В Чувашии 80% депутатов Госсовета республики зарабатывают более 1 млн рублей в год, в том числе у семи парламентариев ежемесячный доход превышает 1 млн рублей. Самый богатый депутат — строитель Николай Угаслов со 145,7 млн рублей годового дохода. Самый бедный — юрист Вячеслав Соловьёв, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на сайте парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент «Мать-Покровительница»

Спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова (фракция «Единая Россия») в прошлом году получила почти 3,5 млн рублей дохода, что на 15,1% (или на 467 тыс. рублей) больше уровня 2018 года. Её коллеги по партии, вице-спикеры Юрий Кислов и Александр Федотов, заработали соответственно 2,9 млн и 3,13 млн рублей.

36 депутатов из 44 в Чувашии являются миллионерами в части годового дохода, при этом в первую десятку входят парламентарии с доходом от 10 до 145 млн рублей.

Самым богатым депутатом стал Николай Угаслов («Единая Россия»), который на посту гендиректора компании-застройщика «ТУС» задекларировал 145,7 млн рублей. В 2,6 раза ниже доход, чем у Угаслова, у генерального директора завода «Элара» Андрея Углова — 55,3 млн рублей. Топ-3 замыкает генеральный директор общества «Авангард» Николай Курчаткин с 33,2 млн рублей годового дохода.

Из представителей оппозиционных партий самым богатым является лидер фракции КПРФ, генеральный директор завода «Энергозапчасть» Юрий Шлепнев, задекларировавший около 15,4 млн рублей дохода. Глава фракции ЛДПР Константин Степанов, который работает на профессиональной основе и является заместителем председателя комитета по государственному строительству, заработал в 2019 году 1,48 млн рублей. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Семенов, который получил зарплатную должность в парламенте в апреле 2019 года, указал 967 тыс. рублей дохода.

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Меньше всего в прошлом году заработал член ЛДПР Вячеслав Соловьев, указавший более 118 тыс. рублей дохода. По простым арифметическим подсчётам — это 9 855 рублей в месяц, что ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения по итогам IV квартала 2019 года.

Что касается жён депутатов, то самой богатой является супруга генерального директора «Чебоксарского ликеро-водочного завода» Олега Мешкова («Единая Россия»), доход которой втрое выше дохода депутата — 42,3 млн рублей. Напомним, что в 2005 году, когда Мешков участвовал в выборах в собрание депутатов Чебоксар в качестве владельца и генерального директора пивоваренной компании «Букет Чувашии», он поразил своим доходом в 362 млн рублей. На встречах с кандидатом народ искренне интересовался, как можно зарабатывать «по миллиону в день» и «поместятся ли все деньги в кладовку».

По данным Чувашстата, в 2019 году в республике среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 29 630,1 рубля. По сравнению с 2018 годом средняя зарплата выросла на 8,4%, реальная — на 3,9%.

Напомним, прожиточный минимум на душу населения за IV квартал 2019 года в целом по Чувашии составил 9285 рублей, в том числе для трудоспособного населения — 9875 рублей.

Доход депутата

Супруг (а)

Доход депутата в месяц

1 Угаслов Николай 145 731 527,81 145 228,25 12 144 293

2 Углов Андрей 55 340 425,09 2 805 369,12 4 611 702

3 Курчаткин Николай 33 246 159,31 755 285,34 2 770 513

4 Иванов Валерий 17 717 855,84 207 336 1 476 487

5 Шлепнев Юрий 15 384 710,58 721 634,35 1 282 059

6 Мешков Олег 13 651 650,72 42 381 985,51 1 137 637

7 Бадаева Елена 12 452 044,92 - 1 037 670

8 Мурыгин Алексей 11 392 537,23 0 949 378

9 Михеев Сергей 11 900 818,47 3 777 585,41 991 734

10 Мифтахутдинов Кияметдин 10 095 728,2 236 595,21 841 310

11 Михайлов Владимир 9 920 604,75 691 343,3 826 717

12 Павлов Валерий 7 161 801,26 2 358 281,43 596 816

13 Ермолаев Кирилл 6 900 008,26 - 575 000

14 Таланов Олег 6 543 795,63 54 457,31 545 316

15 Николаев Николай 5 145 226,89 1 475 004,58 428 768

16 Дельман Олег 5 010 142,72 135 570 417 511

17 Александров Андрей 3 562 800,67 6,42 296 900

18 Егорова Альбина 3 497 231,75 187 185,97 291 435

19 Арсютов Дмитрий 3 249 501,28 859 266,26 270 791

20 Зорин Юрий 3 225 454 1 929 090,9 268 787

21 Юрий Кислов 3 127 926 1 428 733,42 260 660

22 Мельников Сергей 2 993 834,35 2 108,46 249 486

23 Федотов Александр 2 903 068,63 - 241 922

24 Николаева Елена 2 324 749,57 2 081 090,07 193 729

25 Иванов Владимир 2 669 431,67 - 222 452

26 Рафинов Вячеслав 2 600 489,24 197 361,27 216 707

27 Тимофеев Владимир 2 577 784,11 2 868 349,17 214 815

28 Яковлев Владимир 2 576 871,97 - 214 739

29 Павлов Сергей 2 502 634,17 80 305,23 208 552

30 Васильева Елена 2 036 696,37 2 705 204,85 169 724

31 Попов Юрий 1 974 608,72 1 322 605,81 164 550

32 Краснов Петр 1 807 212,5 585 618,89 150 601

33 Андреев Александр 1 630 479,16 - 135 873

34 Исаева Инна 1 602 820,19 874 081,08 133 568

35 Степанов Константин 1 486 615,08 - 123 884

36 Иванов Виталий 1 176 221,34 559 907,35 98 018

37 Семенов Сергей 967 013,58 138 000 80 584

38 Ефремов Николай 737 289,81 363 226,09 61 440

39 Белобаев Сергей 471 776,24 - 39 314

40 Офаринов Владимир 282 417,34 394 532,33 23 534

41 Каляев Роман 158 550,31 163 365,71 13 212

42 Лукин Леонид 165 305,56 - 13 775

43 Данилов Григорий 122 637,78 120 059,39 10 219