Если бы коронавирус поразил мир лет 10 тому назад, в образовании мог случиться полный коллапс, считает основатель и программный директор международной конференции EdCrunch, директор EdCrunch Univeristy НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов. В интервью редакции ИА REGNUM он рассказал, почему дистанционное образование считает требованием времени, как преодолеть проблемы, сопряжённые с дистантом, и что нужно для создания настоящей цифровой образовательной среды в школах и университетах.

Нурлан Киясов Основатель и программный директор международной конференции EdCrunch, директор по развитию Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Нурлан Киясов

ИА REGNUM: Нурлан, вы можете рассказать нашим приунывшим гражданам о том, как относиться к необходимости дистанционного обучения?

Нурлан Киясов: К такой ситуации не были готовы даже в самых развитых странах и даже в ведущих университетах мира. Исследования показывают, что больше 50% учителей Великобритании, России и многих других стран не были в состоянии организовать дистанционный урок самостоятельно. К счастью, сегодня есть большое многообразие каналов коммуникации, мессенджеров и цифрового контента. Случись такая ситуация 10 лет назад, был бы полный коллапс. Поэтому не надо унывать, наши учителя это испытание выдерживают достойно, и сейчас учебный процесс практически везде они поставили на рельсы.

Учиться дистанционно всегда сложно взрослым, а детям вдвойне сложнее и скучно. Поэтому педагогам начальной школы своими партнерами надо делать родителей, а в средней и старшей школе — делать ставку на самого учащегося и мотивировать его: давать советы по эффективному самообучению, превращать в игру, вдохновлять, поощрять за успехи, стимулировать групповое обучение, предоставлять готовые цифровые ресурсы и проявлять все свое педагогическое творчество. Тут очень важно понимать психологию поведения детей в социальных сетях и использовать эти же инструменты. Тогда будет высокая вовлеченность.

ИА REGNUM: Существует мнение, что дистант — это требование времени и необходимость в нём, так или иначе, возникла бы и без пандемии. Вы с ним согласны?

Нурлан Киясов: Согласен. Сегодня быть просто педагогом — уже неактуально и скучно, важно быть цифровым педагогом. Также как и должна быть цифровая образовательная политика, цифровая бухгалтерия, цифровое продвижение в социальных сетях и многое другое. Проникновение цифровых технологий (по сравнению с другими секторами) идет медленно и с трудом.

Это связано с компетенциями учителей, инфраструктурой, нормативными или закупочными ограничениями, архаичными взглядами руководителей образования. Но когда цифровые технологии докажут свою результативность с точки зрения эффективности обучения, сокращения времени подготовки к уроку для учителя, снизят финансовые издержки, тогда ситуация в корне изменится и проникновение будет массовым. Мы сейчас активно работаем, чтобы это время как можно скорее настало.

ИА REGNUM: Как вы относитесь к утверждению, что самоизоляция — фактор сопутствующий и случайный, лишь ускоривший давно назревшие перемены в системе образования?

Нурлан Киясов:Я не думаю, что самоизоляция как-то сильно повлияет на систему образования. Она очень консервативна и инертна больше из-за того, что государственное финансирование и регулирование тут доминирует. Но очень хочется надеяться, что политики и чиновники в области образования серьезно задумаются о создании надежных кадровых, технологических, инфраструктурных и нормативных условий для создания настоящей цифровой образовательной среды в школах и университетах.

Почему-то любая хорошо работающая инициатива в другой стране находит самую худшую реализацию в наших образовательных организациях. Мне кажется, тут ключевую роль играет цепочка: директор школы — региональный министр-губернатор (в случае школы) или: ректор вуза — федеральный министр (в случае университетов). Всё зависит от их активной позиции и профессионального кругозора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса в России объявлен месяц нерабочих дней. На это время школьники и студенты переведены на дистанционное обучение.

ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию «Когда в школу? Проблемы и трудности дистанционного обучения».

Читайте также: Время первых: как школьники могут помочь себе и в борьбе с COVID-19

Читайте также: «Мы учимся прямо в бою»: как живётся российской школе на «дистанционке»