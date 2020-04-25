Прошло уже два года после государственного переворота апреля-мая 2018 года, совершившегося в Республике Армения (РА) путем реализации новейших технологий цветных революций. Уже не раз приходилось писать о главной движущей силе переворота — многочисленная армия грантоедов, вот уже второе десятилетие щедро финансируемая фондом Джорджа Сороса «Открытое общество» (англ. Open Society Institute, OSI), разного рода заокеанскими демократическими институтами и их партнерами из западноевропейских стран. В авангарде захвата власти во всей своей «красе» предстали также представители ЛГБТ-сообщества и тоталитарной религиозной секты «Слово жизни». И к моему большому сожалению не последнюю роль в «легитимации» государственного переворота сыграли десятки тысяч обезволенных нуждой наших сограждан, которым, увы, не хватило еще малость терпения самим стать не только свидетелями, но и участниками постепенного перехода экономики РА на рельсы инклюзивного развития. Ведь предпосылки, да нет, куда предметнее, программа перевода экономики Армении на рельсы инклюзивного развития была тщательно проработана, более того, несколькими месяцами ранее озвучена третьим президентом Армении Сержем Азатовичем Саргсяном. Одна эта данность убедительно свидетельствует о том, что закордонных кукловодов отнюдь не интересовали вопросы повышения благосостояния населения РА, утверждения социальной справедливости или верховенства закона. Да, риторика псевдореволюционеров была насыщена благозвучными лозунгами и призывами об утверждении верховенства закона и права, что на практике обернулось призывами «народного премьера» Никола Воваевича, себя любимого, блокировать здания судов, осуществлять неприкрытую травлю председателя и членов Конституционного Суда РА — в настоящее время единственного бастиона на пути правового произвола. Причем сей правовой беспредел совершался в открытую при молчаливом согласии, а значит и с благословения трепетных защитников поборников прав человека, укрепления основ демократии и гражданского общества в РА. Можно привести с десяток разного рода обещаний и обязательств, прикрываясь которыми николвоваевская политическая челядь захватила власть. Главная же цель, которая ставилась кукловодами сегодняшних власть предержащих в РА, была в совершенно иной плоскости. Здесь очень важно, уважаемый читатель, не путать инструментарий, использованный в ходе государственного переворота, с главной целью, ради достижения которой и был совершен захват власти. А главная цель с каждым днем выступает все явственнее — создание зоны нестабильности в Армении, на южных рубежах России. Средства же достижения этой цели были сколь многообразны, столь же кустарны и очевидны. Главное же средство в достижении поставленной цели — провоцирование новой военной агрессии со стороны Азербайджана против Республики Арцах, что по планам азербайджано-турецких стратегов неизбежно должно было привести к захвату зоны безопасности вокруг Республики Арцах, при этом было особенно важно обеспечение военного присутствия на 105 километровой границе с дружественной Исламской Республикой Иран, контролируемой вооруженными силами Нагорно-Карабахской Республики (имеется в виду территория Зангеланского, Джебраилского и Физулинского районов, приграничная с Ираном). Думается, что читателям не следует подробно разъяснять сколь радушно это было бы воспринято со стороны руководства США и Израиля в силу их нескрываемых, мягко выражаясь, напряженных отношений с Ираном. Ясно одно, что, окажись азербайджано-турецкие вооруженные силы на этом участке границы с Ираном, дело этим не завершилось бы. Ведь не секрет, что азержайджано-турецкие националисты, первые явно, вторые тайно, уже не одно десятилетие лелеют мечту об отторжении от Ирана его северных территорий, так называемого Иранского (Южного) Азербайджана, исторической Атропатены (арм. назв. Атрпатакан), конечно ничего общего не имеющей с Азербайджаном. И тогда, по мнению современных неоосманистов-мечтателей о Великом Туране, будут созданы все условия для воплощения в жизнь их сокровенных вожделений, в частности озвученных экс-президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, который, характеризуя отношения Азербайджана и Турции, изрек глубоко запавшую в сердца нынешних турецких лидеров фразу: «одна нация — два государства». Причем это выражение стало своеобразной навязчивой идеей до той степени, что на эту тему созываются научные конференции, форумы и пр. Чтобы не быть голословным, приведу лишь один пример.

