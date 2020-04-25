Виднейший представитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Елена Панина в программе «Время покажет» унизила Всемирную организацию здравоохранения, назвав ее собранием врачей, к которым лучше не прислушиваться. А на просьбу прокомментировать мнение, что через несколько месяцев планета может столкнуться с глобальным голодом, категорически опровергла его. «Цифры взяты с потолка», — резюмировала она (Е. Панина — член комитета Госдумы по международным делам).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Врал или не врал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в своём выступлении на виртуальном заседании Совета Безопасности, но официально сообщил всему мировому сообществу следующее: каждый день 821 млн человек засыпают хронически голодными. Ещё 135 млн человек сейчас могут столкнуться с критическим уровнем голода. Однако теперь из-за коронавируса еще 130 млн могут оказаться на грани голодания в 2020 году. То есть всего 265 млн человек. При худшем развитии событий с голодом столкнуться около 30 стран. Большинство людей, страдающих от острой нехватки продовольствия в 2019 году, находились в странах, пострадавших от конфликтов, — 77 миллионов, от изменения климата (34 миллиона) и экономических кризисов (24 миллиона человек). Десять стран с худшим продовольственным кризисом в 2019 году: Йемен, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Венесуэла (Боливарианская Республика), Эфиопия, Южный Судан, Сирия, Судан, Нигерия и Гаити.

Раньше к этим фактам было сострадательное отношение. Это было более тридцати лет назад. Но сегодня абсолютно забыта и наша ближайшая история, которая регулировались федеральным законом «О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации… в связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации». Этот закон был принят в 1999 году, а действует до сих пор. Он лишь частично утратил силу лишь в 2009 году. Речь в этом законе идет не о той ситуации, при которой наша страна оказывает кому-либо гуманитарную и техническую помощь, является донором системы международного развития (сокращенное наименование — СМР), а наоборот — о том, когда мы сами были многомиллиардными реципиентами в этой системе. Донором в полном смысле понятия СМР наша страна стала с 2014 года, с момента утверждении Концепции государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию.

Среди тех, кого часто приглашают в телеэфир, много непримиримых критиков другой ооновской структуры — Всемирной организации здравоохранения. Одним из них является депутат Государственной думы и член фракции «Единая Россия» Геннадий Онищенко. Самые мягкие опубликованные выражения такие: «Не думаю, что ВОЗ имеет основания нас поучать». «Эта организация изначально создавалась для помощи слаборазвитым странам, а теперь они пытаются так же относиться к нам». «Их задача — работать более эффективно там, где это требуется, а не вмешиваться в дела суверенных государств». Онищенко заблуждается в отношении собственной популярности в соцсетях, участником которых он стал с августа 2018 года. Через полтора года медиактивности иметь 300−350 почитателей его постов — маловато для амбиций. Видимо, те, кто надо, читает.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Онищенко

А как начиналось… Приветственная публикация была такой: «Пришло время для нового формата… Я многие годы работаю с аудио-, видео‑ и печатными средствами массовой информации. Те безграничные возможности, которые открывает цифровое пространство, а точнее соцсети, уже сейчас формируют новый тип общения, ментальности и в конечном итоге ранее неизвестный психотип. Всегда интересно начинать, открывать новую страницу своей жизни, поэтому я решил работать в прямом взаимодействии с малознакомой мне виртуальной реальностью. Так случилось, что мое решение совпало со значимой датой крещения Руси равноапостольным великим князем Владимиром, сыгравшим решающую роль в истории страны. Хотелось бы, чтобы это стало хорошим знамением для меня и принятого мной решения».

