Для противодействия вирусу в компании СУЭК, основным акционером которой является российский предприниматель Андрей Мельниченко, работает хорошо отлаженный механизм. Действуют оперативные штабы с участием руководства и главных врачей подразделений, организована горячая линия по вопросам профилактики инфекции, закуплено дезинфицирующее и медицинское оборудование, средства противовирусной защиты. Выпуск некоторых видов высокотехнологичного оборудования — например, современных ультрафиолетовых облучателей — наладили в самой компании, на площадке СК «Технологическая связь».

Пресс-служба СУЭК На передовой борьбы с коронавирусом

На производственных и бытовых объектах усилен дезинфекционный режим. Обработка зданий и помещений производится трижды в сутки, каждые два часа производится санитарная обработка помещений. В местах скопления сотрудников размещены установки для обеззараживания воздуха, нанесена разметка для безопасного расстояния, установлены дозаторы с кожными антисептиками. Сокращены число и периодичность собраний работников, неотложные встречи переведены в дистанционный режим. На карантин отправлены все работники старше 65 лет и сотрудники с признаками ОРВИ.

А на передовую карантинных мероприятий вышли медицинские работники здравпунктов СУЭК. Ими организованы санитарные посты с целью проведения термометрии и дезинфекции рук сотрудников, ведется контроль за средствами индивидуальной защиты работников непрерывного производственного цикла. На закупку оборудования для здравпунктов, проведение тестов сотрудников и средства индивидуальной защиты для производственных подразделений компания уже потратила более 140 млн руб.

В СУЭК Андрея Мельниченко хорошо понимают, что главное поле сражения с коронавирусом развернуто за пределами производственных цехов и шахт. Как правило, люди подхватывают заразу в быту, в магазинах, от родственников. А лечатся — в городских и районных больницах. Поэтому с каждым днем усиливается поддержка со стороны компании региональным медицинским учреждениям. В больницы поставляются крупные партии медицинских масок, передвижные цифровые рентгеновские аппараты и кислородные модули, необходимые для насыщения легких кислородом при острых заболеваниях пневмонией. На эти цели потрачено уже 40 млн руб.

На предприятиях СУЭК ситуацию с заболеванием COVID-19 удается держать под контролем. Пока выявлено только 3 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Но расслабляться рано, число зараженных в регионах присутствия компании растет. Поэтому карантинные мероприятия и поддержка районных больниц в ближайшее время не ослабнут.