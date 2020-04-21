За минувшие сутки в Грузии выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом, и общее число зараженных на 10:00 21 апреля достигло 408 человек. Информация размещена на официальном правительственном сайте https://stopcov.ge/. Это немного выше вчерашнего показателя, когда суточный прирост числа инфицированных составил 5 человек. Но намного ниже тех «пугающих» цифр, которые представляли населению Грузии в течение двух-трех дней перед Пасхой.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Тогда ежедневно выявлялось по 30 и более новых случаев коронавируса, и на фоне такой негативной статистики правительство и врачи настоятельно призывали граждан однажды нарушить сложившуюся традицию и на Пасху остаться дома, дабы избежать такого «огромного количества гробов, как в Италии», а также отказаться от традиционного посещения кладбищ как в воскресенье, так и в понедельник после Пасхи. Для достижения этой цели и еще большего закрепления граждан в режиме «сиди дома» правительство ввело новые ограничения: полностью запретило движение всех легковых автомобилей и закрыло кладбища по всей стране.

Усилия дали свои результаты. Служба в ночь на Пасху прошла в полупустых храмах. Население отказалось и от традиции поминания усопших на кладбищах, перенеся эту традицию в виртуальное пространство и отложив на не ясное пока будущее.

За минувшие сутки увеличилось и число выздоровевших от коронавируса. Из больниц выписались еще два пациента, и общее число вылечившихся достигло 95 человек. В графе скончавшихся по-прежнему числится 4 летальных исхода. 4779 человек находятся в зонах карантина, а 561 — в стационарах под наблюдением врачей. Еще 3 пациента числятся отдельно в графе прибывших на лечение в Грузию из-за рубежа, точнее, это граждане Грузии, которые были доставлены зараженными коронавирусом из Турции и Армении. Но и в этой графе сегодня ожидается прибавление: стало известно, что авиарейсом из Рима в Тбилиси будет доставлен один тяжело больной пациент. По информации МИД Грузии, этого пациента посольство Грузии в Италии на специальном реанимобиле доставило в Рим из Матеры (регион Базиликата) и вместе с другими гражданами Грузии сегодня он прилетит в Тбилиси.

Вокруг специальных авиарейсов авиакомпании Geogrian Airways среди грузинских эмигрантов, желающих вернуться в дни пандемии на родину, разразился целый ажиотаж. В соцсетях граждане пишут, что не могут купить билеты на нужный рейс, так как они «уже проданы». В авиакомпании заявляют, что выставляют билеты на продажу на своем сайте за два дня до того или иного чартерного рейса, и призывают сограждан приобретать билеты в электронном виде.

(сс) BriYYZ Самолет авиакомпании Georgian Airways

Несколько дней назад представители авиакомпании сообщили о факте покупки одним и тем же лицом сразу нескольких билетов на один и тот же рейс. Как заявили в Geogrian Airways, эти билеты они аннулировали и перепроверят информацию о покупателе. Граждан же призвали не доверять частным лицам и перекупщикам, так как воспользоваться билетом, купленным другим лицом, они не смогут.

Но проблемы с покупкой билетов остаются. Как написала одна из находящихся в Италии женщин, она пыталась купить билет на рейс Рим — Тбилиси на 21 апреля с первых минут выставления билетов на продажу, но сайт выдал ответ, что все билеты проданы. Аналогично неудачной оказалась и попытка у другой находящейся в Италии гражданки. Они написали о своей проблеме на сайте МИД в соцсети Facebook, на что получили ответ: продажей билетов занимается авиакомпания. И посоветовали обратиться в посольство Грузии, зарегистрироваться, заполнить заявку на сайте.

«Мы понимаем, что спрос гораздо больше, чем возможности борта. Билеты проданы онлайн с веб-сайта авиакомпании Geogrian Airways. Посольство и государство готовы вам помочь. Просим заполнить заявку на сайте посольства. Поэтапно мы вернем всех, планирование чартерных рейсов продолжается», — ответили в МИД.

