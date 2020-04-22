Региональные учреждения здравоохранения на фоне ситуации с коронавирусом начали оперативно закупать медицинское оборудование, в том числе то, которое помогает в борьбе за жизнь пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии. В Новгородской области попытка приобрести дорогостоящее оборудование для инфекционной больницы на средства пожертвования обернулась скандалом. Протокол закупочной комиссии был отменён, а в качестве обоснования указывалось, что после предоставления поставщиком договора цена оказалась завышенной относительно той, что предлагает производитель этого же оборудования. ИА REGNUM выяснило, что случилось в Великом Новгороде.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест

20 апреля 2020 года Владимир Путин провёл совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Президент отметил, что пик заболеваемости ещё впереди и «нужно сделать всё, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений». Во время совещания также поднимался и вопрос оснащения медучреждений необходимым оборудованием, в том числе аппаратами для искусственной вентиляции лёгких, которые на сегодня одни из самых востребованных.

Kremlin.ru Совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке. 20 апреля 2020

Новгородская закупка

На сайте госзакупок 20 апреля 2020 года одно за другим появились сообщения — работа комиссии, протокол подведения итогов и отмена итогового протокола. В тот же день проведение закупки было «отменено извещением об отказе от проведения закупки № 32 009 080 221».

В тендере, который заявили 15 апреля 2020 года, речь шла о поставке «оборудования в целях организации санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Новгородской области». Цена контракта составляла 14,08 млн рублей. Речь шла о довольно дорогом оборудовании для нужд областной инфекционной больницы — «концентраторе кислорода медицинском, адсорбционном «Провита 140» .

Provita.ru Провита 140

На сайте производителя уточняется, что данное устройство способно генерировать кислород и позволяет «ускорить выздоровление пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями органов дыхания, а также другими патологиями, затрудняющими насыщение крови кислородом». Оборудование такого плана обязательно для отделений анестезиологии и реанимации. Производитель отмечает, что кислород необходим «при тяжёлой хронической дыхательной недостаточности», то есть то, что наблюдается у пациентов с COVID-19.

Приобрести аппарат планировали на средства пожертвования, источник которых в документации не указан.

Закупка у единственного поставщика и отказ

Воспользовавшись новыми правилами, которые позволяют в свете пандемии коронавируса не проводить конкурентную борьбу с множеством участников, больница решила закупить оборудование у единственного поставщика, но при этом не у самого производителя. В качестве исполнителя контракта было выбрано АО «Концерн «Созвездие».

Но 20 апреля 2020 года протокол определения поставщика был отменён, хотя до этого членами комиссии единогласно было принято решение о заключении договора.

«После предоставления АО «Концерн «Созвездие» договора на поставку оборудования в целях организации санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Новгородской области, было установлено, что цена договора завышена по сравнению с ценой, предлагаемой производителем данного оборудования», — отмечается в протоколе.

Единогласно члены комиссии решили отказаться от заключения договора с концерном и закупить оборудование у производителя — ООО «Научно-производственная компания «Провита».

О поставщиках

Несостоявшийся поставщик медоборудования — АО «Концерн «Созвездие» «прописан» в Воронеже. Он входит в состав дивизиона госкорпорации «Ростех» через холдинг «Росэлектроника». В конце января 2020 года в концерне сменился гендиректор и временным руководителем назначили Михаила Артемова. «Созвездие», в числе прочего, является исполнителем ряда контрактов, заключённых с Минобороны России, в том числе по оснащению войск средствами единой системы управления войсками тактического звена и на поставку средств магистральной КВ-связи на базе программно-определяемых аппаратных платформ.

Возвращаясь к закупке медицинского оборудования. Компания, с которой в итоге больница и подписала контракт — работает на рынке с 1991 года. Непосредственно ООО «Научно-производственная компания «Провита» учреждено в декабре 2004 года. Её директор и владелец 34% — Аркадий Акулов. Два других совладельца — Роман и Андрей Акуловы. В активе семьи также есть несколько научно-исследовательских фирм в Санкт-Петербурге, компания-производитель теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, а также производство оборудования для фильтрования и очистки газов. Последним — ООО «А-техника» руководит Юрий Игнатов.

В разные годы компания «Провита» была поставщиком по почти 100 госконтрактам на сумму 160,3 млн рублей. Среди заказчиков немало больниц. В 2020 году медучреждения активно закупают у данной коммерческой компании кислородные концентраторы.