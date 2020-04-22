Россия может решить свои вызванные пандемией коронавирусной инфекции экономические проблемы, если добьется отмены санкций, а для этого нужно «вести себя как ответственный член» мирового сообщества — отдать Крым и признать факт вмешательства в американские и иные выборы, пишетДжеймс Ламонд в статье, опубликованной 21 апреля в The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

Автор отмечает, что хотя первоначально казалось, что России не грозит столь же масштабное распространение коронавирусной инфекции, последующие недели показали взрывной рост численности заболевших. Не стоит забывать о том, что за пандемией неизбежно последуют проблемы в экономике, которые в сочетании с падением цен на нефть, вызванными ценовой войной с Саудовской Аравией, могут обернуться для Москвы тяжелыми экономическими последствиями.

Тем не менее у Кремля, в отличие от большинства других стран, есть один инструмент, который может сыграть ключевую роль в решении вызванных пандемией экономических проблем. Дело в том, что страна на протяжении многих лет находится под разрушительными американскими и международными экономическими санкциями, отмена которых сыграет роль «бесплатного» пакета стимулирования экономики.

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И всё, что нужно России, — это вести себя как «ответственный член» международного сообщества.

По мнению Ламонда, пока мировое сообщество сдерживает распространение пандемии коронавируса и лечит тех, кто им заразился, ряд стран ищет способы того, как воспользоваться нынешним кризисом. Этим занят президент России Владимир Путин, который «никогда не упускает возможности и всегда использует даже наиболее опасные ситуации» в своих интересах. И коронавирус не стал исключением.

Так, своей кампанией оказания помощи пострадавшим от коронавируса странам, в которой просматриваются «очевидные признаки хорошей пропаганды», Кремль закладывает фундамент для отмены или ослабления санкционного режима. Так, об отправке помощи в США было заявлено публично, а сама эта помощь была доставлена на Ант-124 «Руслан» — крупнейшем в мире грузовом самолете. Российское телевидение построило свой сюжет о разгрузке помощи таким образом, чтобы в кадры попали аппараты ИВЛ «Авента-М», производителем которых является Уральский приборостроительный завод (УПЗ).

Автор напоминает, что его головная компания находится под американскими санкциями с 2014 года. Пока до конца неясно, сколько из поставленного груза было собственно помощью, а сколько — оплачено американским государством. В любом случае кажется точным, что по меньшей мере какие-то деньги за эту помощь были получены, что дает право говорить о том, что была проведена сделка со страной, находящейся под санкциями.

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Россия также поставила помощь Италии, одному из своих ближайших союзников в ЕС. Москва прежде обращалась к Риму за поддержкой в отмене санкций, введенных после «аннексии» Крыма и поддержки «сепаратистов» в Донбассе. Хотя, как сообщил ряд местных СМИ, до 80% поставленного оборудования так и не пригодилось.

Путин, добиваясь доброй воли и показывая лицемерие и избыточность нынешних санкций, очевидным образом закладывает дипломатический фундамент для начала кампании по смягчению или отмене санкций. Тем не менее санкции против России были введены по конкретным причинам, в том числе из-за «незаконной оккупации» части Украины, нарушения прав человека внутри страны, использования химического оружия в заказных убийствах и вмешательства в демократические выборы в США и ЕС.

Россия, убежден автор, не прекратила проявлять свое негативное поведение, по-прежнему «оккупируя» часть территории Украины, по-прежнему вмешиваясь в выборы и делая это даже активнее с начала пандемии. Нет оснований считать, что российские власти перестанут «убивать» несогласных с собой как внутри страны, так и за ее пределами. Если же Кремль хочет воспользоваться огромными преимуществами снятия со страны санкций на фоне грядущего глобального экономического кризиса и избежать введения против себя новых, ему необходимо выполнить ряд условий.

Во-первых, Россия должна уйти из Крыма и вывести свои войска с Восточной Украины, заключив с Киевом соглашение, которое бы восстанавливало территориальную целостность Украины. По словам автора, три бывших посла США в этой стране неоднократно обращали внимание на то, что основные пункты такого соглашения указаны в Минских соглашениях и включают в себя «прекращение огня, подтверждаемый ОБСЕ вывод возглавляемых Россией войск, возвращение контроля над границей Украине, местные выборы и ряд мер по децентрализации» Украины.

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Во-вторых, санкции, которые вводились в ответ на применение Россией химического оружия в британском Солсбери для покушения на российского диссидента Сергея Скрипаля и его дочь, могут быть сняты уже в августе этого года при соблюдении ряда условий: если Москва допустит на свои объекты международных инспекторов, которые смогут подтвердить, что в стране химическое оружие не производится, а также если Москва выплатит компенсацию пострадавшим от покушения в Солсбери.

В-третьих, Россия должна незамедлительно прекратить свое вмешательство в дела западных демократий. Если Москва пойдет на этот шаг и откажется от вмешательства в выборы президента США 2020, а также сознается в совершенных ранее проступках, запретительные меры «могут быть» смягчены.

Такое развитие событий кажется маловероятным, заключает Ламонд. Это не должно означать отказ гуманитарной помощи для борьбы с вирусом. Тем не менее пока Россия не выполнит эти условия, ни о каком снятии санкций не может быть и речи.