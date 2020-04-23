Как и ожидалось, в Японии не могли не откликнуться на перенос Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября и перевод этой даты из реестра памятных дат в реестр дней воинской славы России. Известно, что нынешняя российская власть, явно не желая «раздражать» богатую Японию напоминанием о сокрушительном поражении в развязанной ею кровопролитной войне, вопреки исторической справедливости и здравому смыслу всеми силами противилась первоначальному названию утвержденной Указом Президиума Верховного Совета СССР и никем не отмененной торжественной даты — 3 сентября — День Победы над Японией.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Поясним, что в Федеральном законе от 13 марта 1995 г. № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России» прямо указано, что под днями воинской славы имеются в виду именно победные дни. Цитируем преамбулу Закона: «Настоящий Федеральный закон устанавливает дни славы русского оружия — дни воинской славы (победные дни) в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России…» Так что включение членами ГД и СФ от «Единой России» в реестр дней воинской славы «дня окончания Второй мировой войны» без упоминания Победы над Японией не только не логично, но и противоречит преамбуле Федерального закона.

Тем более что в Японии не оценили по достоинству лояльность проправительственных депутатов, все равно усмотрев опасность празднования российским народом 3 сентября именно Дня Победы над Японией. Читаемая не только на северном острове Японии Хоккайдо влиятельная газета «Хоккайдо симбун» открыто высказывает озабоченность по поводу возможности юбилейных торжеств по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не 9 мая, как планировалось, а после ослабления пандемии коронавируса — 3 сентября. Газета пишет: «17 апреля Совет Федерации одобрил законопроект о переносе дня окончания Второй мировой с 2 на 3 сентября, дату, которая в советское время считалась Днем Победы над Японией. Если в этот день пройдут крупные мероприятия и военный парад, велика вероятность, что россияне воспримут этот праздник как День Победы не над Германией, а над Японией».

Группировки японских войск в Маньчжурии и Северной Корее были разгромлены Советскими войсками

Еще более издание озабочено планами премьер-министра Японии Синдзо Абэ прибыть по приглашению президента РФ Владимира Путина на торжества в России. Хотя Абэ не скрывал, что его целью является не участие в параде, а проведение чуть ли не прямо в День Победы — 9 мая — личных переговоров с российским президентом о заключении мирного договора на основе «возвращения северных территорий», то есть принадлежащих России островов южной части Курильской гряды. Так как парад и другие торжественные мероприятия в мае перенесены на другое время, «Хоккайдо симбун» опасается, что Абэ придется участвовать в параде, посвященном победе и над Японией. «Японский лидер намерен продолжить искать подходящее время для визита в Россию, однако некоторые эксперты полагают, что мероприятие, посвященное празднованию победы, может пройти 3 сентября — в День Победы над Японией, поэтому Токио предстоит принять сложное решение», — указывает автор статьи в «Хоккайдо симбун» Такаси Норисада.

А, как известно, Абэ спешит успеть добиться на премьерском посту хоть каких-то подвижек в деле «возвращения» островов Японии, пусть частичного. Дабы оставить свое имя в истории. «Затянувшиеся пробелы во встречах на высшем уровне серьезно отражаются на территориальных переговорах», — так прокомментировал газете японский чиновник перенос празднования Дня Победы. А вот одобренное обеими палатами российского парламента, да и самим президентом предложение внести в Конституцию РФ запрет на переговоры об отчуждении любой российской территории в пользу других государств в Японии стараются широко не комментировать, лишь признавая, что это может осложнить ход переговоров, но не прекратит-де их. При этом японцев убеждают, что, якобы заботясь о переговорах с Токио об островах, Путин внес в указанную поправку допущение о возможности изменения границы России при ее «демаркации, делимитации и редемаркации». Как не комментируется и разъяснение МИД РФ о том, что Россия не ведет с Японией переговоры по вопросам демаркации или делимитации границы.

Российский остров Кунашир (на заднем плане), вид с японского полуострова Ширетоко

Ссылаясь на безымянный «дипломатический источник», газета предупреждает, что, если будет утверждено 3 сентября, суть Дня Победы серьезно изменится. Если премьер Абэ примет участие в мероприятии, многие посчитают, что он одобряет заявления Кремля о российском суверенитете на «северные территории» по результатам Второй мировой войны. «По словам японского чиновника, Токио остается только наблюдать за дальнейшим развитием ситуации», — заключает статью автор «Хоккайдо симбун».

В связи с этим напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель в 2015 году, хотя и не пожелала присутствовать на параде, но приехала в Москву для возложения венка на Могилу Неизвестного Солдата, тем самым еще раз продемонстрировав покаяние за совершенные ее страной чудовищные военные преступления. В Японии же существуют представленные и во властных структурах влиятельные силы, вину за войну не признающие. Не удивлюсь, если они будут противиться участию своего премьера в праздновании 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны, завершившейся подписанием милитаристской Японией Акта о безоговорочной капитуляции.