Армения

Так, в июле 2009 г. в Баку прошла конференция, посвященная роли Гейдара Алиева в укреплении братских связей между Турцией и Азербайджаном. Причем весьма примечательно, что она прошла в центре изучения наследия Ататюрка, а тема конференции значилась так: «Одна нация — два государства: феномен Гейдара Алиева в развитии двусторонних отношений». Конференция была приурочена 40-летию прихода к власти Гейдара Алиева. Так вот, для Турции военное присутствие в зоне безопасности Республики Арцах, вне всякого сомнения, шаг в нужном направлении для реализации ее неоосманских устремлений — нация-то одна?! И именно в контексте этой парадигмы следует рассматривать состоявшуюся 2 марта т.г. в Анкаре встречу главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шефера (США) и личного представителя председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. По итогам этой встречи Чавушоглу сделал запись в Twitter'е: «Минская группа ОБСЕ должна работать более эффективно над решением проблемы Нагорного Карабаха. Решение должно быть в рамках уважения территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Азербайджана». Ничего не скажешь — щедр на бесплатные нравоучения муаллим Мевлют. То есть в очередной раз мы стали очевидцами того, когда Турция открыто заявляет о своей неизменной приверженности политике неоосманизма. Или, как сказано в Библии: «Никто, зажегши свечу, не покрывает её сосудом, или поставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы» (Евангелие от Луки 8: 16−17). Да простит меня читатель за то, что сатанинские планы Эрдогана-Чавушоглу, чреватые ввергнуть регион в большое кровопролитие, если не сказать в мировую войну, я разъясняю эту опасную политику турецкого руководства словами из Священного писания. Пусть в этом моем действе уважаемые читатели усматривают глубокую тревогу за высокую вероятность развязывания новой кровавой бойни Азербайджаном против Республики Арцах. При этом для нейтрализации Армении турецкие стратеги с присущим им вероломством будут инициировать кровавую провокацию уже на пограничной зоне Армении и Азербайджана, по всей видимости в районе Нахиджевана. Ведь далеко не случайно, что в настоящее время именно в Нахиджеване идет масштабное перевооружение вооруженных сил Азербайджана, где турецких военных соединений и инструкторов и прочих военспецов куда больше, чем азербайджанских военных. Не были и случайными периодические интенсивные военные учения, проводимые на территории Нахичеванской автономии под бдительным оком и при непосредственном участии турецких военных инструкторов. К примеру, очередное турецко-азербайджанское военное учение прошло под девизом «Нерушимое братство — 2019 г.». Причем заметим, что такие учения проводятся в приграничной зоне с Арменией и Ираном. Они, естественно, не могут не беспокоить Россию, которая, ни для кого не является секретом, что является гарантом безопасности нашего региона.

В этих условиях вызывает недоумение и тревогу абсолютная неадекватность действий властей РА на реализуемую политику в регионе со стороны азербайджано-турецкого военно-политического руководства. Так, министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян, к примеру, после встречи Чавушоглу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ 4 марта т.г. в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил о том, что официальный Ереван не испытывает обеспокоенности по поводу встречи главы МИД Турции и сопредседателей МГ ОБСЕ. «Сопредседатели МГ ОБСЕ имеют свой рабочий план (ведь всё знает Зограб Грачевич, «прозорлив», ничего не скажешь — А. Г.), куда входят также встречи с членами Минской группы ОБСЕ, международными структурами по необходимости — от ООН до Красного Креста», — сказал З. Мнацаканян. Так что возрадуйся армянский народ, ибо все происки Эрдогана и Алиева под неусыпным контролем самого Зограба Грачевича: «Мы хорошо знаем об этом плане, и знаем, с какими подходами сопредседатели работают, поскольку мы сами работаем с ними (по Мнацаканяну, читай, что МГ ОБСЕ работает по шпаргалкам дуета Мнацаканян-Пашинян — А. Г.)». Конец и позорное развенчивание этой болтологии выявились совершенно с неожиданной стороны.

