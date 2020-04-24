Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает на 3 сентября, день, законодательно объявленный в 1945 году Днём Победы над Японией, новый день воинской славы — День окончания Второй мировой войны. Ход этой законодательной инициативы подробно освещался нашим агентством, поэтому повторять известное не буду, сосредоточусь на оценках.

Медаль СССР «За победу над Японией», 1945

Мне думается, что и президент, и законодатели, продвигая такое решение, покривили душой. Не может нормальный человек не понимать, что ни один из участников войны с Японией не одобрил бы и не одобряет этот шаг — а ведь это почти два миллиона наших предков! Давайте вспомним их, погибших и выживших, умерших и всё ещё здравствующих, посмотрим им в глаза! И их вдовы и жёны тоже сделанного не одобряют. И в их глаза нам сегодня смотреть тяжело. И их потомкам такое решение точно не по душе.

Советские солдаты в Маньчжурии. 1945

Инициаторы законопроекта напирают на поиск «путей примирения и сотрудничества» с Японией, но их надо искать другим путём: путём не ослабления, а усиления своей страны. А предание забвению одной из наиболее славных побед своего народа — это путь именно ослабления страны.

Победа СССР над Японией была действительно великой победой. В августе 1945 года при решающем вкладе нашей страны был не просто повергнут ниц азиатский зачинщик мировой трагедии — Япония, Советский Союз принёс освобождение от японского ига сотням миллионов людей, содействовал образованию народного Китая, важнейшего нашего союзника в тяжелейшие 1940-е и 1950-е годы и сегодня!

С принятым законом связана и ещё одна неправильная, обидевшая наших осетинских братьев накладка. Новая, хотя и старая, дата «перекрыла» важный для всех нас День памяти жертв трагедии в Беслане. И ладно бы это было сделано действительно для восстановления исторической правды, но нет: «сталинская» дата восстановлена, а «сталинский» праздник — День Победы над Японией — нет. Главное содержание этого дня законодатели и президент оставили под спудом!

Не побоюсь сказать, что в данном случае из-за оглядки на Токио оказалось проигнорированным мнение подавляющего большинства граждан России. Они-то славу отцов помнят! И обязательно, так или иначе, выразят свою позицию по этому поводу.

2-й Дальневосточный фронт. Чтение приказа о победе над Японией. 3 сентября 1945 года

Одним из выражений несогласия с преданием забвению воинской славы отцов и дедов станет, уверен, празднование народом 3 сентября каждого года именно как Дня Победы над Японией. Мы будем его праздновать так же, как празднуем 9 мая, не связывая себя какими-то путами опасений «обидеть» Берлин! Японцы, насколько я понимаю, свои военные победы над Российской Империей ради «примирения» с сегодняшней Россией не забывают.

США, Великобритания, Китай отмечают окончание Второй мировой войны, празднуя именно дни победы над Японией. Неужели мы отдадим эту нашу победу другим?