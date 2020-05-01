Герои нашего времени вполне определились. Это не пожарные и не космонавты, и даже не врачи, которым принято сдержанно сострадать в периоды эпидемий. Это блогеры-ютуберы, парни, которые сделали себя сами. И девушки. Имя им легион. Денег у них миллиард. Контента больше, чем вы успеете посмотреть за всю вашу жизнь. Каждый борется за свой кусок «славы» в цифровом мире. Главное — добиться чужого внимания. А потом монетизировать. Способы, впрочем, у всех примерно одинаковы. Про это книжка. Особо не примечательная, но которую написали сами «успешные ютуберы» для других, которые только решили таковыми стать. Круговорот удачников в природе. Все такие книги основаны на историях успеха. Они есть и тут:

Иван Шилов ИА REGNUM

«Лора Витале обожает готовить и всегда мечтала написать кулинарную книгу. Она открыла YouTube-канал вскоре после того, как бросила работу в ресторане, и начала вместе с мужем снимать ролики дома на кухне. Через семь лет Лора добилась таких успехов, что стала вести регулярную программу на телеканале Food Network и на выгодных условиях договорилась об издании книги. Сейчас она автор бестселлеров, во многом благодаря тому, что ее канал набрал 3 млн подписчиков, и одна из самых знаменитых личностей в данной области».

Цитата из виде на YouTube (Laura in the Kitchen) Лора Витале

Завидуете Лоре? Сейчас вам расскажут, как нужно жить, чтобы писать кулинарные бестселлеры. Не любите готовить? Не беда.

«Какими бы ни были ваш бизнес, бренд, интересы или хобби, целевая аудитория ищет ваш контент на YouTube. Может быть, кто-то хочет получить совет, как выращивать органические помидоры, или наносить макияж, или экономить деньги на налогах. YouTube предоставляет вам мгновенный доступ к аудитории по всему миру. Генеральный директор YouTube Сьюзен Войжитски недавно сказала, что их сайт ежемесячно…»

Советы при этом предусмотретительно даны сразу с мнемотехниками для запоминания:

«В этой части мы поделимся базовыми составляющими для создания успешного YouTube-канала. Мы называем их «Семь"К»: кураж, конкретика, канал, контент, круг единомышленников, касса и календарь».

Для тех, кому мало буквы «К», позже появятся советы на букву «П».

»Мы с самого начала установили конечную цель и использовали обратное конструирование, чтобы разработать необходимые шаги для ее достижения. Мы задействовали три «П» — пыл, познания и прибыль — и с их помощью выполнили трудную работу, собрали свою аудиторию, и результат не замедлил последовать».

Просмотр роли роликов в YouTube на планшете

Во всём этом есть какая-та страшная правда «нового дивного мира». Даже в плохом переводе с английского. Но на каждую букву найдётся свой совет. Эту реальность даже сложно до конца осознать. Как нарциссизм, пропаганда, реклама, медиа, технология сплетаются в странный змеиный клубок. Когда-нибудь, я думаю, что напишу про это серьёзно. В этом всём есть какая-то грусть. Я вот легче всего ощущаю старение, когда вижу, куда катится мир. И какая пошла молодёжь. Как ловко она щёлкает пальцами, размещает скрытую и не очень рекламу, держит руку на пульсе событий и трендов, одевается по последней моде, знает ответы на все вопросы. И, главное, легко и с удовольствием монетизирует свою жизнь. Свадьбы и похороны. Этому стоит только позавидовать. Ещё кусочек книжки:

«Когда Бенджи начинал работать на YouTube со своей тогда еще невестой Джуди, его материальное положение оставляло желать лучшего. Нужны были деньги на приближавшуюся свадьбу, а потому он попросил Шона помочь ему сделать серию тематических видео под названием Wedding Series. Вместе мы создали несколько эпизодов о предсвадебной суете и связались с представителями брендов, которые, по нашему мнению, могли бы нас спонсировать, такими как компании по пошиву подвенечных платьев. Например, мы сняли ролик о том, как Джуди впервые примеряет наряд невесты, предоставленный соответствующей компанией, и в обмен на бесплатное платье показали его в своем видео. В итоге наша свадебная серия состояла из 10 эпизодов, включая саму церемонию. Для многих из них бренды бесплатно предоставили свои товары, а некоторые эпизоды получили финансовую поддержку».

И снова про деньги. Мерило всего и вся.

«Взвесьте, можете ли вы себе это позволить. Если ваш рабочий час стоит $20 (а мы готовы поспорить, что ваше время стоит гораздо больше) и вам нужно 2 часа, чтобы смонтировать видео, то монтаж одного видео стоит вам $40. Если вы нанимаете монтажера, чьи услуги обойдутся вам $15 в час, при условии, что он смонтирует видео за 2 часа, вы экономите $5 в час. Тогда вы можете потратить это время на то, что вам удается лучше, и увеличить прибыль».

И, наконец, окончательные аргументы для тех, кто хочет сравнить со своим доходом.

»За год Ryan ToysReview поднялся с восьмого на первое место, доход канала увеличился вдвое — с $11 млн до $22 млн. На канал Ryan ToysReview подписаны более 17,3 млн пользователей. Родители Райана снимают ролики-обзоры, на которых Райан распаковывает новые игрушки и играет с ними. В августе 2018 года семья Райана заключила контракт с Walmart, в розничной сети и интернет-магазине ритейлера появилась серия игрушек и одежды «Мир Райана».

Вы хотите «зарабатывать» 22 000 000 долларов в год? Покупайте книжку. Узнаете как. Учитесь щёлкать пальцами, а не клювом. Учитесь учить успеху других. Светлое будущее придёт из интернета. Здесь могла бы быть ваша реклама.