Правительство Сербии совместно с деловым сообществом республики разработало программу мер по поддержке национальной экономики общим объёмом 5,1 млрд евро. Это очень немало для небольшой страны — 11 процентов ВВП.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Программа включает в себя налоговые льготы, прямую помощь частному сектору для выплаты пособий сотрудникам, меры по сохранению ликвидности в частном секторе, другие льготы, направленные на поддержку экономики, а также государственные безвозмездные выплаты по 100 евро каждому совершеннолетнему гражданину страны. В ней учтены 90 процентов предложений, представленных Хозяйственной палатой Сербии и другими бизнес-ассоциациями.

Поскольку главной целью программы является сохранение занятости, эти меры не применяются к экономическим организациям, которые во время чрезвычайной ситуации сократили количество своих сотрудников более чем на 10 процентов, и к компаниям, которые временно прекратили хозяйственную деятельность до объявления в стране чрезвычайной ситуации, то есть до 15 марта.

Первый пакет мер предполагает по большей части отсрочку уплаты просроченных налоговых обязательств с последующим погашением рассрочки не ранее чем с начала 2021 года. Также задерживается уплата авансового налога на прибыль во втором квартале. Предоставляется отсрочка уплаты налога на прибыль и взносов для частного сектора с последующим погашением возникающих обязательств по рассрочке, начиная с 2021 года.

Все работодатели могут использовать отсрочку уплаты налогов и взносов на заработную плату до начала 2021 года. После этого срока остаётся возможность оплаты этих расходов в течение не более 24 месяцев без обязательства выплачивать проценты по ним. Основные условия применения этой меры идентичны для всех работодателей независимо от их экономической мощи.

Такая мера, как задержка уплаты налога на прибыль во втором квартале, направлена на увеличение ликвидности путём отсрочки предоплаты по налогу на прибыль за 2020 год, которая реализуется во втором квартале. Основные условия применения этой меры идентичны для всех компаний вне зависимости от их экономической мощи.

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Основная цель освобождения доноров финансовой помощи от обязанности платить НДС заключается в поддержке организаций, которые свои товары или услуги передают в виде благотворительных пожертвований учреждениям, непосредственно участвующим в деятельности, направленной на предотвращение распространения и лечение граждан от COVID-19.

Второй пакет мер относится к прямому предоставлению помощи в форме субсидирования бизнеса. Здесь применена дифференциация в зависимости от размера предприятий, исходя из предположения, что крупные коммерческие организации имеют значительно большую экономическую силу по сравнению с предпринимателями, микро-, малыми и средними юридическими лицами.

В соответствии с этим, микро-, малым и средним предприятиям предоставляется экономическая помощь в размере чистой минимальной заработной платы для каждого лица, имеющего у них статус сотрудника. Для крупных компаний помощь определяется пропорционально количеству лиц, с которыми работодатели сохраняют трудовые отношения, хотя необходимость для работы этих лиц временно прекратилась.

Кроме того, работодатели в достаточной степени стимулируются для поддержания существующего уровня занятости, а в случае малых, микро‑ и средних юридических лиц укрепляется ликвидность в целях поддержания бизнеса, то есть отказа от запуска процедур по прекращению ведения бизнеса.

Целью третьего пакета мер является сохранение ликвидности субъектов хозяйствования в условиях экономического кризиса, ожидаемого во время и после окончания чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией. С помощью этой программы правительство намерено минимизировать последствия снижения спроса, разрушения цепочек поставок и т. д. В частности, в программе предусмотрены две меры.

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Первая: выделение кредитов на поддержание ликвидности и оборотных средств для компаний из сегмента предпринимателей, микро-, малых и средних предприятий, сельскохозяйственных холдингов и кооперативов, зарегистрированных в соответствующем реестре через Фонд развития.

Вторая: гарантийные схемы поддержки экономики в условиях кризиса в виде предоставления кредитов через коммерческие банки, действующие в стране. Общая стоимость предусмотренных этим пакетом мер составляет 264 миллиарда динаров (около 2,2 млрд евро).

Хотелось бы пару слов сказать о дополнительных мерах, которые правительство уже приняло или которые находятся в процедуре принятия.

Ограничены уровень цен и маржа на основные продукты питания, защитное оборудование, а также розничная цена защитных средств, чтобы предотвратить нарушения рынка и обеспечить регулярное снабжение граждан необходимыми в условиях ЧС товарами.

По тем же причинам временно запрещён экспорт основных продуктов, необходимых для населения (семена, масло, дрожжи, мыло, моющие средства, дезинфицирующие средства, спирт, средства индивидуальной защиты).

Принято решение о том, что все личные документы граждан Республики Сербии, истекшие или истекающие во время ЧС, считаются действительными до официального прекращения действия чрезвычайного положения в стране.

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Крайние сроки исполнения административных процедур, в том числе в отношении судебных разбирательств, перестают применяться — возобновление расчётов крайних сроков зависит от прекращения чрезвычайного положения.

Для защиты сотрудников всех организаций принят ряд мер, которые обязывают работодателя обеспечивать дистанционную работу, работу из дома, применять сокращенный рабочий день.

В отношении налогоплательщиков, которым утверждена отсрочка уплаты долгового налога, не будет применяться аннулирование договора и взимание неоплаченного налогового долга (из залога или в качестве принудительного взыскания) начиная с марта 2020 года.

В связи с чрезвычайной ситуацией смещаются сроки подготовки, составления и представления ежегодных финансовых отчётов прямыми бенефициарами средств бюджета, бюджетов автономных провинций и подразделений местного самоуправления и организаций обязательного социального обеспечения, а также консолидированного отчёта республики и консолидированных отчётов городов за 2019 год.

Национальный банк Сербии принял свои временные меры по сохранению стабильности финансовой системы.

Это мораторий для заёмщиков на погашение кредита, а также обязательств по финансовому лизингу, не превышающих 90 дней, либо на срок действия чрезвычайного положения, за которое банк не рассчитывает проценты по непогашенной дебиторской задолженности и не инициирует процедуру исполнения или принудительного взыскания с должника, не предпринимает других юридических действий с целью уплаты дебиторской задолженности. Никакие сборы и другие расходы не могут взиматься при оплате и переводе денежных средств для получения пожертвований на борьбу с эпидемией.

(сс) Aktron. Wikimedia Commons Здание Национального банка Сербии

Что касается Хозяйственной палаты Сербии, с которой ТПП РФ поддерживает давние деловые отношения, то для дальнейшего совершенствования поддержки экономики в контакте с отраслевыми ассоциациями предприятий она открыла каналы связи, предоставляет информацию, необходимую для ведения бизнеса во время чрезвычайной ситуации.

Как видим, многие решения сходны с теми, что применяются в Российской Федерации, но есть и свои, у нас пока не использующиеся.