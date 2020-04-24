Новая коронавирусная инфекция может быть использована в качестве биологического оружия, к такому выводу пришли американские эксперты на основании полученных при изучении вируса данных, пишутНаташа Бертран, Даниэль Липпман иЛара Селигман в опубликованной 23 апреля статье для Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

Представители американских оборонных ведомств тем не менее подчеркнули, что они не располагают сведениями о том, что нынешний коронавирус был специально создан в качестве биологического оружия. Источник происхождения вируса по-прежнему неизвестен. Кроме того, нет информации или научных доказательств в поддержку теории о том, что вспышка коронавируса стала последствием утечки из той или иной лаборатории в Китае.

Между тем разведывательное сообщество также начало изучать возможность применения нового патогена террористами или отдельными государствами в качестве оружия, прежде всего, против высокопоставленных лиц. В связи с этим, как отметил ряд экспертов, министерство обороны США стало более тщательно отслеживать возможность такого развития событий.

Представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс, который подчеркнул, что военные эксперты-эпидемиологи оказывают всю необходимую поддержку федеральным агентствам США в борьбе с коронавирусом, не стал комментировать вопрос о том, изучает ли министерство обороны возможность применения нового патогена в качестве оружия.

Майк Эндрюс

Со своей стороны бывшие высокопоставленные чиновники Пентагона заявили, что в случае появления той или иной угрозы оборонное ведомство рассматривает широкий круг сценариев, в том числе вероятность применения биологического оружия. И появление коронавируса не может быть исключением.

«Биологическое оружие — это не что-то, что похоже на боеприпас. Это просто патоген», — заявил Энди Вебер, который занимал должность помощника министра обороны по программам ядерной, химической и биологической защиты при бывшем президенте США Бараке Обаме.

«В своем естественном состоянии нынешний вирус может быть использован в качестве биологического оружия менее технически оснащенными группами», — добавил он.

Вебер подчеркнул, что вирус открывает определенные возможности и для государств, обладающих развитой программой создания биологического оружия, поскольку они могут придать ему нужные характеристики. При этом распространяться вирус может с помощью довольно простых инструментов.

В свою очередь другой бывший представитель администрации США заявил, что враждебно настроенная группа, желающая использовать новый коронавирус в качестве оружия, скорее всего, не станет манипулировать самим вирусом, поскольку так на вирусе останется характерный «отпечаток». Такая злонамеренная группа с большей вероятностью заразит кого-то естественным образом, и этот человек распространит его в тех местах, удар по которым хочет нанести эта группа.

Опасность, которую представляет COVID-19, хорошо демонстрирует та скорость, с которой произошло распространение коронавируса среди экипажа американского авианосца «Теодор Рузвельт». Болезнь на несколько недель вывела из строя атомный авианосец в самый разгар его развертывания в Тихом океане и нанесла удар по командной структуре американского флота.

Авианосец «Теодор Рузвельт»

В командовании ВМФ до сих пор не знают, откуда взялась эта вспышка. Первоначально полагали, что моряки принесли ее на борт во время захода в порт во Вьетнаме. Теперь же рассматривается версия, согласно которой инфекцию могли занести летчики, которые доставляли на корабль необходимые продукты. Тем не менее этот инцидент подчёркивает уязвимость военных к асимметричной угрозе, которую может представлять превращенный в оружие вирус.

Министр обороны США Марк Эспер предпринял решительные шаги для недопущения заражения американских военных, несущих службу за рубежом и внутри страны. В марте он издал указ о введении 60-дневного моратория на все международные и внутренние передвижения войск. Кроме того, военнослужащие, находящиеся за границей или возвращающиеся домой, должны теперь пройти 14-дневный карантин. Это включает в себя экипажи подводных лодок и подразделения специальных операций. Однако Эспер указал и на ограниченность такого подхода. По его словам, непонятно, как обеспечивать социальное дистанцирование на подводной лодке или в кабине стратегического бомбардировщика.

Вебер, который на сегодняшний день занимает пост старшего научного сотрудника Совета по стратегическим рискам, отметил, что опасность использования коронавируса в качестве оружия возрастает по мере того, как идет изучение вируса. Возможно, именно с этим и связано то, что экспертное сообщество США начинает серьезно рассматривать возможность того, что коронавирус могут превратить в оружие.

«С точки зрения биотерроризма COVID-19 очень доступен, — подчеркнул он. — Его образцы можно собрать по всему миру».

Эксперты по вопросам биологической защиты утверждают, что риск превращения коронавируса в оружие невысок из-за его крайней заразности, которая чревата негативными последствиями для тех, кто попытается распространять его. Тем не менее, по информации ФБР, некоторые экстремистские группировки уже призывают друг друга разносить вирус в случае заражения того или иного своего члена.

Eur.army.mil Коронавирус в армии США

Кроме того, как заметил чиновник администрации в мартовском интервью POLITICO, перспектива преднамеренного воздействия на государственных служащих США с помощью нового вируса «вызывает озабоченность». Он подчеркнул, что министерство обороны «ввело множество ограничений на поездки», несмотря на то, что определенный риск заражения «неизбежен».

По словам Вебера, злоумышленникам достаточно всего лишь посмотреть на тот хаос, который вызывала нынешняя пандемия, и понять весь потенциал применения коронавируса в качестве оружия.