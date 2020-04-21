На днях российские СМИ цитировали новость американского агентства Bloomberg, распространившего информацию о том, что россияне начиная с марта изъяли из банковской системы через банкоматы и отделения порядка 1 триллиона рублей, и увязавшего этот фактор с обращением президента РФ Владимира Путина к нации. Так, издание указывает, что всплеск изъятия денег со счетов был зафиксирован после первого обращения главы государства 25 марта. Тогда президент сообщил, что теперь 13-процентным налогом будут облагаться доходы с депозитов и банковских вкладов в размере более миллиона рублей. Однако напомним, словам президента о новом налоге предстояло еще проделать какой-то путь до превращения в законопроект, что люди, традиционно имеющие накопления в банках, прекрасно понимали. И само по себе отсутствие законопроекта не давало основания бежать за деньгами в банки. Скорее заявления главы Сбербанка Германа Грефа и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которые решили при отсутствии законопроекта как такового дать свои комментарии и донести свои взгляды на его возможные формулировки, расшифровать, так сказать, речь президента, создали паническое настроение больше, чем само по себе заявление Путина. Но тем не менее даже комментарии вышеназванных персон еще не давали повода бежать за деньгами. Что же тогда послужило толчком для изъятия средств из банковской системы и когда же на самом деле был сорван пусковой крючок?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Смотрящий

Спокойствие людей было нарушено еще 24 марта! Да, 24 марта, а не 25-го, как пишут эксперты США. Именно 24 марта СМИ облетела новость о том, что ЦБ рекомендовал ограничить выдачу денег через банкоматы с рециркуляцией. Регулятор опубликовал на своем сайте рекомендации для банков, в которых говорилось о необходимости ограничений выдачи наличных банкоматами с функцией рециркуляции. Принятие этой меры было продиктовано опасностью распространения пандемии. По большому счету, мера ЦБ сама по себе не зловредная: перед выдачей или загрузкой в банкоматы и терминалы наличных денег ЦБ предлагал выдержать их в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса. Сам Банк России выдает наличные кредитным организациям через 14 дней выдержки, которые гарантируют гибель вируса, банкам же ЦБ рекомендовал выдерживать купюры в хранилищах до новой загрузки в банкоматы в течение трех-четырех дней, либо ограничить работу устройств, работающих одновременно и на прием, и на выдачу наличных. То есть банки должны были наладить работу таким образом, чтобы наличные не крутились «грязными» между людьми, одни банкоматы должны были работать только на прием купюр, затем пережидать до следующей выдачи трехдневный «карантин», другие — работать только на выдачу. Но активно раздуваемая как раз на тот момент коронавирусная паника на фоне видеороликов, прилетающих к нам из тех же США, где люди сметали с полок всё, что попадалось под руку, сделала свое грязное дело. Прослышав о каких-то там ограничениях выдачи наличных банкоматами, да еще и об ограничениях то ли на обращение наличных как таковых, то ли, наоборот, безналичных платежей (каждый трактовал по-своему услышанные где-то слухи), россияне приступили к изъятию денег из банковской системы. Как говорится, все негативные новости сошлись на тот момент в одной точке. И тут зачем-то Путин 25 марта после всех этих событий выступил с очередной инициативой. Почему нельзя было переждать этот сложный период и после обнародовать инициативу по введению нового налога, тем более при том, что новая система налогообложения вступит в силу точно не в этом году, непонятно. Но, однозначно, не эта озвученная Путиным «новость» послужила пусковым механизмом.

Банкомат

Дальше далеко не внушающие оптимизма события нарастали как снежный ком: заболевающих коронавирусом становилось всё больше, ввели режим самоизоляции на целый месяц. Различные экономические прогнозы и сейчас далеки от радужности, а действия Минфина и вовсе говорят о том, что может быть дефолт: именно так эксперты комментировали изъятие ведомством из госбанков 520 млрд рублей размещенных на депозитах средств бюджета.

А еще ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил в интервью телеканалу РБК о возможном ударе для банковской системы, который может случиться уже через несколько месяцев, мол, помимо всего прочего придётся спасать и сами банки. Но сигналом к росту паники и изъятию денег из банковской системы, скорее всего, послужили именно слова Кудрина о том, что свободные деньги россиян, размещенные в банках, государство могло бы использовать в своих целях для борьбы с экономическими последствиями коронакризиса. Было ли данное заявление Кудрина нарочным, осознанным или сделанным по неосмотрительности, сказать сложно. Но, зная о том, что нынешний глава Счетной палаты уже более 20 лет в том или ином качестве работает в финансовом блоке страны либо так или иначе курирует вопросы финансовой политики, сложно поверить в то, что этот чиновник сделал заявление, способное привести к краху финансовой системы, по неосмотрительности.

