На Украине снова сходят с ума. Президент Владимир Зеленский пытается назначить 52-летнегоМихаила Саакашвили на пост заместителя премьер-министра по реформам. Саакашвили, бывший президент Грузии, бесконечно энергичен, за ним, как за разворачивающейся катастрофой интересно наблюдать, но его возвращение едва ли поможет Киеву решить насущные проблемы, пишет заместитель директора Евразийского центра в Атлантическом советеМелинда Хэрингв статье, опубликованной 24 апреля в The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

В целом, отмечает Хэринг, идеи Саакашвили неплохи и не новы: он хотел положить конец коррупции, сократить государственное регулирование и ускорить экономический рост. Тем не менее собственно его достижения на Украине невелики. Безусловно, Саакашвили — харизматичный политик, который какое-то время действительно способствовал улучшению жизни в Грузии, пока не оказалось, что не так уж всё и радужно — достаточно ознакомиться с «тюремным скандалом». Однако Украина — куда более сложная страна, для которой он по-прежнему иностранец. Кроме того, у него уже есть печальный опыт пребывания в украинской политике.

В 2015—2016 годах бывший президент Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Саакашвили пообещал очистить пресловутую портовую систему города, но местный мэр Геннадий Труханов оказался гораздо сильнее, и «Миша» сосредоточил свои силы на организации цирка в СМИ, а не на проведении систематических реформ. Саакашвили, безусловно, любят камеры, которые следят за каждым его движением на Украине, а сам бывший президент Грузии готов говорить о грядущих победах на украинском языке, но от этой его популярности мало толку, если добиться от людей соблюдения установленных правил.

(сс) European People's Party Петр Порошенко и Михаил Саакашвили

На этом фоне уместен вопрос, зачем президент Зеленский пытается назначить Саакашвили, который показал себя крайне неэффективным губернатором, ответственным за общегосударственные реформы.

Во-первых, рейтинг Зеленского падает, и он отчаянно стремится заработать хотя бы какие-то очки. Он обещал сделать Украину богатой, положить конец войне на востоке страны и взяточничеству. Пока что ему не удалось ничего из этого, а во власти он уже год. Украина по-прежнему самая бедная страна в Европе. Война, которая уже безразлична большей части мира, продолжается. Прошлой осенью парламент добился небольшого прогресса в борьбе со взяточничеством, но, чтобы увидеть конкретные изменения, нужен микроскоп. Украина по-прежнему — рассадник коррупции.

«Миша» — большое, привлекающее внимание имя. Привлечение на свою сторону такой знаменитости, которая популярна на Западе, а также хорошо и много говорит о реформах, может дать Зеленскому возможность выиграть еще немного времени, чтобы доказать, что он реформатор.

Украине нужно «умаслить» Запад и убедить Международный валютный фонд утвердить выделение еще одного кредита на миллиард долларов. До сих пор МВФ не был готов подписать соглашение, справедливо опасаясь, что олигарх Игорь Коломойский попытается вернуть контроль над своим бывшим «Приватбанком». Чтобы получить $8 млрд от МВФ, Украина должна провести земельную реформу и принять закон о банковской деятельности. Сильно урезанная версия земельной реформы прошла, но единомышленники Коломойского затопили парламент тысячами бесполезных поправок к закону о банках. По мнению украинских парламентариев, этот документ должен быть принят в мае, но, как и все остальное на Украине, это будет нелегко.

Игорь Коломойский

Тем не менее Зеленский ошибся в отношении Саакашвили: к нему очень по-разному относятся в Вашингтоне, тогда как в Брюсселе и Берлине его откровенно недолюбливают. По всей видимости, так же к нему относятся и в Киеве: назначение Саакашвили вызвало ряд проблем, и у президентской партии может не хватить голосов, чтобы осуществить желаемое.

Во-вторых, назначение Саакашвили — это расплата. Соперник Зеленского Порошенко ненавидит его. Мало того, что Зеленский проучил Порошенко год назад в президентской гонке, победив с громадным перевесом, теперь он возвращает его заклятого врага.

При Порошенко украинские силовики загнали Саакашвили на крышу, а также насильственно вывели из грузинского ресторана в Киеве под дулом пистолета. По указу Порошенко Саакашвили был депортирован на частном самолете, направлявшемся в Польшу, чтобы тот не смог баллотироваться на пост президента. В то время Саакашвили был реальной угрозой власти администрации Порошенко.

Для Украины такое развитие событий означает одно — нужно готовиться к серьезной политической турбулентности в сочетании с тяжелейшим экономическим спадом. В конечном счете назначение Саакашвили обречено увенчаться провалом и привести к дальнейшей дестабилизации правительства.