В то время как мир возлагает свои надежды на появление вакцины для борьбы с COVID-19, для ее создания необходимо будет преодолеть целый ряд научных, нормативных и рыночных препятствий. Кроме того, из-за общей геополитической напряженности и тактики отдельных государств существует высокий риск того, что наиболее уязвимые страны не получат необходимой им помощи, пишут профессор Дэвид Солсбери и доктор Чампа Патель в статье, опубликованной 23 апреля британским аналитическим центром Chatham House.

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Прежде всего, разработка вакцин обычно очень длительный процесс, в ходе которого нужно сделать всё, чтобы они были безопасными и эффективными. При этом нет гарантий, что вакцина окажется безопасной. На это указывает пример, в частности, вакцины против лихорадки денге, которая повышала, а не снижала заболеваемость у вакцинированных детей.

Не гарантирована и эффективность, для установления которой должны проводиться клинические испытания. Обойти этот шаг нельзя, поскольку регулирующие органы должны знать, что перед лицензированием той или иной вакцины было проведено обширное ее тестирование. И даже если испытания на животных будут проводиться параллельно с ранними испытаниями на людях, этот процесс все равно займет много времени.

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Существует также большой интерес к использованию пассивной иммунизации, при которой антитела к SARS-CoV-2 (собранные у людей, которые выздоровели от инфекции, или созданные лабораторно) передаются людям, которые в настоящее время болеют. Подобные противовирусные меры могут оказаться более быстрым путем борьбы с пандемией, чем разработка вакцин, поскольку требования к испытаниям будут мягче, производство может быть проще, и только больные люди должны будут проходить лечение, в отличие от вакцинации, которую нужно проводить повсеместно.

Ожидают международное сообщество сложности в плане производства вакцин. Биотехнологические компании, особенно небольшие, должны будут наладить партнерские отношения с крупными производителями для вывода своей продукции на рынок. Здесь они могут столкнуться с барьером при переходе от разработки к коммерческому производству.

На этом этапе около 95% вакцин терпят неудачу. Еще одним барьером станет конечное производство. Завершающие этапы производства вакцины включают в себя подробное тестирование, чтобы убедиться, что вакцина соответствует необходимым критериям, и всегда есть ограничения на доступ к технологиям, необходимым для окончательной доработки продукта. Только крупные производители вакцин обладают такими возможностями. Существует кладбище неудачных кандидатов в вакцины, которым не удалось пройти через этот процесс в разработке и производстве.

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Еще ряд неблагоприятных или непреднамеренных последствий необходимо учитывать при анализе процесса создания вакцины. Высокоспециализированным ученым, возможно, придется отложить свою работу над другими новыми вакцинами для работы с продуктами против COVID-19. Отложить придется еще и производство существующих продуктов, из-за чего повышается вероятность нехватки других важных вакцин.

Еще одной проблемой является их стоимость. Создание вакцин для рынков развитых стран может быть очень прибыльными для фармацевтических компаний, поставки же их в развивающиеся страны могут начаться с большим опозданием.

Свою роль в появлении вакцины может сыграть и геополитика. Должны ли страны, производящие вакцину, сразу же делиться ею с другими государствами или же они в первую очередь должны обеспечить ими собственное население? Так, по некоторой информации, президент США Дональд Трамп пытался купить немецкую компанию CureVac. И претенденты, когда правительства отдельных стран стремились обеспечить сначала себя, есть: в 2009 году правительство Австралии потребовало, чтобы компания по производству вакцин сначала удовлетворила потребности населения Австралии в вакцинах от гриппа H1N1.

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Не последнюю роль в этом вопросе играет и то, как будет осуществляться распределение вакцин. Чтобы этот процесс был справедливым, потребуется глобальное лидерство, а также скоординированные и согласованные действия. В этом отношении сложности могут возникнуть не только у развивающихся, но и у развитых стран, где пандемия обострила существующие социальные противоречия.

На этом фоне очевидна необходимость единого глобального руководства по распространению вакцины. В то время как ВОЗ оказывает техническую поддержку, а ЮНИСЕФ выступает в качестве агентства по закупкам, борьба с COVID-19 требует четкого глобального руководства, которое бы не зависело от национальных интересов отдельных стран и могло бы мобилизовать ресурсы в то время, когда экономика отдельных стран сталкивается с болезненным спадом.