Mfa.am Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаганян

Так, 21 апреля 2020 г. в формате видеоконференции в Москве состоялось выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова в рамках заседания Клуба поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова. Чтобы не было разного рода спекуляций со стороны соросовских прихлебателей и заокеанских кукловодов «народного премьера» и КО приведу полные тексты как вопроса, заданного Сергею Викторовичу касательно урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, так и его ответа на него.

Вопрос. «Глава МИД Азербайджана Э. М. Мамедъяров заявил, что Азербайджан ждет от международного сообщества действенных шагов по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН в контексте урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. На Ваш взгляд, способны ли соответствующие международные институты, особенно в условиях текущего кризиса, оправдать эти ожидания? Какие механизмы могут привести в рабочий режим принимаемые, но не исполняемые резолюции?»

С. В. Лавров. «Резолюции, о которых идет речь, — это известные документы. Они принимались в разгар боевых действий и предполагали прежде всего полную остановку боевых действий и переход к урегулированию. Да, в них подтверждалась территориальная целостность Азербайджанской Республики, но в них же содержалось требование остановить войну и перейти к переговорам. С тех пор к переговорам приступали не раз. Были т.н. «договоренности Ки-Уэст» 2001 г. Были и последующие договоренности в разных форматах, достигавшиеся с участием и без участия Карабаха. Сейчас уже устоялся формат переговоров Баку — Ереван — Минская группа ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию (НКУ) в лице трех сопредседателей — России, Франции, США — и представитель действующего председателя ОБСЕ. Формат полезный, хороший. Именно в нем воплотилось то самое требование СБ ООН о том, что нужно прекратить войну и начать договариваться. Есть «Мадридские принципы», а также документы, которые готовились Российской Федерацией в 2010—2011 гг. — т.н. «Казанский документ». Есть проекты, которые были распространены год назад (в апреле прошлого года) на встрече министров иностранных дел России, Армении, Азербайджана с участием сопредседателей в Москве. Они сейчас активно обсуждаются. Эти документы предполагают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предусматривая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем — освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций. Убежден, что, когда мы придем к решению о подписании этих документов, это будет важнейший шаг в выполнении резолюций Совета Безопасности ООН, о которых идет речь и которые, повторюсь, требовали прекратить войну и начать договариваться. Договариваться начали. Теперь нужно договориться. Именно этого мы и добиваемся как сопредседатели Минской группы ОБСЕ по НКУ».

