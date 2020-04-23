Улучшение отношений между Западом и Россией, которое бы включало в себя снятие санкций с Москвы, потребует от Москвы значительных уступок, и одним отказом от поддержки Донбасса тут не обойтись, пишет профессор Военного колледжа США Джон Дени в опубликованной 23 апреля статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Франция снова делает шаги к улучшению отношений с Россией. Так, во время заседания официальных лиц ЕС на этой неделе глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости расширения взаимодействия с Россией. До этого в феврале во время Мюнхенской конференции по безопасности французский президент Эммануэль Макрон призвал к улучшению долгосрочных отношений между ЕС и Москвой.

И официальные лица Франции не единственные, кто выступает за своего рода сближение с Россией после Крыма — политики в Венгрии, Германии, Греции и, возможно, других странах не отказались от возвращения отношений с Москвой к норме. Тем не менее, отмечает Дени, для этого, а также для снятия санкций необходимо, чтобы Москва, которая насильно изменила границы в Европе в 2014 году, пошла на ряд значимых уступок. И хотя такое развитие событий кажется маловероятным, конкретную форму этого соглашения себе представить несложно. Более того, преимущества снижения напряженности между Москвой и Западом могут оказаться стоящими того, чтобы потратить на такое соглашение силы.

С точки зрения России, возвращение к нормальным отношениям с Западом в первую очередь означало бы прекращение экономических санкций, затрагивающих ее банковский, финансовый и энергетический секторы, а также экспорт продукции оборонной промышленностью. Макрон утверждает, что нынешние санкции не работают. Он одновременно прав и неправ. Конечно, санкции не заставили Москву отказаться от Крыма или уйти из Донбасса. Тем не менее санкции — наряду с более низкими ценами на нефть — очевидным образом оказали негативное влияние на российскую экономику. Отчасти из-за экономического застоя пострадала популярность российского президента Владимира Путина. В целом санкции, как мягкие, так и жесткие, оказали своё влияние на российскую власть, и Москва стремится положить им конец.

Kremlin.ru Эмануэль Макрон и Владимир Путин

Если Запад согласится снять санкции, согласится ли Путин вернуть Крым Украине? Вероятнее всего, нет. Но согласится ли Путин хотя бы уйти из Донбасса? Вполне возможно. Такой обмен — прекращение западных санкций в обмен на уход России из Донбасса — не был бы равным для Запада. Признание «аннексии Крыма» Россией, даже если российские войска и выйдут из Донбасса, само по себе не оправдывает прекращения санкций. В конце концов, Россия не просто нарушила нормы поведения, когда она вторглась и захватила Крым в 2014 году, она также нарушила международное право и свои договорные обязательства.

Переговоры с Россией мало что дали в плане конкретных результатов. Так называемый нормандский формат переговоров между лидерами Украины, России, Германии и Франции возобновился под руководством Макрона, но пока что достигнутый прогресс незначителен. Поэтому стоит ожидать того, что ЕС вскоре одобрит очередное шестимесячное продление санкций в отношении России.

Чтобы добиться прогресса и заставить Запад — а тем более Украину — взглянуть в другую сторону в вопросе «аннексии» Крыма, Москве пришлось бы существенно «подсластить» эту сделку. Для начала Кремль мог бы ослабить «кампанию дестабилизации», которая уже давно ведется по всей Восточной Европе. В частности, Москва могла бы пойти на вывод ядерного оружия из Калининграда, ее форпоста на Балтийском море, зажатого между Польшей и Литвой.

Ядерное разоружение должно включать в себя вывод всех российских ракетных систем 9М729 (по классификации НАТО SSC-8), которые США и их союзники по НАТО считают чрезвычайно дестабилизирующими из-за своей мобильности. За последние несколько лет в Калининграде наблюдается устойчивый, но постепенный рост ядерной инфраструктуры и связанных с ней систем доставки, таких как 9М729. В этом Москве нужно было бы согласиться на тот или иной режим инспекций своих военных объектов — к счастью, Запад и Россия имеют долгую историю успешных переговоров и осуществления всеобъемлющих механизмов контроля над вооружениями.

Mil.ru Пуск ракеты 9М729 на учениях в 2015 году

Хотя «понижение температуры» в Восточной Европе и должно начинаться с Калининграда, оно также должно включать другие меры для повышения стабильности и безопасности. Например, Москве необходимо прекратить нарушать воздушное пространство союзников по НАТО и региональных партнеров. Необходимо также, чтобы был положен конец крупномасштабным учениям в районах, прилегающих к странам НАТО. Москва обязана вернуться к полному соблюдению договоров об укреплении доверия. Кроме того, в рамках такого «понижения температуры» Кремль должен остановить и обратить вспять процесс наращивания количества военных кораблей в Черном море.

Наконец, несмотря на то, что на Украине «существует сильная общественная поддержка прекращения войны» в Донбассе, Киев не присоединится к этому процессу, если Москва не признает стремления Украины к более тесным политическим, экономическим и военным связям с Западом. Следовательно, России также необходимо будет прекратить свою поддержку «сепаратистов» в Донбассе и признать суверенитет Украины в выборе международных отношений.

Все это звучит фантастически невозможным сегодня. И все же есть несколько причин, по которым предлагать Кремлю такой план не является таким уж безумством. Во-первых, с каждым годом становится все более очевидным, что Россия вряд ли откажется от Крыма. Киеву и его друзьям на Западе придется смириться с этой геополитической реальностью, но в то же время было бы глупо прекращать давление, не получив ничего взамен. Запад должен четко указать свою цену.

Во-вторых, как предполагалось ранее, влияние санкций на российскую экономику может сделать Москву все более склонной к тому, чтобы путем переговоров выйти из нынешнего тупика. Для этого Москве необходимо понять, что потребуется, чтобы заставить Запад и Украину проглотить горькую пилюлю признания российской «аннексии» Крыма.

В-третьих, фундамент западной солидарности — ее центр тяжести по отношению к Москве — долгое время строился на комбинации мягкой и жесткой позиции по отношению к России. Двухсторонний путь НАТО к безопасности и стабильности на протяжении семи десятилетий включал в себя диалог и защиту. Увеличивая расходы на оборону и укрепляя свои стратегические позиции, Запад должен одновременно предложить России определенные варианты, в противном случае то, что сегодня выглядит как незначительные трещины в западном единстве, может постепенно стать непреодолимой пропастью.

Говорков Виктор Иванович. Фразы и... Базы. 1952

Не стоит заблуждаться, речь не идет о еще одной перезагрузке отношений Запада с Россией, которая в любом случае бессмысленна в течение этого года выборов в США. Москва по-прежнему ведет против Запада «войну», включающую в себя «манипулирование средствами массовой информации, вмешательство в выборы, агрессивные кибератаки и убийства по политическим мотивам». Предложенные меры никак не затронут этого. Запад может и должен продолжать свои усилия по самообороне, наносить ответные удары, когда и где это уместно, конкурировать с Москвой во всех областях и снижать способность России угрожать жизненно важным интересам.

Так же, как договоры о контроле над вооружениями 1970-х и 1980-х годов, заключает автор, не прекратили шпионаж между США и СССР или их союзными силами по всему миру, решение украинской головоломки не сделает из Путина друга или даже партнера Запада. Тем не менее сделка по снижению риска развития наиболее катастрофического сценария в Европе отвечает интересам обеих сторон.