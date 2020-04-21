Оказавшиеся в самоизоляции и лишённые возможностей жить привычной жизнью граждане России спасаются юмором. «Карантинный юмор», став быстро популярным в условиях распространения коронавируса, наводнил группы социальных сетей и переписки в мессенджерах. Хотя он и наполнен, чаще всего, чёрными тонами и мрачными сценариями, юмор по-прежнему отличный способ эмоциональной разрядки.

Феликс Пенчарский. На представлении в Люблине

Авторы народного творчества чаще всего неизвестны. Однако иногда новая шутка имеет старый и хорошо знакомый источник. Обрело вторую жизнь выступление сатирика Михаила Жванецкого 1982 года, в котором он пророчески рассказывал о турникетах на улице. Он описывал утопическую картину, реальные черты которой проявились почти через четыре десятилетия, в 2020 году.

«Какой проект был: в конце каждой улицы поставить турникеты. Конечно, можно ходить и так. И на здоровье. Но вот эта бесшабашность — куда хочу, туда хожу, кому хочу, тому звоню — порождает распущенность, которая дорого обходится всем нам», — зачитал со сцены Жванецкий.

Пользователи соцсетей пересылают отрывок из российского короткометражного фильма Z, снятого в 2017 году. В сюжете рассказывается о внезапном превращении жителей Москвы в зомби.

Диалог на посту на въезде в Москву между дачницей (Яна Троянова) и майором (Александр Баширов). На дороге — бетонные блоки и ежи, у обочины припаркованы грузовик с солдатами и БТР.

— Гражданочка, разворачиваемся. Карантинная зона, — останавливает автомобиль с дачницей и её детьми майор.

— Нам домой надо.

— Всем домой надо…

— Я говорю, нам в Москву надо, — настаивает женщина.

— Нет больше вашей Москвы! Пять миллионов с ума [сошли]. От таких цен на жильё любой [сойдёт]. Так что карантин вашей Москве. Наконец-то…

Стихотворение по мотивам фильма «Десять негритят».

«Дeсять мocквичeйПoшли с yтpa пoбeгaть.На однoгo чиxнyли,И их осталось дeвять.Девять москвичейБpoдили между coceн.Один кору погладил,И их осталось вoceмь.Boceмь мocквичeйНабились в лифт затем.Один нажал на кнопку,И их осталось семь».

Завершается тем, что последний москвич отправился пешком в Петербург.

В стиле Владимира Маяковского:

В плену мировыхлихихновостей,За хворь,без разбора разящую,Я выгрыз себеу столичных властейБумажицу —вездеходящую.Об этом фактене в силах молчать —Впоруоратьзычно:Смотрите,завидуйте —подпись,печать:Собянин С.С. — лично!!!Чтоб выйти из дома —и не разок,На — возьми отпечатки,Анализ слюны,из горла мазокИ снимокглазной сетчатки.Кровь из пальца? — да хоть из пяти!Адрес фактический —нате!Ну что,можнов аптеку пройти?И на помойку,кстати!За ствол не хватайся,и не ругайсь, —Я попрошу на «ВЫ»!Видишь —военный мой «аусвайс»За подписьюмэраМосквы?!Я достаюиз широких штанинЛистдрожащий папирусный,Дающий правона выгул псинВ суматохекороновирусной!И с ним же —за чёрный юмор прости —Улиткой,тварью скукоженной,До ближнего кладбищадоползтиПо плиткесвежеуложенной…

Часть шуток посвящена мэрии Москвы и её приоритетам.

«Вы смеётесь, а Собянину теперь плитку с заразной на незаразную перекладывать».

От лица Кота Матроскина:

«Говорил я этому мэру: купи маски, перчатки, антисептики, защитные костюмы. А он что? Пошёл и бордюры купил!»

Часть юмора — о беседах с искусственным интеллектом, выдающим желаемые цифровые пропуска с QR-кодом, смекалке москвичей, пытающимся преодолеть ограничения, а также новым словам и занятиям на карантине.

Кто-то шутит, что бывшие бездельники и тунеядцы по новым правилам жизни — сознательные граждане.

Беседа на самоизоляции:

— Чем занимаешься?

— Смотрю, как деревья растут.

— Всё суетишься…