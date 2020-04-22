Медицинские маски на сегодня один из самых востребованных товаров в мире, тем более что в ряде стран жителям запретили появляться в общественных местах без них. Некоторые регионы России пошли тем же путём.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Резко увеличившийся спрос на фоне пандемии коронавируса привёл к дефициту этих изделий в аптеках, и тут же на их пошиве решили заработать все, кому не лень — от ателье, которые ранее шили одежду, до торговцев «весёлыми носками». В некоторых местах за многоразовую маску просили 300 рублей. Буквально за несколько месяцев бизнес по пошиву индивидуальных средств защиты стал весьма прибылен. На этой волне в одном из крупнейших производителей данной продукции сменился собственник и адрес «прописки». Именно у этой компании крупную партию продукции закупила мэрия Сергея Собянина. ИА REGNUM выяснило, кому перешло производство медицинских масок.

Споры о правильном использовании медицинских масок гражданами всё ещё идут. Например, МЧС считает, что их нужно носить только в общественных местах и транспорте, но на свежем воздухе, когда нет скопления людей, носить маску не стоит. Между тем 17 апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в России в сутки уже производят свыше 8 млн медицинских масок. Спрос на продукцию растёт.

Kremlin.ru Денис Мантуров

Так как именно в Москве на сегодня наибольшее число подтверждённых случаев COVID-19, то и самые существенные закупки средств защиты проводятся именно в столице.

О московских тендерах

ГКУ «Агентство по закупкам департамента здравоохранения города Москвы» ещё в марте 2020 года провело четыре крупных тендера. Так, 18 марта 2020 года была произведена закупка у единственного поставщика с указанием о невозможности использовать иной способ определения поставщика. Сумма контракта составила 42,9 млн рублей. Его исполнение продолжается до сих пор и рассчитано на срок до конца 2020 года. Данным контрактом было закуплено 6 млн средств индивидуальной защиты (медицинских масок) по цене 7,15 рубля за штуку.

Второй контракт тот же заказчик по схожей схеме подписал в этот же день, но уже на сумму 7 407 600 рублей. Он был на поставку 1 млн медицинских масок двух типов — 888 тыс. по цене 7,15 рубля за штуку и 112 тысяч по цене 9,45 рубля.

Третий контракт, подписанный в тот же день на сумму 9 511 320 рублей, был на поставку медицинских изолирующих костюмов — 6 097 штук по цене за единицу товара 1 560 рублей.

Четвёртый контракт был заключён чуть ранее — в начале марта 2020 года, но был и самым крупным. Его сумма составила 175,227 млн рублей. По этому договору было закуплено 4 млн детских медицинских масок по цене от 7,15 до 14,24 рубля за штуку, 400 тыс. фильтрующих полумасок Rutex F2001 FFP2 по цене 134,8 рубля за штуку и 300 тыс. фильтрующих полумасок Rutex V2107 FFP2 по цене 285,39 рубля за штуку.

Дарья Драй ИА REGNUM Трехслойные маски

Все четыре госконтракта объединяет одно — исполнителем по ним через закупку у единственного поставщика выступает некое ООО «КИТ».

О поставщике

ООО «КИТ», которое за счёт четырёх тендеров из бюджета столицы получит более 235 млн рублей, учреждено 21 мая 2010 года. На малом предприятии по производству нетканых текстильных материалов и изделий из них работают около 70 человек. При этом в открытых источниках отмечалось, что в компании на начало 2019 года относительно 2018 года сократилось число сотрудников — почти на 60 человек.

Уставный капитал ООО — 10 тыс. рублей. На сегодня общество прописано во Владимире, но в выписке ЕГРЮЛ отмечается, что 13 апреля 2020 года юрлицом принято решение об изменении адреса на Москву.

В марте 2020 года, то есть как раз тогда, когда заключались многомиллионные контракты, у компании произошла смена собственника. Единственным владельцем на сегодня является ООО «Центррегионинвест» (ООО «ЦРИ»).

Возвращаясь к производителю масок и защитных костюмов — ООО «КИТ». Его директор с марта 2020 года — Тимур Такшаитов. Он также является директором другого актива «Центррегионинвеста» — ООО «Научно-производственная компания «Санитас» из Санкт-Петербурга. Компания учреждена в 2015 году для производства нетканых текстильных материалов и изделий. Эту компанию также выкупили в марте 2020 года, но принять участие в госзакупках она пока не успела. До этого ею владел Роман Шантар, в чьём запасе осталось ещё несколько компаний, работающих в этой же сфере — «Новотекс» (Великий Новгород), «Маска» и пара фирм, которые занимаются оптовой торговлей фармацевтической продукцией.

Андрей Пронин ИА REGNUM Производство медицинских масок

В свою очередь ООО «Центррегионинвест» (ЦРИ), созданное в апреле 2019 года, на 99,9% принадлежит компании «Софийская набережная». Несущественную долю в «ЦРИ» в марте 2020 года получило ООО «Горферма» («Софийская набережная» — его единственный владелец). Директором ЦРИ является Юрий Бычков, который также с конца марта 2020 года — гендиректор ГУП «Красильно-отделочная фабрика», чьим учредителем выступает департамент имущества города Москвы. А этот ГУП, в свою очередь — владелец созданного в ноябре 2019 года ООО «Центр на Тессинском», чей директор — Эдуард Булатов (директор ООО «Софийская набережная»).

У Бычкова есть пост и в другом ГУП Москвы — «Центрактив». Его он занял также в конце марта 2020 года, и всё тот же департамент имущества Москвы выполняет обязанности учредителя ГУП. У «Центрактива» есть две коммерческие «дочки», в одной из которых — ООО «Центр спортивных инвестиций и инноваций» (ЦСИН) — Юрий Бычков снова в конце марта 2020 года назначен руководителем. У ЦСИН имеется и свой актив — ООО «Таганское плюс». Последним руководит всё тот же, судя по всему, незаменимый Бычков, а среди владельцев отметился департамент городского имущества Москвы (доля — 91,36%). «Таганское плюс» — совладелец частного охранного агентства в Подмосковье.