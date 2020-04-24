Нынешняя пандемия коронавирусной инфекции, подобно нападению Японии на Перл-Харбор и терактам 11 сентября 2001 года, подтолкнет разведывательное сообщество США к смене их парадигмы мышления для ответа на угрозу, которую представляет собой этот «нечеловеческий» враг, пишетГрегори Барбачиа в статье, опубликованной 23 апреля в The National Interest.

Цитата из х∕ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США Совещание спецслужб в США

Разведывательное сообщество США — это живой организм, чей коллективный разум опирается на информацию из обширной сети источников, экспертов и данных, собранных и обработанных с помощью самых передовых технологий. Сбои в его работе, если они и происходят, чаще всего связаны с ошибками в анализе данных, а не их сборе.

Как и отдельные люди, разведывательное сообщество в целом подвержено тем же психологическим ограничениям, из-за которых они иногда не могут осуществлять рациональный, беспристрастный и объективный анализа. При подготовке аналитиков огромное время тратится на то, чтобы распознать когнитивные искажения и влияние человеческого восприятия на анализ, а также для поиска мер для сокращения риска подобных ошибок в будущем.

«Легенда ЦРУ» Ричардс Хойер сделал изучение психологии анализа разведданных делом своей жизни. Он отмечал, что из-за самого своего устройства мозг заставляет человека видеть то, что тот ожидает увидеть: мир должен быть таким, каким он кажется. Тем не менее время от времени катастрофическое событие застает разведывательное сообщество врасплох, подталкивая его к кардинальной перестройке парадигмы своей работы. Сейчас разведывательное сообщество США, уверен автор, стоит на одном из этих перекрестков, и, к сожалению, во второй раз за одно поколение.

Whitehouse.gov ЦРУ

При этом такое изменение сопряжено с большими трудностями, прежде всего с устоявшимися представлениями о мире. По словам Хойера, когда аналитическое сообщество сталкивается с необходимостью менять парадигму своего мышления, сделать это сложнее тем, кто лучше всего разбирается в том или ином предмете. Это можно сравнить с необходимостью изменить курс громадного «корабля», которым является разведывательное сообщество США.

Прежде всего к поиску новой парадигмы мышления подталкивает тот или иной провал, который может быть двух видов. Первый из них — неверная оценка сценариев развития событий: аналитики посчитали, что противник поступит так, а он поступил по-другому. Такие провалы вполне ожидаемы и планируемы, поскольку суть разведки в том, чтобы в разумные сроки и при предсказуемых обстоятельствах определить вероятные сценарии.

Самое важное здесь то, что внимание уделялось правильной цели. Так, хотя США не смогли предсказать, что СССР попытается разместить ядерное оружие на Кубе, но они, по крайней мере, уделяли пристальное внимание ядерному потенциалу Советского Союза. Не смогла американская разведка, по словам Барбачиа, предсказать и развал СССР, но опять же они смотрели в правильную сторону — на советскую экономику. Иными словами, внимание уделялось правильной цели, просто был сделан неверный анализ.

Второй тип вызван самой системной неспособностью разведывательного сообщества ввиду несовершенства аппарата человеческого восприятия грамотно оценить происходящие процессы. В результате разведывательное сообщество, которое совсем не уделяло внимания нужным целям, оказывается застигнутым врасплох. Такие явления принято называть черными лебедями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бомба

По словам автора, до Второй мировой войны в Соединенных Штатах не было постоянного разведывательного аппарата. Для ответа на вызовы свои силы объединяли различные ведомства и организации, которые после решения поставленных задач вновь уходили «в спячку». Барбачиа связывает это с «культурными особенностями» США, в которых создание единого разведывательного сообщества шло вразрез с «гражданскими и личными свободами», на которых была основана страна. Кроме того, сама географии — о лучшем географическом положении, чем у США, просить сложно — сыграла в этом свою роль.

Всё изменил Перл-Харбор, нападение на который, уверен автор, было немыслимым для американских военных. Дело в том, что у США было неисчислимо больше ресурсов, поэтому казалось безрассудным — потому что сам Вашингтон не пошел бы на нападение в таких условиях — для Токио идти на такую игру. Убежденность была настолько сильной, что расшифровка и анализ перехваченных сообщений японских моряков даже не считались приоритетными задачами.

В этом проявилась ошибка, заключавшаяся в стремлении считать, что враг мыслит так же, как и ты. При этом поражение Японии показало, что они стали жертвами такого же предубеждения, предполагая, что удар по Перл-Харбору будет настолько деморализующим, что США сразу же капитулируют. В современных же разведывательных школах, подчеркивает автор, мантру «думай, как враг» просто вбивают в голову.

Дальнейшие перемены в парадигме мышления разведывательного сообщества США породили террористические атаки 11 сентября 2001 года. После многих десятилетий холодной войны против СССР разведывательное сообщество США было направлено на обеспечение преимущества в случае начала классической войны между мировыми сверхдержавами.

И хотя тревожные звоночки радикального ислама уже звучали, почти никто не воспринимал всерьез плохо оснащенные и организованные вооруженные формирования. Из-за этого у террористов появились преимущества. Поэтому, когда произошли теракты 11 сентября 2001 года, разведывательное сообщество США оказалось совершенно неготовым вести асимметричную войну.

Robert J. Fisch Теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001

Пандемия коронавируса изменит разведывательное сообщество США гораздо более радикальным образом, чем два предыдущих примера, уверен Барбачиа. Нынешняя пандемия подпадает под все категории оценки противника. Вызванный ею экономический ущерб был настолько огромен, что он уничтожил экономический рост последнего периода и поднял уровень безработицы до исторических высот.

Столь же шокирующим оказалось ее воздействие на общественное здравоохранение. По числу жертв пандемия уже затмила число погибших в результате терактов 11 сентября, сломав систему здравоохранения США. При этом пока американские спецслужбы и военные отвлечены на решение проблем внутри страны, враги страны начинают действовать гораздо активнее, надеясь на ослабшую боевую готовность Вашингтона.

В результате пандемии разведывательному сообществу придется идти на радикальную смену парадигмы, потому что впервые оно отныне должно противостоять врагу, который не является человеком. Вирус не имеет психологических уязвимостей, которыми можно воспользоваться. Вирус не страна, на восстание в которой США могут повлиять. Он не ведет телефонных разговоров, которые можно перехватить или отследить, не пользуется офисными помещениями, в которых можно установить прослушку. Не живет он и в комплексах, которые можно сфотографировать со спутника, не проводит финансовых транзакций, которые также можно отслеживать. У него нет экономки, которую можно анализировать. Более того, как угадать ход мышления противника, который не мыслит?

На этом фоне стоит ожидать расширения структуры Национального центра медицинской разведки, входящего в Агентство военной разведки и осуществляющего разведывательную деятельность по широкому кругу вопросов здравоохранения, которые могут повлиять на интересы США. Появится новый приоритетный профиль занятости для разведывательного сообщества: врачи и ученые с опытом работы в области эпидемиологии и распространения заболеваний.

Health.mil Коронавирус в США

В настоящее время многие врачи, нанятые разведывательным сообществом, занимаются оценкой состояния здоровья мировых лидеров путем анализа фотографий и видеозаписей их выступлений. Велика вероятность, что в новых условиях придется уделять особенно пристальное внимание одной из самых сложных задач — тайному сбору биологических проб с тем, чтобы после их анализа можно было делать прогнозы относительно грядущих вспышек.

И хотя, заключает автор, в отличие от всех прошлых противников США коронавирус не обладает способностью мыслить, если бы он мог, он вскоре пожалел бы, что заразил этого спящего гиганта, которыми являются США.