Мировое сообщество должно обратить самое пристальное внимание на ситуацию вокруг коронавируса в Африке, поскольку распространение пандемии там может привести к серьезным последствиям не только для континента, но и для всего мира, пишетАбебе Бекелев опубликованной 21 апреля статье для Project Syndicate.

Эпидемия. Африка

Многие назвали пандемию COVID-19 великим уравнителем, поскольку от неё пострадали в том числе и самые богатые страны мира. Тем не менее сильнее всего он ударит по бедным государствам, и не только в области здравоохранения. На сегодняшний день наиболее эффективными мерами сдерживания распространения COVID-19 являются ограничения передвижения людей, физическое дистанцирование и в ряде случаев введение полного карантина. Не последнюю роль играет и то, насколько оперативно будут приняты те или иные меры.

Так, в Руанде власти пошли на отмену всех пассажирских рейсов на 30 дней, после того как в стране было выявлено всего 11 случаев заражения вирусом. Затем был введен карантин на 28 дней. Соседняя Уганда, наряду с Нигерией, ЮАР, Эфиопией и другими, вскоре последовала этому примеру. Однако не все страны континента поступили так же: в некоторых из них принимаемые меры носили бессистемный и недостаточный характер. Это вызывает озабоченность, если учесть то, насколько стали взаимосвязаны страны в мире.

Палата госпиталя в Африке

Даже развитые государства с их более сильными системами здравоохранения оказались глубоко уязвимы. Так, в США недавно за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались более 1,8 тыс. человек. Можно представить себе последствия подобной вспышки в Африке. В распоряжении Нигерии имеется менее 500 аппаратов ИВЛ. И это на страну, в которой проживает около 200 млн человек — лишь на две трети меньше, чем в США, где насчитывается 172 тыс. таких аппаратов. И пока вирус распространяется в одной стране, каждой стране грозит новая волна инфекций.

Но риски не ограничиваются только вирусом. Во многих развивающихся странах подавляющее большинство работников зависят от скромной ежедневной заработной платы и не могут работать удаленно. Таким образом, меры по социальному дистанцированию угрожают самому их выживанию. Только благодаря сильному руководству и грамотному принятию решений африканские правительства могут защитить эти уязвимые группы. Опять же, некоторые страны подают положительный пример. Правительство Руанды объявило о планах обеспечения продовольствием более чем 20 тыс. уязвимых домохозяйств в столице страны Кигали, а также бесплатного предоставления основных услуг, таких как вода и электричество. Но в целом эти меры далеки от того, чтобы считаться достаточными для защиты бедных в Африке во время карантина.

Для континента, в недавней истории которого было множество кровопролитных конфликтов, такое развитие событий — это путь к катастрофе. Экономическая нестабильность порождает разочарование, особенно в отношении властей, что увеличивает риск бунтов, возобновления гражданских войн и военных переворотов. Как предупредил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в Африке Джон Нкенгасонг, пандемия может оказаться «прежде всего кризисом национальной безопасности, затем экономическим кризисом и только потом кризисом в области здравоохранения».

CDC Global Джон Нкенгасонг

Государственные ресурсы настолько ограничены, что многие страны теперь полагаются на благотворительную помощь. Например, китайский миллиардер Джек Ма пожертвовал странам Африки 1,1 млн наборов для тестирования, 6 млн медицинских масок и 60 тыс. защитных костюмов и лицевых щитков. (Он также подарил США один миллион масок и 500 тыс. тестовых наборов — что было бы немыслимо всего несколько месяцев назад). Американские корпорации и миллиардеры также сделали большие пожертвования.

Но в борьбе с вирусом страны Африки не могут полагаться на благотворительность филантропов и корпораций. Необходим единый план, который бы включал в себя координацию ограничения международных поездок и правил карантина. Воплощением этого плана должно заниматься компетентное руководство. Кроме того, странам континента нужно, чтобы правительства богатых государств и международных организаций увеличили объемы поддержки стран с низким уровнем дохода, не увеличивая их международный долг.

Ресурсы, от средств индивидуальной защиты до комплектов для тестирования и аппаратов ИВЛ, должны быть распределены в соответствии с потребностями. И потребность в них ощущается все острее.

Но сдержать COVID-19 недостаточно. Страны должны в срочном порядке укрепить свои системы здравоохранения для защиты от будущих вспышек. Для этого требуются инвестиции не только в оборудование и инфраструктуру, но и в персонал, особенно в подготовку медицинских работников, которые обучены мыслить целостно.

Usar.army.mil Врачи в госпитале Руанды

Кризис COVID-19 продемонстрировал, как быстро новая болезнь может охватить мир, неся за собой тяжелые последствия. Вместо того чтобы ждать, пока разразится следующая вспышка, а затем снова «играть в догонялки», все страны должны работать над тем, чтобы применить уроки этой пандемии для усиления готовности и предотвращения.

Хотя COVID-19 не влияет на всех в равной степени, он подтверждает аксиому, что в современном взаимосвязанном мире глобальные проблемы требуют глобальных решений. Единственный способ построить более безопасный мир после COVID-19 — это обеспечить, чтобы Африка не осталась позади.