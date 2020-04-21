Ситуация с одновременным развитием глобального экономического кризиса и пандемии коронавируса привела к пониманию объективной необходимости продления полномочий руководителей трёх сверхдержав — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Слишком своевременно для стремящихся к переформатированию мира сил возникла ситуация с утечкой вируса и всей связанной с этим проблематикой.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сам вирус пока не достиг масштабов, угрожающих жизням сотен миллионов человек, он лишь на пути к этому, но информационная война вокруг этой темы резко ускорила все вялотекущие процессы. Возникла возможность быстрее совершить те изменения, на проведение которых в ином случае ушли бы годы и десятилетия.

Уже один этот факт требует внимательно отнестись к версии искусственного происхождения коронавируса и организации такой его утечки, которая позволяла бы убить одной пулей несколько зайцев — меняя мировой порядок, одновременно устранять конкурентов.

Сценарий глубинного государства в кейсе «коронавирус как предпосылка для контрреволюции» столкнулся с контрсценарием «коронавирус как предпосылка для революции». Оба сценария потребовали биржевого обвала, нефтяного кризиса и борьбы за ФРС. Глобалисты запустили проект с привлечением саудитов к обрушению мировых цен на нефть и вероятным выходом России из сделки ОПЕК+. Это позволяло поставить и Трампа, и Путина в безвыходное положение.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом

Однако сценарий в задуманном виде не состоялся. Трамп резко использовал ситуацию с коронавирусом для перехвата власти над некоторыми ведомствами, остававшимися в руках клинтонитов, и надавил на саудитов в сторону прекращения нефтяного демпинга под угрозой санкций.

Путин не стал возражать и поддержал желание Трампа. Саудитам не оставалось ничего другого, как вернуться за стол переговоров и принять предложения Трампа. Для спасения лица, так важного для арабов, сделка была оформлена в выгодном для саудитов информационном сопровождении.

Развязка нефтяного узла и начало пандемии в США позволили перейти к заливанию кризиса деньгами с отказом от всех ранее принятых правил МВФ. Обнуление процентной ставки и нормы резервирования для коммерческих банков (по сути, отказ от Базеля-3, основного документа МВФ для всех центральных банков) означает открытие шлюзов для эмиссии на сумму 0,7 триллиона долларов. Это атомная бомба в мире финансов, означающая реакцию на самую большую депрессию со времён президента Гувера, и коронавирус стал пусковым механизмом этой революции.

В общем-то, учитывая необходимость повода для скорейшего введения подобных мер, отмахиваться от гипотезы намеренного создания и вброса подобного вируса нельзя. Политической культуре западных элит, ядром которых является глубинное государство, свойственно стратегическое планирование и тщательная кропотливая подготовка грядущих действий.

Никаких экспромтов тут не допускается, никакое реактивное следование за ситуацией не практикуется. Коронавирус, действительно, оказался настолько удобным инструментом, что, если бы его не было, всё тянулось бы намного дольше и с меньшими шансами на успех.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

Ведь, как показывает практика, время работает сейчас на Россию и Китай, а США теряют ресурс. Значит, лишить конкурентов времени — это главная задача глобалистов. Фактор коронавируса идеально позволяет запустить все сценарии, направленные на решение этой задачи.

Бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил: «COVID-19 собран из трех частей: коронавируса летучей мыши, коронавируса змеи и компонента ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — гликопротеинового белка. В природе такая комбинация получиться не могла» — сообщает телеграм-канал «Русский демиург».

В Центре по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса объявили, что их сценарий пандемии коронавируса, разработанный ещё в прошлом году, давал цифры смертности в районе 65 миллионов человек. Это были штабные учения, где моделировалась ситуация не с нынешним штаммом, а с похожим на него, благо их существует довольно много. Учения назывались «Событие 201» и состоялись буквально за месяц до начала реальной пандемии.

Кроме задач изменения финансовых регламентов, разработанных за десятилетия господства либерального глобального проекта, возникла возможность диффамации правительств, возглавляемых противниками глобалистов. Кампания против российской власти началась с применением совершенно оголтелых манипуляций.

Синхронно развивались атаки на Трампа и Си Цзиньпина. Развивался тезис неадекватности, нарушения прав и свобод, возникновения перебоев со снабжением, причём в России это сопровождалось скоординированными атаками финансовых спекулянтов на рубль, что вызвало рост цен при спаде производства.

Другой выгодой от коронавируса стало совершенно свободное распространение эпидемии в Африке. Одной из наиболее пострадавших стала ЮАР, как известно, страна — член БРИКС.

Kremlin.ru Встреча глав государств и правительств стран – участниц БРИКС

Именно в ней распространение инфекции, протекающее в условиях жары, когда много детей стремятся на объявленных каникулах не сидеть дома, а купаться в водоёмах, идеальных распространителях инфекции, ставит власти республики в безвыходно проигрышное положение — или взять на себя вину за неприменение жёстких мер, или пойти на такие меры, получив адекватно жёсткое сопротивление общества. Любой результат оказывался выгоден тем, кто играет против ЮАР.

Речь зашла о фрагментации глобализма как единой системы, что позволит создать альтернативные модели и снять с глобалистов подозрения. Опровержением такой гипотезы служит справедливое указание на отсутствие у антиглобалистов организационного ядра и наличие такого ядра у глобалистов.

К наличию единого центра добавляются все необходимые ресурсы, такие как мировые глобальные институты и право монопольной неограниченной эмиссии. Силовые ресурсы глобалистов также выше ресурсов их оппонентов. Нужно добавить ещё и наличие специфического опыта у глобалистских элит, привыкших захватывать инициативу и не упускать её на протяжении всего противостояния.

Рассматривая весь комплекс фрагментов действительности, нужно признать, что версия о преднамеренном конструировании и применении вируса SARS-CoV-2 для качественного изменения сложившейся системы экономического развития имеет все основания.

Есть тут и мотив, есть и кому выгодно, есть и прямые и косвенные улики. Имеются и отвлекающие манёвры, лишь усиливающие подозрения в намерениях выгодополучателей.

Defense.gov Биологическая угроза

Перед нами, судя по всему, идеальное преступление тысячелетия, когда узкая группа лиц для удержания мирового господства пошла на разработку и применение биологического оружия в масштабах всего человечества. Таких прецедентов в истории ещё не было, и если есть масса доводов в пользу этой версии, то нет ни одного, убедительно её опровергающего.

Вот что нужно в первую очередь принять во внимание, говоря о геноциде, не имевшем исторических аналогий. Мы столкнулись с совершенно беспрецедентным злом, и это факт, опровергнуть который невозможно.