Между тем на те самые 30 триллионов рублей, лежащих, так сказать, мертвым грузом в банках, покушаются давно. Кто? Еще в октябре прошлого года министр финансов Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве РФ заявлял, что российские компании накопили на банковских депозитах и счетах около 30 трлн рублей. Тогда он сетовал на то, что инвестировать эти деньги никто не торопится, в результате чего экономика растет очень низкими темпами. Говорилось это в пику необходимости принятия закона о защите капиталовложений, мол, из-за недоверия государству бизнес не торопится инвестировать в проекты, следовательно, вкладываться в развитие экономики, а новый закон позволит нивелировать этот страх и в очередной раз наладить диалог между бизнесом и властью. Надо сказать, именно этот диалог «благодаря» финансовым политикам страны налаживается уже 20 лет подряд и никак не наладится, причем в ущерб диалогу между государством и гражданами страны. К слову, пенсионная реформа и вовсе поставила точку в этом диалоге, так как в очередной раз, видимо, все-таки не рассчитывая на честность бизнеса и диалог с ним, государство решило спасать существующие сегодня социальные обязательства, отложив эти обязательства перед новыми поколениями страны.

Возвращаясь к персоне Кудрина, стоит обратить внимание опять же на то, что он эти самые 30 триллионов рублей назвал средствами физических лиц, тогда как Силуанов говорил в прошлом году, ссылаясь на официальные данные ЦБ, что эти деньги находятся в банках на корпоративных счетах, принадлежат бизнесу. Более чем странно, что тот бизнес, который держит сейчас эти деньги на счетах в банках, не спешит за счет них решать свои сегодняшние проблемы, а ждет, когда государство расплатится с его сотрудниками и возместит им ущерб от простоя из-за самоизоляции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

Понятно, что бизнес сегодня не видит перспективных ниш для инвестирования из-за неопределенности исхода коронакризиса. Возможно, потому Кудрин как бы оговорился, называя 30 триллионов рублей средствами физлиц: граждане страны, очевидно, после его сообщения должны начать еще активнее изымать свои деньги из банков, что на фоне возможного роста неплатежей по кредитам может поставить выживание банковской системы под угрозу, что опять же на фоне нелепых решений Минфина по расходованию и распоряжению денежными запасами страны, в том числе пира по время чумы — покупке туалетных ершиков для ведомственного санатория по 5 тысяч рублей за штуку, поставит страну в бедственное и безвыходное положение, вынудив в поисках денег выпускать гособлигации, заемщиками которых и станет тот самый бизнес, бережно хранящий свои 30 триллионов на депозитах.

Это всего лишь предположение. Но, согласитесь, нет дыма без огня. Не зря же сейчас Минфин продвигает еще более неуместную свою инициативу: Госдума приняла в третьем чтении закон, который смягчает запрет на выдачу госгарантий иностранным компаниям, а также российским, зарегистрированным в офшорах». Только вдумайтесь: в третьем чтении уже принят законопроект, внесенный правительством всего неделю назад!

На своем сайте экономист Михаил Хазин пишет: «Мне вчера позвонил один мой товарищ, который как раз владелец такой инфраструктурой компании. У неё много бюджетных проектов, от конкурсов до уже завершённых проектов, в самых разных регионах. И он говорит, что как только Путин сказал, что эти программы сокращать нельзя, Минфин тут же перестал выделять на них деньги регионам. Где-то заморозили конкурсы (но деньги, потраченные на банковские гарантии, разумеется, не вернули), где-то отказались платить по уже закрытым контрактам… Говорят, нет денег! Ну, точнее, это не те направления, про которые президент прямо сказал, что им нужны деньги. У Минфина нет средств… А вот на гарантии, судя по всему (ведёт этот законопроект, разумеется, Минфин, гарантии — это его прерогатива), деньги у него есть… Никаких мыслей такая политика не навевает?»

ПМЭФ-2019. Эльвира Набиуллина, Алексей Кудрин и Антон Силуанов

Конечно, навевает! Силуанову почему-то, хотя понятно почему, невыгодно стимулировать развитие экономики, которую в свою очередь стимулируют именно инфраструктурные проекты, ему бы продать Россию с потрохами, не продать, так оставить на бобах, выводя все деньги в офшоры, раз уж с приватизацией Сбербанка не вышло. Вот и торопится Минфин под шумок коронакризиса принять закон, который не нацелен на развитие экономики России. И Кудрин с Набиуллиной в сторонке без дела не стоят!