Прочитав в целом выступление и ответы Сергея Викторовича Лаврова в очередной раз автор этих слов проникся чувством гордости и уважения к России, стратегическому союзнику и гаранту безопасности РА и армянского народа — Армении, Арцаха и Армянской Диаспоры. Уважения к России и его выдающемуся лидеру Владимиру Владимировичу Путину за их честность в отношении к Армении и нашего народа, который уже два года оказался во власти изощренных русофобов, за путаными разглагольствованиями которых, о якобы хороших отношениях с Россией, все отчетливее торчат уши недоброжелателей России. Чтобы убедиться в правильности подобной оценки, достаточно проанализировать публикации последних дней в откровенно антироссийских интернет-изданиях, которых застало врасплох доступное для восприятия даже тугодумов и неучей из власть предержащих РА разъяснение С. В. Лаврова о сегодняшних реалиях в переговорном процессе по Нагорно-Карабахскому урегулированию. Читатель вполне резонно может задаться вопросом: а с чего это ответы министра иностранных дел РФ застали врасплох николвоваевскую камарилью и стоящих за ними кукловодов? Ответ прост. В течение двух лет после государственного переворота и захвата власти в Армении Никол Воваевич и иже с ним неоднократно вводили в заблуждение как граждан Армении, так и граждан Республики Арцах относительно переговорного процесса по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, выражаясь проще — цинично лгали. Причем их чуть ли не ежемесячно меняющуюся позицию по этому вопросу можно было охарактеризовать как низкопробную клоунаду, если бы за этим не скрывалась опасность развязывания Азербайджаном масштабной войны против Нагорно-Карабахской Республики. Ведь по сути устами С. В. Лаврова наш стратегический союзник в высшей степени дипломатической форме раскрыл глаза думающей и неангажированной соросовскими подачками политической элиты двух армянских государств на то, что за спиной армянского народа совершается предательство национальных интересов. Весьма символично, что ответы Сергея Викторовича Лаврова прозвучали именно во время круглого стола с участниками клуба публичной дипломатии им. А. М. Горчакова. Так вспомним же слова этого выдающегося русского дипломата, последнего канцлера Российской империи, Светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова, написанные им после Крымской войны 1853−1856 гг., в циркулярной депеше, содержание которой посольствам было приказано довести со сведения иностранных правительств: «Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается». И видимо в наши дни суровой пандемии коронавируса взвешенная и активная внешняя политика России приводят разного рода антироссийских сил в смятение. Чтобы завершить тему замешательства и расплоха в стане русофобов, в котором они оказались после слов министра ИД РФ С. В. Лаврова, приведу лишь выдержку из публикации в интернет-издании «флагмана» среди антироссийских СМИ Армении, щедро финансируемом из-за океана, на сайте 1in.am. Так, 23 апреля т.г. указанное интернет-издание опубликовало статью под заглавием «Агония российской элиты: Путин более не в состоянии». В этом образчике зоологической ненависти к России читаем:

«Заявления Лаврова (имеется в виду относительно Нагорно-Карабахского урегулирования и Армении в целом — А. Г.), пожалуй, в большей степени ставят на вид сложные проблемы России, чем какое-либо освидетельствование о глубинных задачах по Армении. Или же, для Армении может быть задачей то, какое положение и душевное состояние в правящей системе России, но связанное не отношениями с Арменией, а с мировым положением».

Далее идет полнейший бред о дилемме, якобы стоящей перед Россией и обусловленной ее выбором быть с Западом или Китаем, отказавшись от «так сказать собственной игры, отказаться от тех притязаний, которые предъявляла Россия в противостоянии с Западом». Вступать в полемику с авторами этой явно выраженной политической паранойи, думается, не вполне оправданно. Если же не реагировать на эту муру — тогда станут спекулировать на тему, что, дескать, возразить было нечем. Вот и весьма кстати пришла на память сцена из спектакля «Ханума» на основе одноименного водевиля Авксентия Цагарели.

Хотелось бы суфлерам Никола Воваевича сказать, что их писанина уж больно комична, однако вызывает не только смех, но порождает и обиду. До чего нужно быть ослепленными ненавистью к России, чтобы в уважительном и честном ответе Сергея Лаврова на вопрос об урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта усмотреть агонию российской элиты, уже не приходится говорить о безысходности положения, в котором якобы оказался российский лидер, на которого с надеждой и верой смотрят уже и многие мировые лидеры. Словом, выражаясь на языке Одессы, не дождетесь и не надейтесь. Вместе с тем, думается, что мастаки этой антироссийской пропагандистской шелухи осознали всю абсурдность своих оценок и тогда же 23 апреля т.г. в том же интернет-издании опубликовали на русском языке статью под заглавием «Стагнация европейского направления — тяжелое молчание в Ереване», в котором, в частности, говорится: «Акторы внутриполитического поля Армении мгновенно отреагировали на заявления министра иностранных дел России Лаврова, притом не только по арцахской теме, но и армяно-российским отношениям, цене на газ и т.д. Несомненно, надо приветствовать эту реакцию, особенно за оперативность, поскольку в подавляющем случае содержательную часть реакции отнюдь нельзя было приветствовать». Тем самым они фактически признали всю абсурдность своей собственной реакции на выступление С. В. Лаврова, отрицательно оценивая содержательную часть реакции на ответы МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр иностранных дел Сергей Лавров

Уважаемый читатель вполне резонно может поинтересоваться о том, что же сказал Сергей Викторович в ходе вышеупомянутой видеоконференции относительно российско-армянских отношений, в частности, о цене на газ и по другим вопросам. Считаю уместным привести полный текст озвученного во время круглого стола этого вопроса и ответ на него.

