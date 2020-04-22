Москва, 7 мая, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направит президенту РФ Владимиру Путину письмо по случаю прошедшей 7 мая инаугурации. Об этом в ответ на вопрос ТАСС сообщил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

Lev Radin/Global Look Press Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Дюжаррик напомнил, что генсек поступает таким образом всегда, когда проходит инаугурация президента.

«Генеральный секретарь направит письмо Владимиру Путину», — сказал представитель главы ООН журналистам 7 мая.

Как сообщало ИА Регнум, инаугурация президента РФ Владимира Путина открыла новую страницу в истории страны, это отправная точка для мощного рывка вперёд. Такое мнение высказал директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве Алексей Мартынов.

Церемония официального вступления Владимира Путина в должность президента состоялась 7 мая, для главы государства она стала пятой.

Президент, выступая с речью на церемонии инаугурации, заявил, что Россия не отказывается от диалога с Западом, возможен и разговор по стратегической безопасности.

Всего на церемонию официального вступления Путина в должность президента были приглашены около 2,6 тыс. человек.