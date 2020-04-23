Нагорный Карабах: от какого наследства отказывается Арутюнян
Новоизбранный глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян выступил с заявлением, в котором представил свое видение урегулирования карабахского конфликта. Он вступил в игру еще до своей официальной инаугурации, что придает ситуации определенную специфику.
Видимо, не случайно его заявление хронологически совпало с заявлением главы МИД России Сергея Лаврова с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова о том, что на столе переговоров лежит так называемый «Казанский документ», предполагающий поэтапное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, что внесло некие элементы неопределенности и напряженности, поскольку Ереван отказывается признавать этот факт. Как заявил на пресс-конференции глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, «подходы о поэтапном решении были в 2014-м, 2016 году, но они были неприемлемы для армянских сторон, а с 2018 года переговоры ограничились обсуждением оценок, подходов сторон к отдельным элементам». В этой связи эксперты ломали голову над тем, почему Лавров вспомнил именно о «Казанском документе», который подразумевают «продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций». Он также предполагает определение статуса Нагорного Карабаха путем референдума с возможным возвращением азербайджанских беженцев и размещение миротворцев.
Ведь при этом Лавров «забыл» о последовавших после апрельской войны 2016 года Венских и Санкт-Петербургских соглашениях, предусматривающих введение мониторинга на линии соприкосновения конфликтующих сторон и появление там международных наблюдателей. И почему «вдруг» в заявлении МИД Азербайджана относительно состоявшихся переговоров в режиме онлайн между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении было подчеркнуто, что Баку «требует активизации переговоров, поскольку другого выхода из сложившейся ситуации в регионе нет»? Ответ вытекает из заявленных Арутюняном семи пунктов по урегулированию конфликта. Они следующие:
- Власти Республики Арцах должны полноценно и полноправно участвовать во всех этапах процесса мирного и окончательного урегулирования конфликта.
- Безопасность народа Арцаха ни в коем случае не может быть поставлена под угрозу или подвергаться торгу.
- Без первоочередного признания права народа Арцаха на самоопределение какой-либо вариант урегулирования конфликта не может стать предметом содержательного обсуждения между сторонами.
- Должны быть исключены попытки применения силы и ее угрозы в процессе урегулирования конфликта, поскольку армянский и азербайджанский народы достойны жить в мире, иначе Республика Арцах готова будет нанести непропорциональный контрудар атакующему Азербайджану, переместив военные действия на его территорию.
- В любом варианте урегулирования конфликта исключаются односторонние уступки или несоразмерные компромиссы со стороны властей Арцаха.
- В процессе урегулирования конфликта и в смежных с ним процессах армянские беженцы и внутренне перемещенные лица должны быть равноправно вовлечены вместе с азербайджанскими беженцами и внутренне перемещенными лицами, а их проблемы должны получать одинаковые и одновременные решения.
- Международное сообщество (в первую очередь ОБСЕ и страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ) должно исключить нарушения и ограничения прав жителей Арцаха, обусловленные конфликтом и международным статусом Республики Арцах, в том числе фактическую изоляцию от гуманитарных международных программ, которые Азербайджан пытается применить минимум как средство давления, вопреки общеизвестным принципам международного права.
Не будем дискутировать по поводу позиций, которые в разной форме на официальном уровне обозначались Ереваном и Степанакертом или о возможной последовательной реализации пунктов «программы» Арутюняна с определенным алгоритмом. Отметим только то, что ноу-хау в этом документе заключено в шестом пункте, в котором указывается, что в урегулирование конфликта должны быть вовлечены «армянские беженцы и внутренне перемещенные лица» равноправно «вместе с азербайджанскими беженцами и внутренне перемещенными лицами, а их проблемы должны получать одинаковые и одновременные решения». С азербайджанскими беженцам из Карабаха ясно: Баку давно настаивает на их возвращении в места прежнего проживания. При определенных условиях такое возможно и вполне реально. В свое время президент Республики Арцах Бако Саакян в интервью изданию Мirror Spectator заявлял, что «азербайджанские беженцы могут вернуться в Карабах и жить там при условии, если признают юрисдикцию республики». В то же время он указывал и на проблему армянских беженцев, на чем сейчас зацепился Арутюнян.
А теперь посмотрим на ситуацию, связанную, как указывается в докладе Международной кризисной группы (МКГ), «с полумиллионной армянской общиной Азербайджана». Допустим, завтра Баку объявит, что готов принять «своих» армян и даже выплатить компенсации за утерянное ими имущество и собственность. Тем более что азербайджанский президент Ильхам Алиев предал политической анафеме «Народный фронт», при котором происходили трагические события. При этом он ничем принципиально не рискует, ведь пожелавшим вернуться в Азербайджан армянам не предстоит определять статус республики, тогда как азербайджанские беженцы могут проголосовать максимум за автономию Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, за его независимость — никогда. Максимум, что может предпринимать Ереван при таком ходе событий, — это выступать до поры до времени в роли внешнего защитника азербайджанского армянства, в перспективе теряя его как важнейший политический фактор. И еще. В начале 2020 года накануне президентской избирательной кампании в Нагорном Карабахе Пашинян обратился с призывом к кандидатам обозначить свое отношение к доставшемуся Еревану и Степанакерту «карабахскому политическому наследству». По Пашиняну, оно выглядело так:
- Конечными целями всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта являлось возвращение Азербайджану 7 районов — Агдама, Физули, Джебраила Зангелана, Кубатлы, Кельбаджара и Лачина — при условии, что сохраняется коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. Решение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем всеобщего голосования, являющегося свободным волеизъявлением всего населения Нагорного Карабаха под эгидой ООН или ОБСЕ в согласованные между сторонами сроки, которое будет обязательным в правовом плане и будет соответствовать нормам и принципам международного права, учитывая, что поставленный на голосование вопрос или вопросы не должны быть ограничены и могут включать все варианты, касающиеся статуса. Полное урегулирование политических, торговых, экономических и гуманитарных связей в регионе, восстановление добрососедского сотрудничества, обеспечение полной стабильности в регионе Южного Кавказа.
- Переселенцы при содействии международного сообщества покинут указанные в первом абзаце территории пяти районов. Гражданские власти Азербайджана войдут в указанные территории после того, как будут размещены международные миротворческие силы и будут выведены находящиеся в этих районах вооруженные силы. Миротворческие силы будут размещены вдоль административных границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, за исключением районов Кельбаджар и Лачин. Кельбаджарский район останется под переходным мониторингом ОБСЕ.
- Параллельно с принятием вышеуказанных мер, до окончательного решения конфликта Нагорный Карабах должен быть наделен временным статусом, который гарантирует организацию его повседневной жизнедеятельности.
Степанакерт теряет фактически субъектность, свою «конституционную территорию», и на такой основе его могут вводить в переговорный процесс по урегулированию конфликта уже без Еревана. Поэтому проблема беженцев, поданная новым главой Нагорного Карабаха, как «пас» Баку, наполняется иным содержанием и смыслом, предоставляет уникальную возможность для Азербайджана осуществлять маневренную политику и дипломатию. Если премьер-министр Армении Никол Пашинян, как сам он не раз заявлял, желал начать карабахский процесс с нулевой точки, то Арутюнян заявил о готовности делать шаги на этом направлении. Так что заявление главы МИД России Лаврова прозвучало не случайно, стали раскрываться некоторые скобки в подходах к урегулированию конфликта.