Вопрос. «Вначале Вы сказали про общий энергетический рынок и необходимость совместной борьбы стран ЕАЭС с экономическими последствиями пандемии коронавируса. В этой связи хотел бы поднять вопрос цены на газ. Всем известно, что цена на газ — это не только бизнес, но во многом и политика. Мы в Армении и Белоруссии смотрим, как Россия снижает цены даже задним числом для стран ЕС, например, для Болгарии, или для дружественной Республики Молдова сейчас цена ниже, чем для Армении. Возникает вопрос, почему в этой политике Россия не идет на такое снижение цены в первую очередь для стран ЕАЭС, а уже потом для других стран? Это же было бы стимулом для других стран вступать в ЕАЭС, сотрудничать с ЕАЭС, понимая, что от этого идут крупные экономические выгоды».

С. В. Лавров. «Вопрос понятен. Я вижу логику, но надо тогда уже быть логичным до конца. Когда цена, которая сейчас есть для Армении, Республики Беларусь была в два-три раза ниже рыночной, это воспринималось как данность, и никто не говорил о том, что это политика. Все говорили, что им так положено. Я считаю, что союзники, конечно же, должны получать экономическое преимущество, никаких сомнений у меня здесь не возникает. Но, когда цена ушла туда, где она сейчас находится, есть какие-то контрактные обязательства. Убежден, что в ходе рассмотрения обращений, которые были в последнее время со стороны белорусских и армянских друзей, наши союзнические отношения, конечно же, принимаются во внимание. Неправильно, наверное, вспоминать об этом только тогда, когда ситуация становится диаметрально противоположной той, которая была еще 3−4 года назад, в периоды, когда этот механизм ценообразования формировался с полным учетом союзнических обязательств. Если говорить конкретно об Армении, то этим вопросом у нас занимаются Министерство энергетики России и ПАО «Газпром». Но одна из проблем, которая носит хронический характер и не решается уже несколько лет, — это внутренние тарифы в Армении, которые такие, что это затрудняет применение максимально льготных подходов к ценообразованию. Я сейчас не буду углубляться в конкретику. Если мы говорим о союзничестве, то, наверное, союзничество должно проявляться во всех областях. Если говорить про экономику, то мы очень рассчитываем на то, что те судебные процессы, которые в последние несколько лет начались в Армении в отношении совместных предприятий, включая Южно-Кавказскую железную дорогу, будут урегулированы без каких-либо попыток привнести туда вещи, которые являются неподобающими между союзниками. Я об этом очень откровенно говорю, потому что возникло несколько сложных ситуаций, в которые попали российские компании. Надеюсь, что все эти вопросы мы будем регулировать к обоюдному удовлетворению.

Совсем недавно состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации В. В. Путина с Премьер-министром Республики Армения Н. Пашиняном. Они видят пути развития нашего союзничества и стратегического партнерства. Уверяю Вас, именно в этом русле будут решаться все вопросы с обеих сторон».

Думается, что в этом ответе дан объективный диагноз лукавой внешней политике, проводимой Николом Воваевичем, себя любимым.