Поспешил депутат и в более важном для страны и людей деле. Он уже давно находится вне системы Роспотребнадзора и всей структуры исполнительной власти, следовательно, не обладает всей полнотой информации. Однако личные амбиции постоянно выталкивают его безапелляционность в телеэфир и другие СМИ в связи с общей тревогой. 19 февраля Онищенко сообщил, что, по сути, никакой опасности люди, которые прибыли из Китая и сбежали из больницы, не представляют. Их просто изолируют с точки зрения гипотетической опасности для людей. На самом деле этой гипотетической опасности нет (подчеркнуто мной — А. М.)». 23 февраля: «Сегодня мы можем с полным основанием говорить о четком угасании очага коронавируса». Это было до 3 марта, до того дня, когда общественность узнала все детали борьбы с коронавирусом в Китае из официального доклада специальной миссии ВОЗ в КНР, опубликованного Минздравом. В составе экспертов были и два российских специалиста. Онищенко либо не читал этот доклад и не собирался этого делать, либо считает и его бездоказательным. Во всяком случае его посты в соцсетях оказались прямо противоположными выводам международных экспертов и в целом, и в частностях.

ВОЗ предупреждала все страны с завозными случаями: «Немедленно активизируйте самый высокий уровень национальных протоколов управления ответными мерами для обеспечения всеобъемлющего подхода правительства и всего общества, необходимого для сдерживания COVID-19 с помощью немедикаментозных мер общественного здравоохранения». Онищенко поучает публику: «Первое в вопросе защиты от любого вируса — это гигиена, масочный режим, использование дезинфектантов при обработке рук, при обработке поверхностей, особенно в пищеблоках, в общественном питании, сокращение всякого рода массовых сборищ. Это тоже очень важно, тем более что у нас в Москве, слава богу, эпидемиологический порог не превышен, но подъём заболеваемости ОРВИ имеет место быть. Всё нужно неукоснительно соблюдать. Не паниковать и не раздувать всякого рода алармистских настроений, которые нам сегодня подбрасывают всякие провокаторы, людей вводят в стрессовое состояние. Это преступление уголовно наказуемое».

Алексей Колчин ИА REGNUM Дезинфекция рук

ВОЗ рекомендует: «Уделите приоритетное внимание активному и исчерпывающему поиску случаев заболевания и немедленному тестированию, тщательному отслеживанию контактов и строгому карантину близких контактов» (мы по-прежнему избегаем этого понятия — карантин. А. М.). 8 марта, Г. Онищенко: «С высокой степенью достоверности могу сказать, что к июню о коронавирусе мы все будем только вспоминать». 14 апреля начались колебания — «мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать».

Наконец-то, это правильные слова, но какова цена им теперь? Венцом публицистического творчества Онищенко стала одна из последних записей: «В мединституте, когда мы начинали изучать конкретные болезни с третьего курса, мы после каждого занятия находили эти симптомы у себя — это особенность психики человеческой. Так вот сейчас у нас вся страна страдает «симптомом третьего курса» медицинского института, когда какие-то дядьки, уже потерявшие контроль над собой, прочитали и тут же пытаются поделиться со всей Россией. Люди, которые в конце января ещё не знали, что такое коронавирус, сегодня являются самыми великими специалистами и ходят по всем каналам и несут всякую околесицу… Не надо сегодня каждый симптом обсуждать и выносить на первый план». В этом он прав, но у нас не принято всех тех, кто, по выражению Онищенко, несет всякую околесицу, прекращать звать в эфир. В условиях рыночного телевидения и радио танцы даже на костях повышают рейтинги. По-другому телеруководители и их начальники работать разучились. Или не умели никогда.

Теперь главное. О Всемирной организации здравоохранения. Факт первый. Российская Федерация предложила Генассамблее ООН принять декларацию о взаимодействии в борьбе с коронавирусом. Основная цель — переподтвердить приверженность межгосударственному сотрудничеству, признать координирующую роль ВОЗ и недопустимость стигматизации (клеймления — А. М.) государств, народов и физических лиц в связи с пандемией и необходимостью распространения достоверной и научно-обоснованной информации о ней. Таково краткое изложение российских предложений. Консенсусного принятия документа не получилось. Помешали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС. Был принят другой текст, в котором центральную роль в деле активизации и координации глобальных мер Организация Объединенных Наций оставила за собой, но признавала важнейшую роль, которую играет Всемирная организация здравоохранения.

