019 года. По словам Шрайера, новое руководство не заботится о честной журналистике, а значит, ему пора подыскать себе новое место. Автор отметил, что возьмёт пару недель перерыва, чтобы провести это время с семьёй и закончить свою вторую книгу — вероятно, вновь посвящённую обратной стороне индустрии видеоигр.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1250801006461489152

Тем не менее вскоре стало известно, что Шрайеру предложили должность в Bloomberg News. На новом месте он продолжит рассказывать о разработке компьютерных игр и показывать миру «грязное бельё» их разработчиков. Кто-то скажет, что уход журналиста из Kotaku — это «конец эпохи». Мне же кажется, что это её начало. Остаётся лишь надеяться, что Джейсон ворвётся в рабочий процесс с новыми силами, а руководство Bloomberg поддержит его во всех, даже самых смелых начинаниях.