Вместе с тем, уважаемый читатель, сколь бы не было грустно, но следует признать, что заокеанским кукловодам николвоваевской хунты удалось-таки поколебать веру России в надежности Армении как стратегического союзника, о чем свидетельствует, повторюсь, вышеприведенный честный ответ С. В. Лаврова. И этому нет оправдания не только «народному премьеру», политику галактического масштаба (читай галактики размером в Нью Васюки), но и подлинной оппозиции антинациональным властям современной Армении. С сожалением отметим, что отдельные представители оппозиции как бы остерегаются открыть хотя бы возможности того немалого информационного ресурса, которым они располагают. В итоге, в частности, вашему покорному слуге, уважаемый читатель, приходится довольствоваться лишь написанием статей, которые, к счастью, публикуются на страницах российского ИА REGNUM. Благо, что и в РА сохранились патриотические издания, как-то: Iravunk.com, Shame. am, «Новое Время» и «Голос Армении», которые, как правило, перепечатывают мои статьи на своих сайтах. Пользуясь случаем, не могу не выразить свою благодарность первому заместителю председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ и связям с соотечественниками, директору Института стран СНГ Константину Федоровичу Затулину, за оказание институтом финансовой помощи русскоязычным газетам «Голос Армении» и «Новое Время». Финансовая помощь, которая хотя бы на месяц-два продлит возможность функционирования этих изданий. Хочется верить, что этому последует выработка системного подхода по поддержанию не только патриотических информационных изданий Армении, то есть убежденных приверженцев российско-армянского стратегического союза, но и политических сил РА, которые в настоящее время системной антироссийской работе, щедро финансируемой фондом Сороса и КО, имеют возможность противопоставить лишь свой интеллектуальный ресурс. Причем мы и наши многотысячные сторонники, да-да, уважаемый читатель, я не оговорился, многотысячные сторонники лишены возможности организации периодических встреч будь то в Ереване или в центрах марзов (областей) Армении. Увы, нет минимальных финансовых ресурсов, как бы больно не было в этом признаться . Средств хотя бы для покрытия затрат по передвижению наших сторонников, убежденных в безальтернативности российско-армянского стратегического союза.

Да простит меня читатель за подобное отнюдь не лирическое отступление, а посему вновь обратимся к основной теме статьи, которая стала побудительным мотивом для заявления новоизбранного президента Республики Арцах Араика Арутюняна. При этом хочу непременно воспользоваться возможностью выразить благодарность бывшему президенту Нагорно-Карабахской Республики Бако Сааковичу Саакяну, который на протяжении тринадцати лет руководил этой гордой и несгибаемой страной — Республикой Арцах. Без преувеличения можно констатировать, что во многом благодаря его взвешенной политике пятой колонне Армении, разного рода соросятам не удалось ввергнуть Арцах в пучину масштабного гражданского противостояния в период после государственного переворота апреля-мая 2018 года в Армении. Особо подчеркну, что на это был брошен авангард соросовских стипендиатов, более того, были выделены средства из государственного бюджета РА на 2020 год. Уже не приходится говорить, что под флагом дестабилизации в Арцахе объединились не только николвоваевские сподвижники из состава соросят, но и руководство так называемой партии «Сасна Црер», что в переводе означает то ли Сасунские храбрецы, то ли неистовые из Сасуна. А по существу военизированная группировка, руководство которой — финансируемые из-за бугра банальные террористы. Чтобы читателю стало ясно о том, что в дестабилизации положения в Арцахе был заинтересован известный центр силы мировой политики и его сателлиты в лице Азербайджана и Турции, приведу факт из не столь далекого прошлого. Так, 17 июля 2016 г. члены этой военизированной группировки захватили здание патрульно-постовой службы (ППС) в Ереване, которые до 31 июля удерживали большинство находящихся в здании людей. Эта военная авантюра в конечном итоге обернулась трагедией — гибелью троих полицейских. В эти дни, не без финансирования из-за бугра, в Ереване проходили митинги в защиту захватившей ППС военизированной группировки, то есть террористов. И вот 23 июля 2016 г. на митинге с микрофоном в руке появился Никол Воваевич, который нынче «народный премьер» РА, что было вполне ожидаемо, так как увидев массовое скопление людей он не мог воздержаться от соблазна взять «бразды правления» митингом в свои руки. На сей «генеральной репетиции» по захвату власти уже тогда во время выступления Никола Воваевича один из членов вооруженной группы Варужан Аветисян заявил, что Пашинян хочет «нагреть руки на крови», а другой саснацреровец один из участников захвата ППС Павлик Манукян из захваченного здания ППС по телефону инструктировал организаторов митинга: «Скажи людям выбросить Никола в мусорный ящик, пусть забросают его камнями, избейте, прогоните этого Никола». Уже тогда было четкое осознание того, что Пашинян примажется к бунту и в случае успеха постарается получить политические дивиденды. Запись этого разговора, уважаемый читатель, была представлена в суде как одно из вещественных доказательств преступления «Сасна Црер». Теперь, по прошествии четырех лет все более убеждаешься в правильности взвешенной политики третьего президента РА Сержа Саргсяна, который уже тогда полностью просчитал коварный замысел подстрекателей этого вооруженного захвата, имеющей целью провоцирование массового кровопролития и дальнейшую дестабилизацию ситуации в Армении, приняв решение не предпринимать силовой операции по нейтрализации этой вооруженной группы. Замысел террористов и стоящих за ними кукловодов из-за бугра не удался. Власти РА смогли избежать массового кровопролития, в чем была существенной роль «Героя Арцаха», генерал-майора Виталия Баласаняна, чей непререкаемый авторитет как самоотверженного командира национально-освободительной войны арцахского народа в 1992—1994 гг. сыграл, по моему убеждению, повторюсь, существенную роль в том, что вооруженная группа сдалась властям.