U.S. Mission Geneva Всемирная организация здравоохранения

Официальная точка зрения Российской Федерации, со слов С. Лаврова, такова: что и когда делала ВОЗ, хорошо известно. Любой, кто ознакомится с хронологией действий, заявлений и конкретных решений, которые ВОЗ принимала, убедится, что эта организация действовала эффективно. Более того, тот факт, что ВОЗ играла и продолжает играть важную координирующую роль, помогая бороться с пандемией, отражен и в консенсусной резолюции ГА ООН, которая была недавно принята, и в итоговой декларации экстренного саммита «Группы двадцати». И в том, и в другом случае США активно поддержали консенсус. Еще раз конкретно про ВОЗ: когда мы говорим о том, как она действовала, не будем забывать, что в этой организации США являются крупнейшим плательщиком взносов, а крупнейший плательщик всегда имеет приоритетное кадровое представительство в структурах, секретариатах международных организаций. В ВОЗ работает самое большое количество американцев на ключевых постах, которые, конечно же, являются специалистами и принимают осознанные, профессиональные решения. Годовой вклад США — 280 млн долларов. Взнос РФ — 12 млн долларов.

Факт второй. Роспотребнадзор в последний год работы его руководителем Г. Онищенко сообщал: сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения, в первую очередь с Европейским региональным бюро ВОЗ, остаётся одним из приоритетов международной деятельности Роспотребнадзора. Федеральная служба выполняет функции Национального координатора по Международным медико-санитарным правилам ВОЗ в Российской Федерации. Текущая эпидемиологическая ситуация в мире, возникновение новых инфекций, несущих угрозу для здоровья населения и устойчивого развития всего мира, подтверждают необходимость тесного взаимодействия Роспотребнадзора с ВОЗ по вопросам профилактики и борьбы с эпидемиями. Сотрудники Роспотребнадзора в 2013 году принимали участие в работе руководящих органов ВОЗ (Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета, Европейского регионального комитета ВОЗ), где представляли позицию Российской Федерации по актуальным вопросам борьбы с инфекционными болезнями.

Факт третий. Можно свести всю деятельность ВОЗ и оценку её поступков к поведению двух тысяч ее штатных сотрудников во всех частях света. Всех вместе или одного отдельно взятого. Это тоже ВОЗ, как, например, аппарат Государственной думы или Совета Федерации, который выполняет огромную работу вместе или вместо депутатов и сенаторов. Более того. Мало кто знает, что аппараты Госдумы и Совета Федерации являются самостоятельными юридическими лицами.

Кому-то выгодна точка зрения, что аппарат все решает и в ВОЗ. Она освобождает от ответственности за собственную некомпетентность в работе с международными организациями. Число наших сограждан, являющихся сотрудниками ВОЗ и всех других международных структур, могло бы быть несоизмеримо больше, чем сейчас. Это дело добровольное, а не подневольное. Каждый становится международным сотрудником в результате собственного желания и наличия компетенции, а не потому, что его направила те или иная страна.

