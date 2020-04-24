3 сентября 1945-го: предать забвению победу предков — ослабить страну
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает на 3 сентября, день, законодательно объявленный в 1945 году Днём Победы над Японией, новый день воинской славы — День окончания Второй мировой войны. Ход этой законодательной инициативы подробно освещался нашим агентством, поэтому повторять известное не буду, сосредоточусь на оценках.
Мне думается, что и президент, и законодатели, продвигая такое решение, покривили душой. Не может нормальный человек не понимать, что ни один из участников войны с Японией не одобрил бы и не одобряет этот шаг — а ведь это почти два миллиона наших предков! Давайте вспомним их, погибших и выживших, умерших и всё ещё здравствующих, посмотрим им в глаза! И их вдовы и жёны тоже сделанного не одобряют. И в их глаза нам сегодня смотреть тяжело. И их потомкам такое решение точно не по душе.
Инициаторы законопроекта напирают на поиск «путей примирения и сотрудничества» с Японией, но их надо искать другим путём: путём не ослабления, а усиления своей страны. А предание забвению одной из наиболее славных побед своего народа — это путь именно ослабления страны.
Победа СССР над Японией была действительно великой победой. В августе 1945 года при решающем вкладе нашей страны был не просто повергнут ниц азиатский зачинщик мировой трагедии — Япония, Советский Союз принёс освобождение от японского ига сотням миллионов людей, содействовал образованию народного Китая, важнейшего нашего союзника в тяжелейшие 1940-е и 1950-е годы и сегодня!
С принятым законом связана и ещё одна неправильная, обидевшая наших осетинских братьев накладка. Новая, хотя и старая, дата «перекрыла» важный для всех нас День памяти жертв трагедии в Беслане. И ладно бы это было сделано действительно для восстановления исторической правды, но нет: «сталинская» дата восстановлена, а «сталинский» праздник — День Победы над Японией — нет. Главное содержание этого дня законодатели и президент оставили под спудом!
Не побоюсь сказать, что в данном случае из-за оглядки на Токио оказалось проигнорированным мнение подавляющего большинства граждан России. Они-то славу отцов помнят! И обязательно, так или иначе, выразят свою позицию по этому поводу.
Одним из выражений несогласия с преданием забвению воинской славы отцов и дедов станет, уверен, празднование народом 3 сентября каждого года именно как Дня Победы над Японией. Мы будем его праздновать так же, как празднуем 9 мая, не связывая себя какими-то путами опасений «обидеть» Берлин! Японцы, насколько я понимаю, свои военные победы над Российской Империей ради «примирения» с сегодняшней Россией не забывают.
США, Великобритания, Китай отмечают окончание Второй мировой войны, празднуя именно дни победы над Японией. Неужели мы отдадим эту нашу победу другим?