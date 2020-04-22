National Interest: сдайте Крым, покайтесь за Трампа, и санкции с РФ снимут
Россия может решить свои вызванные пандемией коронавирусной инфекции экономические проблемы, если добьется отмены санкций, а для этого нужно «вести себя как ответственный член» мирового сообщества — отдать Крым и признать факт вмешательства в американские и иные выборы, пишетДжеймс Ламонд в статье, опубликованной 21 апреля в The National Interest.
Автор отмечает, что хотя первоначально казалось, что России не грозит столь же масштабное распространение коронавирусной инфекции, последующие недели показали взрывной рост численности заболевших. Не стоит забывать о том, что за пандемией неизбежно последуют проблемы в экономике, которые в сочетании с падением цен на нефть, вызванными ценовой войной с Саудовской Аравией, могут обернуться для Москвы тяжелыми экономическими последствиями.
Тем не менее у Кремля, в отличие от большинства других стран, есть один инструмент, который может сыграть ключевую роль в решении вызванных пандемией экономических проблем. Дело в том, что страна на протяжении многих лет находится под разрушительными американскими и международными экономическими санкциями, отмена которых сыграет роль «бесплатного» пакета стимулирования экономики.
И всё, что нужно России, — это вести себя как «ответственный член» международного сообщества.
По мнению Ламонда, пока мировое сообщество сдерживает распространение пандемии коронавируса и лечит тех, кто им заразился, ряд стран ищет способы того, как воспользоваться нынешним кризисом. Этим занят президент России Владимир Путин, который «никогда не упускает возможности и всегда использует даже наиболее опасные ситуации» в своих интересах. И коронавирус не стал исключением.
Так, своей кампанией оказания помощи пострадавшим от коронавируса странам, в которой просматриваются «очевидные признаки хорошей пропаганды», Кремль закладывает фундамент для отмены или ослабления санкционного режима. Так, об отправке помощи в США было заявлено публично, а сама эта помощь была доставлена на Ант-124 «Руслан» — крупнейшем в мире грузовом самолете. Российское телевидение построило свой сюжет о разгрузке помощи таким образом, чтобы в кадры попали аппараты ИВЛ «Авента-М», производителем которых является Уральский приборостроительный завод (УПЗ).
Автор напоминает, что его головная компания находится под американскими санкциями с 2014 года. Пока до конца неясно, сколько из поставленного груза было собственно помощью, а сколько — оплачено американским государством. В любом случае кажется точным, что по меньшей мере какие-то деньги за эту помощь были получены, что дает право говорить о том, что была проведена сделка со страной, находящейся под санкциями.
Россия также поставила помощь Италии, одному из своих ближайших союзников в ЕС. Москва прежде обращалась к Риму за поддержкой в отмене санкций, введенных после «аннексии» Крыма и поддержки «сепаратистов» в Донбассе. Хотя, как сообщил ряд местных СМИ, до 80% поставленного оборудования так и не пригодилось.
Путин, добиваясь доброй воли и показывая лицемерие и избыточность нынешних санкций, очевидным образом закладывает дипломатический фундамент для начала кампании по смягчению или отмене санкций. Тем не менее санкции против России были введены по конкретным причинам, в том числе из-за «незаконной оккупации» части Украины, нарушения прав человека внутри страны, использования химического оружия в заказных убийствах и вмешательства в демократические выборы в США и ЕС.
Россия, убежден автор, не прекратила проявлять свое негативное поведение, по-прежнему «оккупируя» часть территории Украины, по-прежнему вмешиваясь в выборы и делая это даже активнее с начала пандемии. Нет оснований считать, что российские власти перестанут «убивать» несогласных с собой как внутри страны, так и за ее пределами. Если же Кремль хочет воспользоваться огромными преимуществами снятия со страны санкций на фоне грядущего глобального экономического кризиса и избежать введения против себя новых, ему необходимо выполнить ряд условий.
Во-первых, Россия должна уйти из Крыма и вывести свои войска с Восточной Украины, заключив с Киевом соглашение, которое бы восстанавливало территориальную целостность Украины. По словам автора, три бывших посла США в этой стране неоднократно обращали внимание на то, что основные пункты такого соглашения указаны в Минских соглашениях и включают в себя «прекращение огня, подтверждаемый ОБСЕ вывод возглавляемых Россией войск, возвращение контроля над границей Украине, местные выборы и ряд мер по децентрализации» Украины.
Во-вторых, санкции, которые вводились в ответ на применение Россией химического оружия в британском Солсбери для покушения на российского диссидента Сергея Скрипаля и его дочь, могут быть сняты уже в августе этого года при соблюдении ряда условий: если Москва допустит на свои объекты международных инспекторов, которые смогут подтвердить, что в стране химическое оружие не производится, а также если Москва выплатит компенсацию пострадавшим от покушения в Солсбери.
В-третьих, Россия должна незамедлительно прекратить свое вмешательство в дела западных демократий. Если Москва пойдет на этот шаг и откажется от вмешательства в выборы президента США 2020, а также сознается в совершенных ранее проступках, запретительные меры «могут быть» смягчены.
Такое развитие событий кажется маловероятным, заключает Ламонд. Это не должно означать отказ гуманитарной помощи для борьбы с вирусом. Тем не менее пока Россия не выполнит эти условия, ни о каком снятии санкций не может быть и речи.