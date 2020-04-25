В последнее время в российских СМИ публикуются материалы о возможности расторжения так называемого соглашения Шеварднадзе — Бейкера о «разделе» морской территории между США и СССР, ныне Российской Федерацией, в районе Берингова моря. Речь идет о намерении России вернуть свою законную часть этого моря и восстановить статус-кво. Как известно, в результате этого «соглашения» к США отошли 78 тысяч квадратных километров Берингова моря, включая континентальный шельф, Россия потеряла возможность ежегодно добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба. На шельфе разведаны перспективные нефтегазовые месторождения на сотни миллиардов долларов. Кроме того, проведенная новая линия пограничного размежевания серьезно усложняет для России развитие Северного морского пути, так как каждый раз нужно спрашивать разрешение на проход по Берингову проливу у американцев.

Горбачёв

Вновь поднимая этот вопрос, СМИ делают ссылки на позицию председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева о том, что «вскоре (этот договор) может быть расторгнут». По сообщению РИА Новости, он еще в октябре прошлого года допускал возможность постановки вопроса об отмене соглашения о сдаче американцам акватории в Беринговом море. Косачев рассказывал, что в ходе визита в Россию американского сенатора Майкла Ли им был затронут вопрос о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. «На что я получил ответ, что эта программа не была ратифицирована американским парламентом, и поэтому она для нас не обязательна», — говорил председатель комитета СФ. В связи с такой постановкой вопроса Косачев предложил при обсуждении международных соглашений с США обсуждать симметричные меры: «В частности, речь может идти о соглашении с США по разграничению Берингова пролива от 1990 года. Проработать правовые аспекты применения в условиях отсутствия ратификации (документа) и представить предложения председателю Совета Федерации совместно с комитетами по аграрной политике и обороне».

Gretarsson Берингово море

В январе нынешнего года состоялось закрытое заседание, в котором приняли участие представители МИД, ФСБ и Минсельхоза. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в своем выступлении на совещании заявил, что подписанная договоренность Шеварднадзе — Бейкера не имеет юридической силы и имеет лишь статус временной, поскольку не была ратифицирована ни парламентом Советского Союза, ни российским парламентом.

За расторжение подписанного Шеварднадзе договора выступил член СФ от Камчатского края Борис Невзоров. Он заявил на совещании, что договор является дискриминацией, и Россия лишилась своих владений незаконно, что территорию в 78 тысяч кв. км, которую США считают своей, принадлежит и всегда принадлежала России на законных основаниях. Было предложено рассмотреть вопрос о «договоре Шеварднадзе — Бейкера» на заседании Совбеза.

Photolib.noaa.gov Берингово море

«При введении 200-мильных исключительных экономических зон между нашими странами в районе Берингова и Чукотского морей, которые накладывались друг на друга на протяжении 1500 миль, разграничения морских пространств в соответствии с международной практикой должны проходить по срединной линии, равноудалённой от берегов двух стран. Однако из-за уступок Шеварднадзе границу спорных участков провели по американской ортодромической прямой линии», — объяснял Невзоров.

Вполне определенной была реакция председателя СФ Валентины Матвиенко, которая заявила: «Мы всё стесняемся, всё скромничаем. Нас молотят по всем этим самым, а мы только грозим, что примем симметричные меры. Так надо принимать симметричные меры — ну, сколько можно проглатывать такое отношение к России?» Глава СФ предложила поручить комитету по международным делам, комитету по сельскому хозяйству и комитету по обороне изучить эту тему вместе с профильными министерствами и ведомствами и подготовить записку, которую она доложит президенту РФ в случае возможных вариантов реализации тех предложений, которые были изложены.

Gretarsson Берингово море

Однако не в манерах американцев пересматривать выгодные им соглашения, пусть и не ратифицированные одной из сторон, тем более идти на уступки геополитическому противнику, каковым официально называют в США Россию. А потому, видимо, следует согласиться с мнением бывшего заместителя министра рыбного хозяйства СССР, профессором Вячеславом Зилановым, который так прокомментировал попытки пересмотреть ущербные для нашей страны, «предательские», как их называют дальневосточники, договоренности с американцами: «Речь о том, чтобы пересмотреть это соглашение, уже не идёт. В настоящий момент, куда бы мы ни обратились, даже в международный суд, положительного решения не будет: мы слишком затянули этот вопрос. На мой взгляд, самым перспективным сегодня было бы ратифицировать соглашение, жёстко оговорив условия урегулирования двух проблем — вопросы промысла и восстановления 200-мильной зоны России там, где она была незаконно уменьшена». Но и в этой позиции не все ясно, ибо отнюдь, как говорится, не факт, что американцы согласятся с нашими «жесткими условиями».

И еще. При всем негативном отношении к активно участвовавшему в развале СССР Шеварднадзе, видимо, не совсем справедливо все сваливать на него. Ибо еще в 2002 году вопрос о его личной ответственности рассматривала Генеральная прокуратура РФ и пришла к выводу, что «в результате проверки, проведенной по запросу главы комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов Александра Назарова, установлено: глава МИД СССР Э. Шеварднадзе при подписании указанного документа своих полномочий не превышал». По заявлению тогдашнего заместителя генерального прокурора РФ Константина Чайка, «экс-министр иностранных дел действовал в соответствии с распоряжениями вышестоящих инстанций, в частности, постановлением Совета Министров СССР, изданном в мае 1990 года».

Voice of America Джеймс Бейкер и Эдуард Шеварднадзе

Подобное постановление Совмина СССР было невозможно без документально оформленной санкции к тому времени уже ставшего президентом СССР М. Горбачева. Поэтому для расстановки всех точек над «i», следует обнародовать соответствующие архивные документы по вопросу о сдаче США указанных акваторий и шельфа, изменения исторически сложившейся линии разграничения морских пространств между Россией и США, установленной в 1867 году, в результате чего российским рыбакам был закрыт доступ в 200-мильную акваторию Берингова моря. Да и ныне здравствующий первый и последний президент СССР пусть ответит за содеянное или оправдается, если не виновен в нанесении нашей стране экономического и политического, да и морального ущерба.