Проблемы населения Грузии одним коронавирусом и режимом «сиди дома» не ограничиваются. В условиях чрезвычайного положения многие уже до предела исчерпали как закупленные в первые дни вирусного ажиотажа запасы продовольствия, так и небольшие денежные сбережения. Речь идет об основной массе так называемого среднего слоя населения, которая не была трудоустроена в госучреждениях либо на продолжающих работу крупных предприятиях и фактически заботилась о своем пропитании и проживании самостоятельно. Это категория так называемых самозанятых граждан, которая сегодня осталась исключительно без всех источников дохода.

Правительство Грузии обещает разработать и представить антикризисный план, в котором вместе с оказанием поддержки бизнесу будет заложена и финансовая помощь безработному и «бездоходному» населению. Но план пока находится на уровне общих заявлений и обещаний, несмотря на то, что ряд крупных зарубежных доноров уже заявил о выделении Грузии существенной поддержки, а в местном фонде по борьбе с коронавирусом накопилось более 128 миллионов лари.

Tbilisi.gov.ge Помощь от ЮНИСЕФ Грузии

Ослаблять введенные в стране ограничения правительство Грузии пока не собирается: режим чрезвычайного положения будет продлен до 10 мая и ожидается, что соответствующее решение по этому вопросу в виде акта президента и его утверждения парламентом будет принято если не сегодня, то завтра. А это значит, что мелкие и средние предприниматели и самозанятые граждане вернуться к работе не смогут. Неизвестно, когда государство, наконец, определится с размером пособий оставшимся без доходов гражданам и кого сделает «бенефициарием» этой помощи. Поэтому у основной массы «среднестатистических граждан» постепенно нарастает протест. Если раньше они с полным одобрением и пониманием относились ко всем действиям и решениям властей, сегодня все больше выражают недовольство «нерешительностью и медлительностью» правительства в вопросе оказания населению реальной финансовой поддержки.

Еще об одной проблеме рассказывают жители регионов. Те, кого помещают в самоизоляцию, ничего, кроме запретов и слежки за своими передвижениями, не получают. Им нельзя выходить из дома, даже чтобы купить еду в соседнем магазине. А местные власти не везде заботятся о «самоизолированных», не снабжают их хотя бы минимальными продовольственными пайками. Лишь следят за тем, чтобы находящиеся в изоляции, не больные, но контактировавшие с зараженными коронавирусом люди, не покидали территорию своего дома и двора. «У нас одна старушка неожиданно оказалась в самоизоляции. К ней приезжал внук, у которого потом обнаружили коронавирус. После его отъезда старушку посадили на самоизоляцию. Никуда выходить не разрешают, продуктами не снабжают. И если бы не соседи, она бы, наверное, умерла от голода. Как-то не урегулирован этот вопрос в нашем селе», — рассказала одна из жительниц этого села.

В бездействии, концентрации на одних ограничениях и отсутствии внимания к проблемам населения обвиняет правительство Грузии его «главная оппозиция», представители которой стремятся «внести свой вклад» в дело борьбы с коронавирусом. Но вклад этот заключается также в голословных заявлениях, «грандиозных» и многомиллиардных, но по сути эфемерных планах по выводу страны из кризиса, обвинениях и безапелляционной критике нынешней власти, но не в собственных конкретных делах.

Police.ge Полиция Грузии контролирует режим самоизоляции в селе Хидискури

Экс-президент Саакашвили, обосновавшись на Украине, то предлагает правительству Грузии доставку эмигрантов на родину, то призывает назначить его официальным представителем, дабы мобилизовать для Грузии иностранную помощь на $5,5 миллиарда. А когда дело доходит до реальных действий, останавливается. Потом выступает с новыми «идеями». В Грузии не только власть имущие, но и основная масса населения относится к таким обещаниям Саакашвили несерьезно и скептически. Многие помнят его «антикризисные действия» и то, как отражалась политика тогдашнего правительства на реальной жизни граждан.

Парламент Грузии должен принять решение о продлении в стране чрезвычайного положения не позднее 22 апреля. Граждане Грузии надеются, что даже в условиях существующих ограничений правительство либо пойдет на определенные ослабления и позволит им, пусть на жестких условиях, но возобновить работу, либо решит наконец вопрос о финансовой поддержке и выплате компенсаций. Тем более что пика заболеваемости коронавирусной инфекцией Грузия, согласно прогнозам грузинских эпидемиологов, еще не достигла.