Предотвратить пандемию в Африке в интересах всего мира — Project Syndicate
Мировое сообщество должно обратить самое пристальное внимание на ситуацию вокруг коронавируса в Африке, поскольку распространение пандемии там может привести к серьезным последствиям не только для континента, но и для всего мира, пишетАбебе Бекелев опубликованной 21 апреля статье для Project Syndicate.
Многие назвали пандемию COVID-19 великим уравнителем, поскольку от неё пострадали в том числе и самые богатые страны мира. Тем не менее сильнее всего он ударит по бедным государствам, и не только в области здравоохранения. На сегодняшний день наиболее эффективными мерами сдерживания распространения COVID-19 являются ограничения передвижения людей, физическое дистанцирование и в ряде случаев введение полного карантина. Не последнюю роль играет и то, насколько оперативно будут приняты те или иные меры.
Так, в Руанде власти пошли на отмену всех пассажирских рейсов на 30 дней, после того как в стране было выявлено всего 11 случаев заражения вирусом. Затем был введен карантин на 28 дней. Соседняя Уганда, наряду с Нигерией, ЮАР, Эфиопией и другими, вскоре последовала этому примеру. Однако не все страны континента поступили так же: в некоторых из них принимаемые меры носили бессистемный и недостаточный характер. Это вызывает озабоченность, если учесть то, насколько стали взаимосвязаны страны в мире.
Даже развитые государства с их более сильными системами здравоохранения оказались глубоко уязвимы. Так, в США недавно за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались более 1,8 тыс. человек. Можно представить себе последствия подобной вспышки в Африке. В распоряжении Нигерии имеется менее 500 аппаратов ИВЛ. И это на страну, в которой проживает около 200 млн человек — лишь на две трети меньше, чем в США, где насчитывается 172 тыс. таких аппаратов. И пока вирус распространяется в одной стране, каждой стране грозит новая волна инфекций.
Но риски не ограничиваются только вирусом. Во многих развивающихся странах подавляющее большинство работников зависят от скромной ежедневной заработной платы и не могут работать удаленно. Таким образом, меры по социальному дистанцированию угрожают самому их выживанию. Только благодаря сильному руководству и грамотному принятию решений африканские правительства могут защитить эти уязвимые группы. Опять же, некоторые страны подают положительный пример. Правительство Руанды объявило о планах обеспечения продовольствием более чем 20 тыс. уязвимых домохозяйств в столице страны Кигали, а также бесплатного предоставления основных услуг, таких как вода и электричество. Но в целом эти меры далеки от того, чтобы считаться достаточными для защиты бедных в Африке во время карантина.
Для континента, в недавней истории которого было множество кровопролитных конфликтов, такое развитие событий — это путь к катастрофе. Экономическая нестабильность порождает разочарование, особенно в отношении властей, что увеличивает риск бунтов, возобновления гражданских войн и военных переворотов. Как предупредил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в Африке Джон Нкенгасонг, пандемия может оказаться «прежде всего кризисом национальной безопасности, затем экономическим кризисом и только потом кризисом в области здравоохранения».
Государственные ресурсы настолько ограничены, что многие страны теперь полагаются на благотворительную помощь. Например, китайский миллиардер Джек Ма пожертвовал странам Африки 1,1 млн наборов для тестирования, 6 млн медицинских масок и 60 тыс. защитных костюмов и лицевых щитков. (Он также подарил США один миллион масок и 500 тыс. тестовых наборов — что было бы немыслимо всего несколько месяцев назад). Американские корпорации и миллиардеры также сделали большие пожертвования.
Но в борьбе с вирусом страны Африки не могут полагаться на благотворительность филантропов и корпораций. Необходим единый план, который бы включал в себя координацию ограничения международных поездок и правил карантина. Воплощением этого плана должно заниматься компетентное руководство. Кроме того, странам континента нужно, чтобы правительства богатых государств и международных организаций увеличили объемы поддержки стран с низким уровнем дохода, не увеличивая их международный долг.
Ресурсы, от средств индивидуальной защиты до комплектов для тестирования и аппаратов ИВЛ, должны быть распределены в соответствии с потребностями. И потребность в них ощущается все острее.
Но сдержать COVID-19 недостаточно. Страны должны в срочном порядке укрепить свои системы здравоохранения для защиты от будущих вспышек. Для этого требуются инвестиции не только в оборудование и инфраструктуру, но и в персонал, особенно в подготовку медицинских работников, которые обучены мыслить целостно.
Кризис COVID-19 продемонстрировал, как быстро новая болезнь может охватить мир, неся за собой тяжелые последствия. Вместо того чтобы ждать, пока разразится следующая вспышка, а затем снова «играть в догонялки», все страны должны работать над тем, чтобы применить уроки этой пандемии для усиления готовности и предотвращения.
Хотя COVID-19 не влияет на всех в равной степени, он подтверждает аксиому, что в современном взаимосвязанном мире глобальные проблемы требуют глобальных решений. Единственный способ построить более безопасный мир после COVID-19 — это обеспечить, чтобы Африка не осталась позади.