Hayk Khanumyan Виталий Баласанян

Так вот те силы, которые четыре года назад призывали бросить Никола «в мусорный ящик, забросать его камнями (прямо как на раскаявшуюся блудницу Магдалину — А. Г.)», теперь же в попытках дестабилизации ситуации в Арцахе, хотя и по разным побудительным мотивам, оказались по одну сторону баррикад. По другую же сторону — вполне достойно проявили себя законно избранный президент Арцахской Республики Бако Саакян и его команда.

Убежден, что нашему читателю будет отнюдь небезынтересно узнать: а как среагировал на последние события новоизбранный президент Арцаха Араик Арутюнян. Думается, что Араик Арутюнян поступил весьма правильно, среагировав на видеоконференцию с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая состоялась 21 апреля т.г., а не на выступление С. В. Лаврова. Приведем некоторые выдержки из записи, сделанной президентом Арцаха 22 апреля т.г. на своей странице в Facebook. «Конечно, мы высоко ценим исключительную роль властей Республики Армения в этом вопросе (имеется в виду Нагорно-Карабахское урегулирование — А. Г.), однако нужно признать, что первичный мандат для переговоров от имени народа Арцаха вокруг любого предложения или документа, представленного на столе переговоров, получили власти Республики Арцах». Бесспорно, что эти слова были адресованы «народному премьеру», который в течение года скрывал от общественности Армении и Арцаха сущность переговоров с И. Алиевым, или цинично лгал, что было раскрыто, вновь подчеркну, С. В. Лавровым: «Есть проекты, которые были распространены год назад (в апреле прошлого года) на встрече министров иностранных дел России, Армении, Азербайджана с участием сопредседателей в Москве».

Ruben Martirosyan Президент Арцаха Араик Арутюнян

Для полноты картины, думается, что имеет смысл изложить хотя бы два из семи условий, обозначенных в заявлении Араика Арутюняна, хотя все семь условий глубоко аргументированы и органично взаимосвязаны.

Условие третье. «Без первоочередного признания права народа Арцаха на самоопределение какой-либо вариант урегулирования конфликта не может стать предметом содержательного обсуждения между сторонами (имеется в виду Республика Арцах и Азербайджан — А. Г.)».

