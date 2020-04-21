США должны приложить все усилия для того, чтобы не позволить другим странам, прежде всего России и Китаю, создавать свои сферы влияния. При этом Вашингтон должен делать всё возможное для укрепления собственных. Такое геополитическое «лицемерие» оправдывается тем, что США исконно борются с авторитарными режимами, пишет Хэл Брэндс в опубликованной 20 апреля статье для Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Шипы свободы

«Как же многое может измениться за двадцать лет. В начале века казалось, что мир стремится к единому и неразрывному миропорядку под руководством США», — указывает автор.

«Сегодня же мир фрагментирован, а авторитарные претенденты, главными из которых являются Китай и Россия, по кусочкам забирают себе у США влияние в Восточных Азии и Европе, а также на Ближнем Востоке», — сетует Брэнд, напоминая, что в 2002 году в администрации Джорджа Буша — младшего ожидали конца конкуренции между крупными державами, сегодня же основной вопрос в том, как избежать войны между ними.

Американский аналитик Эллисон Грэм, введший в обиход формулировку «ловушка Фукидида», видит выход из этой ситуации в том, чтобы США вернулись к концепции сфер влияния, позволив и Китаю, и России взять под свой контроль соседние с ними страны. Возвращение к этой концепции Эллисон считает необходимым, поскольку США больше не располагают ни экономическим, ни военным потенциалом для этого.

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Аргументация Эллисон, уверен Брэнд, глубоко ошибочна. На протяжении всей истории США, яростно работая над созданием собственной сферы влияния, делали всё, чтобы не дать своим соперникам сформировать свои. Если уступить Китаю и России позиции сейчас, в будущем это приведет не к стабильности, а к трениям и конфликтам, ослабив геополитический потенциал США в отношении их геополитических противников. Кроме того, нельзя считать, что возвращение сфер влияния КНР и России неизбежно: у Вашингтона по-прежнему достаточно сил, чтобы не дать ни Пекину, ни Москве доминировать в своих регионах.

У США давняя история противодействия созданию сфер влияния со стороны их геополитических соперников. Так, в XIX веке Вашингтон делал всё, чтобы ни одна европейская держава не могла установить свою сферу влияния в Северной Америке или в Западном полушарии вообще. Иногда довольно жесткими методами американские лидеры добивались их ухода из региона.

Уже в следующем, XX веке США расширили этот подход на весь мир. Так, США вступили в Первую мировую войну, чтобы не дать Германии стать европейским гегемоном, воевали с Японией, чтобы нацистская Германия не поставила под контроль весь Старый мир. Во время Второй мировой войны и после нее Вашингтон активным образом — экономически и дипломатически — ускорял развал Британской империи.

«Даже во время холодной войны американцы никогда полностью не соглашались с советским контролем над частью территории Восточной Европы. Администрации Трумэна и Эйзенхауэра стремились отодвинуть железный занавес с помощью мер идеологической войны и тайных операций. Затем другие администрации расширили торговые и дипломатические связи со странами Варшавского договора, что более изящным способом подрывало контроль Кремля, — указывает он. — Администрация Рейгана открыто и тайно поддерживала политические движения, которые бросали вызов авторитету Кремля изнутри. И когда у Вашингтона появилась возможность мирно уничтожить советскую сферу влияния после падения Берлинской стены, он это сделал, поддержав объединение Германии и расширение НАТО».

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Иными словами, «неприятие сфер влияния» в дипломатической крови США. Это связано с тем, что существование таких сфер влияния идет вразрез с фундаментальными положениями внешней политики США, а также с убежденностью в их исключительности.

Автор признает, что и сами США создали себе сферу влияния в Латинской Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Отличие только в том, подчеркивает он, что США осуществляют свой контроль над этими регионами «гораздо более прогрессивным методом», чем сверхдержавы в прошлом. Такое геополитическое «лицемерие», заключающее в том, что Вашингтон не против расширить свою сферу влияния, не дав этого другим державам», достигло своего пика после холодной войны, когда, с развалом Советского Союза, осталась лишь американская сфера влияния, также известная как «либеральный международный порядок».

Недолгий период вершины внешнеполитического могущества, наступивший после окончания холодной войны, подошел к концу, и теперь перспектива разделенного мира вновь стала актуальной. Россия проецирует свое могущество на Ближнем Востоке, претендуя на возвращение себе доминирующей роли в своем ближнем зарубежье. Китай стремится стать гегемоном на западе Тихоокеанского региона в Юго-Восточной Азии, применяя инструменты экономического и дипломатического влияния для включения стран в свою орбиту. И Пекин, и Москва разработали инструменты оказания давления на своих соседей и сдерживания американских сил.

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Брэндс предостерегает от того, чтобы следовать рекомендациям своего коллеги Эллисона, предлагавшего смириться с наличием у РФ и КНР сфер влияния. По словам автора, такие сферы влияния станут «волостями принуждения и авторитаризма», поскольку в обеих странах правят «нелиберальные, авторитарные режимы», чьи лидеры видят в демократических ценностях «угрозу своему политическому выживанию». Если позволить им распространить свое доминирование на соседние страны, уверен автор, Москва и Пекин поставят крест на демократических силах, выступающих против них. Среди примеров такого подхода Брэнд указывает Тайвань и Украину. К счастью, создания новых сфер влияния можно избежать, пока США готовы выступать против этого.

В прошлом, заключает автор, США хорошо показали себя в разрушении сфер влияния авторитарных режимов, как в своем полушарии, так и во всем мире. Поэтому теперь Вашингтон не должен совершать ошибку и выбрасывать свои достижения из-за призрачной надежды на стабильность.