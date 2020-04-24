По информации из достоверного источника, новые руководители Министерства культуры РФ проигнорировали договоренность, достигнутую в конце 2019 года между бывшим министром культуры В. Мединским и бывшим губернатором Архангельской области И. Орловым о реставрации Спасо-Преображенского собора в Холмогорах. О нем ИА REGNUM уже писало.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Современное состояние Спасо-Преображенского собора Холмогорах, после начала реставрации в 2009 году по указу президента РФ. На ее продолжение Минкульт РФ денег не дал

Собор, бывший в 1689—1735 годах кафедральным — копия Успенского собора Московского Кремля построен знаменитым Архиепископом Афанасием Холмогорским (1642−1702) — другом и наставником Петра Первого, как торжество Веры и единства народа над расколами и нестроениями. В нем трижды бывал Петр Первый и его ближайшие соратники — Ф. Лефорт, А. Меньшиков, Ф. Ромодановский. Школу при соборе посещал Михайла Ломоносов, на службу сюда ходила сосланная в Холмогоры и содержащаяся отсюда в 50 метрах семья свергнутого императора Ивана VI — русской «железной маски». В полу собора погребены все епископы Холмогорские — начиная с Владыки Афанасия.

В 2009 году по указу президента РФ В. Путина о праздновании 300-летия М. Ломоносова на реставрацию собора была выделена часть необходимой сметы, работы начались¸ но после юбилея остановились из-за отсутствия финансирования. Область не может тратить деньги на федеральный памятник истории и культуры. Ремонтировать его силами церкви запрещено законом под угрозой уголовной ответственности. Последние несколько лет в связи с быстро ухудшающимся «здоровьем» собора шла переписка между Минкультом РФ, архангельскими властями и общественностью. Несколько обращений было направлено на имя президента РФ.

И, казалось, в декабре 2019 года возрождение, начатое по инициативе Владимира Путина, получило продолжение. Выделенные средства должны были войти в организационно-финансовый план Минкульта РФ на 2020 год. Министерство сейчас борется за укомплектование штатов соратниками нового министра Ольги Любимовой, и оргфинплан, похоже, сильно задержится. Если его подпишут в конце лета 2020 года, то вся реставрация этого года уйдет в 2021 год.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Своды собора держатся на мощных… строительных лесах

Если из проекта плана собор вычеркнули, то Ольга Любимова не подтвердила договоренность В. Мединского и И. Орлова. Что странно — Владимир Ростиславович из культуры не ушел, а переместился на такую же работу в Кремль. Несмотря на коронавирус и очевидный секвестр бюджета, вряд ли новый врио губернатора Архагельской области Александр Цыбульский с его широкими связями в Москве оставит древний собор на произвол судьбы. Ведь обрушение собора станет не только скандальным событием российского масштаба, но и мирового — собор Ломоносова! Это не фантазии, а суровая реальность — временная крыша из рубероида на досках, и на чердаке каждую зиму скапливается большое озеро. Перечень повреждений собора-усыпальницы епископов Холмогорских, выявленных реставраторами, занимает несколько абзацев:

«Обрушение стены юго-восточной апсиды. В кирпичной кладке северной стены собора — сквозные трещины. Полное разрушение северо-западного угла притвора. Сквозные просадочные трещины в южной стене.

Существующая временная кровля деструктирована, неработоспособна. Кровельное покрытие над основным объемом собора деформировалось вниз более, чем на 1 метр. Вследствие этого снег не скатывается с поверхности кровли, а накапливается на ее поверхности в просевшей зоне. Из-за негерметичности кровли лед попадает в чердачное помещение и накапливается непосредственно на кирпичном своде. Состояние кровли аварийное. На центральном барабане кровля утрачена полностью. Над притвором также утрачена.

Крыша временная, с 2009 года, состояние аварийное. Состояние несущих конструкций временной стропильной системы — аварийное. Два восточных барабана и главы утрачены. Деструкция кладки барабанов, значительные разрушения в верхних рядах кладки центрального барабана. По перекрытиям: трещины в кладке подпружных арок, чердачное интенсивно разрушается из-за сезонного скопления льда, снега».

Владимир Станулевич ИА REGNUM На соборном чердаке каждую зиму замерзают озера — временная крыша из рубероида как решето

Архангельские власти не отступятся, и впереди перетягивание каната, с взаимной потерей времени и нервов, обращения к министру О. Любимовой, к помощнику президента РФ В. Мединскому и премьеру М. Мишустину, президенту России В. Путину, по указу которого собор начал возрождение. Публикации в СМИ.

А если своды собора, символизирующего родину Ломоносова, рухнут и круги широко разойдутся по России и миру — «рухнул собор Ломоносова», то немалая доля ответственности ляжет на Ольгу Любимову, исключившую собор из плана реставрации и жизни. Чиновникам министерства лучше хорошо подумать перед таким решением.