Из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая в значительной степени осложняет проведение выборов демократическим образом, США могут в скором времени превратиться в первую либеральную недемократию, пишет политолог Ларри Даймонд 24 апреля в статье для The American Interest.

U.S. Marine Corps Флаг США

По словам Даймонда, в начале каждого учебного года он спрашивает студентов-первокурсников: «Когда США стали демократией?» Этот вопрос выявляет важную особенность в определении демократии. Правилен ли ответ — 1776 год, когда американские штаты объявили о своей независимости от английского короля Георга III; или 1781 год, когда были ратифицированы Статьи Конфедерации и вечного союза; или 1788 год, когда была ратифицирована действующая Конституция США? Быть может, верен ответ 1789 год, когда эта конституция (а позднее и Билль о правах) вступила в силу? Стали ли США демократией в 1865 году, когда 13-й Поправкой было отменено рабство, или в 1868, когда афроамериканцы смогли, наконец, проголосовать по всей стране? Возможно, стоит считать моментом становления США как демократии 1920 год, когда 19-я поправка к Конституции наконец дала женщинам право голоса?

Как исследователь демократии, Даймон полагает, что единственный правильный ответ — это 1965 год, когда в США был принят Закон об избирательных правах, который запретил расовые барьеры для голосования и тем самым положил конец отвратительной расовой сегрегации, которая не позволяла чернокожим Юга осуществлять свои демократические права. Наличие у большинства американцев, то есть белых американцев, права голосовать и баллотироваться на выборах до этого было недостаточным, чтобы назвать США демократией. Надежной защиты свободы прессы и основных гражданских свобод — опять же для большинства, но не для всех американцев — было также недостаточно.

Демократия требует, чтобы люди — все люди посредством всеобщего избирательного права — могли выбирать своих лидеров и заменять их на свободных и справедливых выборах. Либеральная же демократия требует большего: надежной защиты основных свобод, справедливого обращения со всеми гражданами, независимо от расы, религии или пола, гарантии соблюдения принципа главенства права, при котором все граждане равны перед законом и никто не стоит над ним. Требует это социальное устройство и независимой судебной системы для поддержки этого принципа, независимых надзорных органов для контроля коррупции и предотвращения злоупотребления властью. Необходимо для либеральной демократии и активное гражданское общество для защиты интересов граждан; и политическая культура взаимной терпимости, уважения и сдержанности.

Даймон отмечает, что неоднократно обращал внимание на то, что либеральные элементы нынешней американской демократии сильно ослабли. Политическая поляризация, напротив, усилилась: люди стали менее терпимыми, факты — искажаться или выдумываться, а политика приобрела характер игры с нулевой суммой.

Когда Дональд Трамп объявил о своей кандидатуре на пост президента в 2015 году, этот процесс шел уже полным ходом. Тем не менее заблуждением было бы утверждение, согласно которому Трамп является скорее симптомом, нежели причиной нынешних трудностей американской демократии: лидеры (особенно избранные лидеры) оказывают огромное влияние на судьбу демократии, а в длинном ряду американских президентов Трампу нет равных ни по уровню демагогии, ни по уровню обмана и враждебности по отношению к нормам и институтам демократии.

Дональд Трамп

Раз за разом Трамп, нарушая основные демократические нормы, устанавливал всё новые антирекорды: он проявлял враждебность по отношению к СМИ, называя их «фейковыми новостями» или «врагами народа», он поощрял межпартийную ненависть и теории заговора, проявлял пренебрежение к судебной власти, критикам и оппонентам, которые, по его словам, были предателями или не годились ему даже в подметки.

Трамп попрал даже самые простые этические стандарты, злоупотреблял властью — в том числе во внешней политике — в своих электоральных интересах. Он неоднократно выступал с нападками на такие профессиональные и независимые ведомства и группы, как ФБР, министерство юстиции, разведывательное сообщество, военное командование, карьерные государственные служащие и другие. Более того, объектами его нападок стали и медики, которые подвергли сомнению его неосведомленные теории относительно того, что остановит пандемию COVID-19.

После избрания Трампа многие эксперты, озабоченные этой риторикой и поведением главы Белого дома, стали высказывать опасения за будущее либеральной демократии в США. Эти аналитики, в число которых входили и члены Демократической и Республиканской партий, задались вопросом, как в условиях этого непрекращающегося презрения к основополагающим принципам США могут выстоять основные свободы, система сдержек и противовесов, а также принцип верховенства права? Сейчас, на четвертый год правления Трампа, который совпал с тяжелейшим внутренним и глобальным кризисом со времен Второй мировой войны, появляется всё больше причин для беспокойства.

Лев Коровин ИА Красная Весна Верховный суд США

Поразительно то, что многие из либеральных элементов американской демократии пока держатся под огромным давлением. Пресса остается в значительной степени несломленной, и в этот трудный период в истории американской демократии ей принадлежит ряд самых энергичных и бесстрашных репортажей за несколько поколений. Судебная система политизирована, но она не раздавлена: рискуя своей карьерой, принципиальные государственные служащие отказываются поддаваться политическому давлению.

Возможно, неожиданно, но именно демократическая составляющая либеральной демократии в настоящее время подвергается наибольшему риску, что повышает риск того, что США могут стать первой либеральной недемократией. Основная проблема, стоящая перед страной, заключается в том, смогут ли США перед лицом пандемии, которая может затянуться надолго или вернуться осенью, сохранить основной элемент демократии — всеобщее избирательное право. Для выполнения минимальных требований, благодаря которым США смогут по-прежнему считаться демократией в этом году, необходимо выполнить ряд условий.

Среди них политолог выделяет четыре: обеспечение возможности каждому взрослому гражданину США отдать свой голос, недопущение барьеров по признаку расы, этнической принадлежности, дохода или партийных предпочтений, своевременный подсчет голосов и готовность разрешать споры нейтральным образом, а также согласие с тем, что пост президента займет тот, кого определит голосование.

Лев Коровин ИА Красная Весна Капитолий

Такие требования не единственные для обеспечения свободных и справедливых выборов. И это не единственный случай, когда справедливость выборов ставится под сомнение. Даже после 1965 года в США к власти дважды приходил президент, победивший в Коллегии выборщиков и проигравший во всенародном голосовании (в 2000 и 2016 годах). В 2000 году противоречия были урегулированы только благодаря спорному решению Верховного суда. Честность же выборов 2016 года также была омрачена «вмешательством» в них России.

Даймонд предлагает на время отложить вопрос «гротескно несправедливой и устаревшей» Коллегии выборщиков, а также «уверенность» в том, что в выборы вновь вмешается Россия, стремящаяся посеять путаницу и помочь Дональду Трампу вновь стать президентом, и обратить внимание на два других требования. Для их выполнения в условиях пандемии все политические силы должны гарантировать доступ на избирательные участки всех, кто хочет проголосовать, а также честный подсчет голосов. Добиться этого автор предлагает с помощью почтового голосования, с одной стороны, и выработки новых требований для подсчета бюллетеней и объявления результатов в ночь выборов.