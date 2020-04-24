Компании, над которыми риск банкротства навис ещё в 2019 году, стали стремительно обрастать долгами, но введённый на фоне пандемии коронавируса мораторий на возбуждение дел о банкротстве дал им полгода передышки. В список претендентов на отсрочку попало и АО «Мурманское морское пароходство» — фигурант уголовного дела о невыплате зарплаты своим работникам. Станет ли мораторий спасением для скандальной компании или лишь продлит агонию?

Msco.ru Мурманский порт

О ситуации в одной из старейших пароходных компаний России, существующей с 1939 года, ИА REGNUM рассказывало ещё в конце декабря 2019 года — «Над мурманским пароходством сгустились тучи: от уголовных дел до банкротных». Тогда Сбербанк как раз подал к пароходству многомиллиардный иск, что на фоне не до конца рассмотренного банкротного дела, вызвало тревогу у заинтересованных лиц. Дополнили мрачную картину уголовные дела, которые были возбуждены в отношении топ-менеджеров, аресты судов в иностранных портах. При этом с 2010 года компания в списке стратегических для страны.

В частности, в 2019 году уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего гендиректора Алексея Глазунова, отправленного под домашний арест. Ему вменялась невыплата зарплаты, сокрытие средств от налоговой. До него предыдущий глава компании также был оштрафован за невыплату заработной платы.

Insider Здание Мурманского морского пароходства

Долги по зарплате

Судя по тому, что в апреле 2020 года следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбудили ещё одно уголовное дело, ситуация с выплатой заработной платы в пароходстве остаётся напряжённой.

По имеющимся у следствия данным, с 25 ноября 2019 по 14 марта 2020 года руководство компании не выплатило заработную плату и иные установленные законом выплаты 214 работникам за ноябрь 2019 года — более 17 млн рублей и свыше 18 млн рублей 317 работникам за декабрь 2019 года. Расследование дела продолжается.

В то же время в отчёте за четвёртый квартал 2019 года уточняется, что коллегиальный исполнительный орган, куда входят пять человек, включая нового гендиректора, за год получил заработную плату — 27 511,46 тыс. рублей.

Банкротное дело

На сайте ФНС уточняется, что пароходство входит в перечень лиц, на которых распространяется действие моратория в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Норма принята федеральным законом от 1 апреля 2020 года «для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях» на фоне пандемии коронавируса.

Между тем в адрес пароходства банкротные иски были поданы ещё год назад, в апреле 2019 года, и всё это время число кредиторов в деле только увеличивалось. Более того, 11 марта 2020 года арбитраж Мурманской области взял пароходство под наблюдение — первый этап в процедуре несостоятельности. Оно продлится до 23 июля 2020 года. Временным управляющим назначен Владимир Рябченков.

В ходе судебного заседания выяснилось, что актив должника составляет 7,522 млрд рублей, но вместе с тем непокрытый убыток — более 1,155 млрд рублей, заемные средства — 2 080 698 000 рублей, кредиторская задолженность — 2 015 297 000 рублей. Также, по данным судебных приставов, на 20 февраля 2020 года в отношении пароходства «возбуждено сводное исполнительное производство №20 172/18/51 021-СД в пользу различных взыскателей на общую сумму 272 509 323,85 рубля, из которых 4 607 054,94 рубля — задолженность по заработной плате, 175 306 909,24 рубля — задолженность в бюджет, 92 595 359,67 рубля — задолженность в пользу юридических и физических лиц». А движимое и недвижимое имущество АО уже находится под арестом.

Апрель 2020 года выдался богатым на новые претензии кредиторов. 22 апреля 2020 года ходатайство с суммой претензий свыше 6,29 млн рублей подало ФГУП «Росморпорт», чуть ранее мурманский морской рыбный порт — 2,4 млн рублей, «Вэртас-Мурманск» — 3,3 млн рублей, судоремонтная компания «Флагман» — 145 тыс. рублей, «Норд Марин» — 498 тыс. рублей, банк ВТБ — 15,45 млн рублей, ООО «Крондекс» — более 14,375 млн рублей, «Северный логистический центр» — более 17,9 млн рублей и другие юрлица. 20 апреля 2020 года налоговый орган заявил претензии на 78 208 354,14 рубля, 17 апреля Сбербанк — на 439 038 047,73 рубля. В целом за апрель подали заявления о включении в реестр свыше 50 компаний-кредиторов из разных регионов, включая Москву.

Не следует забывать, что по искам Сбербанка также есть до конца не рассмотренные гражданские споры — об обращении взыскания на заложенное имущество (заседание назначено на 17 июня), о взыскании 415 197 105,43 рубля (заседание 20 мая) и «о взыскании задолженности в сумме 2 283 894 029,44 рубля, 7 023 794,34 евро, 25 630 706,89 доллара США, обращении взыскания на залоговое имущество» (заседание назначено на 6 мая).

Над предприятием навис риск финансового краха. Мораторий даст передышку как минимум на полгода. От того, воспользуются ли ею грамотно нынешние руководители АО, зависит судьба как минимум 300 работников пароходства.