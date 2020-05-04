Уже 28 июня 1941 г. Новороссийск подвергся варварской бомбардировке захватчиков.

МАММ / МДФ Артиллеристы на Малой Земле под Новороссийском. 1943

Однако сломить высокий моральный дух новороссийцев им не удалось.

Легендарная Новороссийская операция была проведена с 19 августа по 26 сентября 1942 г. Несмотря на отчаянное сопротивление Красной армии, в сентябре 1942 г. большая часть города была захвачена немецко-фашистскими войсками. Освобождения город ждал более года. На пути вражеской 17-й армии, стремившейся прорваться к Черноморскому побережью, встали воинские части Новороссийского оборонительного района, созданного в составе 47-й армии, Азовской военной флотилии, Темрюкской, Керченской, Новороссийской военно-морских баз и сводной авиационной группы.

Немецко-фашистское командование, считая Новороссийск ключом обороны всего Таманского полуострова, превратило его и окрестные высоты в крупный узел обороны. В черте города и порта было построено более пятисот оборонительных сооружений.

10 сентября 1943 г. штурмом города с суши и с моря началась Новороссийская наступательная операция, осуществленная силами 18-й армии, НВМБ, 4-й воздушной армии и ВВС Черноморского флота.

В ночь на 4 февраля 1943 г. была произведена десантная операция по захвату плацдарма южнее Новороссийска, получившего название «Малая Земля».

9 сентября 1943 г. началось наступление наших войск и освобождение Новороссийска.

16 сентября 1943 г город был освобожден.

Звание города-героя присвоено Новороссийску 14 сентября 1973 г.

МАММ / МДФ Летчицы 46-го женского авиационного полка Таманской дивизии. Новороссийск, 1943