ВОЗ, кратко говоря, это минздравы 194 государств мира, соединенные вместе в Генеральной ассамблее ВОЗ по поручению собственных правительств. Вес любой страны в рамках практической коллегиальной работы ассамблеи и исполнительных органов ВОЗ никак не определяется размером взноса, а, во-первых, постановкой системы здравоохранения в собственной стране и, во-вторых, степенью инициативности, убедительности и в целом активности международных структур страновых минздравов. Кстати, председателем одной из последних ассамблей ВОЗ была В. Скворцова, будучи министром здравоохранения Российской Федерации. Впервые в истории этой организации. Членом исполкома в этом трехлетнем периоде мы не являемся. Нашу региональную группу там представляет Таджикистан, и при желании ничто не мешает скорреспондировать позиции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бывший министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Согласно Уставу ВОЗ, в организации шесть официальных языков: английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. На них переводятся все официальные документы, включая документы к уставным сессиям ВОЗ. Однако переводятся не все публикации ВОЗ. По данным А. Куликова из его кандидатской диссертации, общее количество переводимых материалов на русский язык не достигает 10% от общего количества публикаций ВОЗ на английском языке. На основе сравнительного библиометрического и контент-анализа публикаций ВОЗ и отдельно Европейского регионального бюро ВОЗ, выпущенных на английском и русском языках, в динамике за 90-е и 2000-е годы, документы на русском составляют менее 1% от всех публикаций ВОЗ, изданных на английском языке. До последнего времени количество переводных материалов на русский язык в глобальном масштабе не превышает 8%, а суммарное количество публикаций ВОЗ на русском языке значительно уступает таковым на французском и испанском языках. При этом руководители органов и учреждений здравоохранения чаще используют материалы конференций и совещаний ВОЗ (63,06%), статистические сборники (61,71%), аналитические обзоры (51,80), а также официальные документы уставных сессий ВОЗ (43,69%)). Научные работники и преподаватели вузов чаще используют материалы конференций (82,46% от респондентов этой группы), монографии и аналитические обзоры (63,69%), статистические сборники (60,92%) и периодические и серийные издания (60,31%). Практические работники здравоохранения чаще используют клинические руководства и практические рекомендации ВОЗ (51,85% от респондентов этой группы), материалы конференций (38,05%) и статистические сборники (34,01%). Высока общая потребность в переводах документов и публикаций ВОЗ на русский язык — 91,72% всех респондентов. Более половины всех категорий пользователей знают о существовании сайта ВОЗ и пользуются им (71,43%), однако многие испытывают трудности при поиске на нем информации на русском языке. Лишь 22,99% всех опрошенных респондентов могут достаточно легко находить и скачивать материалы на русском языке непосредственно с сайта ВОЗ, а 41,23% испытывают трудности. Основные препятствия у российских специалистов при поиске материалов на сайте ВОЗ связаны с незнанием о существовании возможности скачать полный текст публикации на русском языке с сайта ВОЗ или ЕРБ ВОЗ (14,10%); незнанием путей поиска таких документов, поскольку большинство страниц сайта ВОЗ и поисковая система на сайте имеются только на английском языке (20,62%).

Борьба с инфекцией вынудила обратить внимание на это. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал два распоряжения о выделении из бюджета страны свыше 2 млн долларов США в качестве взносов во Всемирную организацию здравоохранения. В первом распоряжении главы кабмина говорится о выделении «в 2020—2021 годах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета до 1,01 млн долларов США на уплату целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мероприятий по увеличению объема и повышению качества информации в области здравоохранения на русском языке».

Government.ru Михаил Мишустин на заседании правительства 16 апреля

Критикуя ВОЗ, Г. Онищенко, сам того не ведая, заставляет нас обнажить еще одну проблему, о которую люди не задумываются. В 1972 году была принята конвенция по биологическому и токсинному оружию, которая была инициирована нашей страной, Соединёнными Штатами и Англией, ратифицирована, но с этого момента она так и не заработала. Потому что не был создан механизм контроля за активными военно-биологическими программами на нашей планете. Сегодня в связи с теми возможностями, которые даёт синтетическая биология, в связи с созданием искусственных штаммов, которые уже не подпадают под действие названной конвенции, требуется немедленная разработка современных конвенций, отвечающих на вызовы современных достижений в области науки, учитывающих возможности, которые сегодня есть, в решении античеловеческих задач.

Чтобы в посткризисное время решить и эту глобальную задачу, нам ни в коем случае не выгодно поощрять выстраивание отношений с ВОЗ и другими международными структурами в воинственной риторике. Стоит нацепить ястребиные перья, и логика мгновенно уступит инстинктам.