Между президентом Франции Эммануэлем Макроном и папой Римским Франциском вчера, 21 апреля, состоялся телефонный разговор. Он продлился 45 минут. И в обычной жизни в личном контакте с понтификом 45 минут — это много. В случае дистанционного общения, когда идет подтверждение неких ранее достигнутых договоренностей, время можно умножать на десять, что говорит об определенной необычности ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Развернутых официальных сообщений на тему разговора президента и папы пока нет. Из реляций средств массовой информации узнать можно следующее. Звонок Макрона состоялся за час до начала совещания под его председательством с французскими религиозными лидерами, а также представителями масонских лож и культурных ассоциаций. В самом начале беседы президент пригласил Франциска посетить с визитом Францию. Папа поблагодарил за приглашение, сказав, что он очень хочет, но в сложившейся ситуации это невозможно. Как передает Vatican News, согласно Макрону «оба мужчины подчеркнули близость своих взглядов относительно перемирия во всём мире, списания долгов, международной солидарности и Европы, глава французского государства хотел во время разговора рассказать, что делает Франция». Французская католическая газета La Croix дополняет: Макрон получил поддержку папы своих международных инициатив. Президент хотел бы утвердиться в качестве одного из мировых лидеров на фронте борьбы с пандемией коронавируса. «В выстраивании этой международной линии благословение понтифика знаменует собой важный шаг», — отмечает издание.

Long Thiên Папа Франциск

Позиции Святого престола и Парижа бывают схожими далеко не всегда, но сейчас всё идет по присказке «не было бы счастья, да несчастье помогло». Точки зрения Франциска и Макрона совпадают по нескольким важным инициативам, которые они выдвигали в последнее время. Но главная из них и имеющая стратегическую глубину — сохранение европейского единства и судьба Европейского союза. Этой теме понтифик посвятил важное место в своем пасхальном послании Urbi et Orbi. «Среди многих территорий мира, пораженных коронавирусом, моя мысль обращена особым образом к Европе, — провозгласил папа. — После Второй мировой войны этот возлюбленный континент сумел воскреснуть благодаря конкретному духу солидарности, позволившему ему преодолеть прежнее соперничество. В первую очередь в сегодняшних обстоятельствах как никогда необходимо, чтобы это соперничество не окрепло вновь, но чтобы все признали себя частью единой семьи и поддерживали друг друга. Сегодня перед ЕС стоит эпохальный вызов, от которого зависит не только его будущее, но и будущее всего мира. Да не будет упущена возможность еще раз проявить солидарность, прибегая в том числе к инновационным решениям».

Однако на фоне коронавируса «инновационные решения» европейцы принять оказываются пока неспособными. 23 апреля лидеры Евросоюза должны еще раз в режиме видеоконференции обсудить, как будет финансироваться восстановление их стран после завершения пандемии. Проблема в том, замечает портал POLITICO, что «европейские столицы и еврокомиссары до сих пор выдвигают конкурирующие планы экономического возрождения и способов его оплаты». На днях с тревожными прогнозами выступил председатель Комиссии епископских конференций Евросоюза (COMECE) кардинал Жан-Клод Холлерих, который опасается, что ЕС не переживет коронавируса. Он спросил о том, о чём многие сегодня думают: может ли пандемия стать переломным моментом, сигнализирующим о близком конце? Большинство стран переживают «возвращение к национальным интересам», а кризис «благоприятствует индивидуализму наций». По словам монсеньора, отсутствие солидарности с сильно пострадавшими от коронавируса странами «может стать смертельной раной», для «многих это будет разочарованием в европейском проекте». Холлерих при этом обозначил раскол Европейского союза, выразив надежду, что «страны Севера будут реализовывать проект солидарности со странами Южной Европы».

Жан-Клод Холлерих

Но какого рода этот раскол — географический, религиозный или концептуальный, где проходят линии? Возможно, всё сразу, хотя и есть соблазн противопоставить католические Италию с Испанией протестантским Нидерландам. Такой упрощенной картине мешает наличие Германии со смешанной ее религиозной идентичностью, и еще толком не высказалась Франция. А высказываться придется, что интересует также Ватикан, которому нужно определить, кого поддержать из европейских лидеров, кто будет способен на «инновационные решения». Когда всё было хорошо, основным и частым собеседником папы Франциска в Европе являлась немецкий канцлер Ангела Меркель. Она находилась на постоянном контакте с понтификом. Сейчас Берлин вызывает у своих соседей не самые добрые чувства, растет раздражение его скупердяйством, нежеланием открыть кошелек ради «европейской солидарности». Что касается Парижа, то вряд ли от него можно будет ожидать прямых инвестиций. Однако с прошлого года Макрон в публичных выступлениях и интервью стал проявлять интеллектуальную смелость и политическое творчество. Он вбросил несколько ярких тезисов, о которых заговорили все.

То, что сейчас президент глубоко секулярной Франции начинает искать поддержки своих глобальных амбиций и у Святого престола — довольно интересно. Последующие события должны показать, сможет ли он добиться благосклонности Ватикана и в какой степени будет возможна кооперация этих двух столиц в Европе.