Условие четвертое. «С четкими гарантиями должны быть исключены попытки применения силы и угрозы силой в процессе урегулирования конфликта, поскольку армянский и азербайджанский народы достойны того, чтобы жить в мире, иначе Республика Арцах готова будет нанести несоразмерный контрудар наступающему Азербайджану, переведя также военные действия на его территорию».

Когда пишутся эти строки, уважаемый читатель, меня не покидают тревожные мысли о том, а каким будет мир после пандемии коронавируса, какой станет Россия, ее союзники по ЕАЭС и ОДКБ, партнеры по ШОС? Сегодня многие авторитетные политологи едины во мнении, что когда угроза от пандемии коронавируса минует, то цивилизация и окружающий мир более никогда не будут прежними: будут формироваться новая мировая система безопасности, новая мировая экономика, сложатся новые межгосударственные отношения. Надеяться на понимание этих неизбежных изменений со стороны Никола Пашиняна и КО и принятие уже сейчас востребованных мер, увы, не приходится, чему очередным подтверждением стали его последние ежедневные live-ы и интервью по Общественному телевидению Армении, как и выявление его очередной циничной лжи и сокрытие от общественности сути переговорного процесса по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. В очередной раз уже не приходится подчеркивать факт полного отсутствия у Никола Воваевича хотя бы минимального набора знаний для понимания сути процессов, происходящих в современном мире. Выражаясь понятнее, мы должны констатировать ту непреложную истину, что дальнейшее пребывание «народного премьера» во власти является главной угрозой национальной безопасности Республики Армения. Поэтому задачей первостепенной важности для всех политических сил, кому дороги судьбы двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах, является принятие совместных неотложных мер по восстановлению конституционного порядка в стране, попранного роспуском Национального Собрания Республики Армения VI созыва. Роспуска парламента, совершенного в результате грубейших нарушений Конституции РА, выражаясь же простым языком, распущенного в результате подлого предательства, совершенного по тщательно продуманному заокеанскими стратегами сценарию. При этом крайне важно осознание той данности, что промедление в этом вопросе чревато потерей армянской государственности. К несчастью, это не есть преувеличение.

В завершение статьи хотелось бы дать ее короткое резюме. При написании статьи в моей памяти, как навязчивая идея, оживали грозные призывы яркого представителя «партии войны», древнеримского политика и государственного деятеля Марка Порция Катона, который каждое свое выступление в Римском Сенате заканчивал одной и той же фразой: «Карфаген должен быть разрушен!» («Carthago delenda est»). Волею судьбы 149 год до н.э. стал годом смерти Катона и начала Третьей Пунической войны, итогом которой было полное разрушение и сожжение этого некогда самого великого и могущественного города Центрального Средиземноморья.

Пусть уважаемому читателю не покажутся гротескными подобные ассоциации и аналогии сегодняшних событий с событиями, которые разделяют друг от друга 22 века. Сегодня же для сохранения армянского государства от саморазрушения, бесспорно, что актуален призыв: «Никол должен уйти!», ибо в этом спасение Республики Армения от саморазрушения.

P. S. 24 апреля 2020 года Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех армян Гарегин II направил послание по случаю 105-й годовщины Дня памяти святых мучеников Геноцида армян в Османской империи. В послании Католикоса, в частности, отмечается: «Сегодня мы воздаем должное нашим святым мученикам Геноцида армян, которые пожертвовали своей жизнью во имя веры и Родины. В годы Геноцида наш народ пережил массовые убийства полутора миллионов своих сынов, разрушение своих национальных и духовных ценностей, святынь, монастырей и церквей, наших деревень и городов и потерял большую часть своей исторической Родины … Помолимся бессмертной памяти наших мучеников и поклянемся реализовать национальное заветное видение свободной и независимой безопасности нашей родины, прогресс и процветание, дальнейшее развитие диаспоры, всеобщее признание и осуждение Геноцида армян, за победу требования нашего праведного суда». От себя хотелось бы добавить — поклянемся, что остановим уже два года продолжающееся саморазрушение общей святыни армянского народа — Республики Армения.