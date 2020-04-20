Откровения стоматолога. Москвичи стали экономить даже на зубах
Рынок стоматологии наряду с другими отраслями претерпевает в Москве серьёзные проблемы. Не помогает даже статус медицинских учреждений, ведь на период самоизоляции стоматологии вправе оказывать ограниченный спектр услуг на период самоизоляции. Но главная проблема в другом — падение доходов и потери рабочих мест привели к тому, что люди начали экономить на всем, в том числе собственном здоровье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила исполнительный директор сети стоматологических клиник «Все свои» Наталья Куц.
По словам стоматолога, изменения на рынке произошли радикальные. Теперь клиники вправе принимать лишь пациентов с острой зубной болью и долечивать тех, кого начали до введения ограничений
«Долечиваем пациентов, которых не можем не лечить, потому что кому-то были удалены зубы, кто-то находится на финальных этапах протезирования, и остановить это невозможно. Что касается новых пациентов, то принимаем только пациентов по острой боли», — сказала Куц.
К тому же сами люди, в целях безопасности, стараются не посещать медицинские учреждения без крайней нужды. Кроме того многие операции приводят к ослаблению иммунной системой, что чревато серьезными осложнениями в случае заражения коронавирусом. Потому даже те граждане, которые заранее оплатили лечение зубов, зачастую вместо протезирования или установки имплантов просят вернуть им деньги. Как следствие поток клиентов снизился примерно в 3−4 раза, отмечает Куц. Причём те немногие, кто все-таки обращается за помощью стоматологов, ведут себя прижимисто, ограничиваясь лишь самыми необходимыми услугами.
«Тут речь, скорее, не о количестве, а о качестве. Люди приходят, делают самый минимум и уходят. Никто не хочет сейчас начинать большие планы лечения по большому перечню услуг, хотя у многих есть показания к этому. Люди хотят решить локальную проблему и переждать этот период, который сейчас есть. Люди экономят деньги на всем. Бывают пациенты, которые приходят, узнают стоимость, уходят мониторить другие клиники и находят другой вариант», — рассказала стоматолог.
Куц отметила, что сейчас москвичи готовы обойти с десяток стоматологических клиник, чтобы сэкономить 500 рублей. Подобное, конечно, встречалось и раньше, но до распространения коронавируса и последовавшего экономического кризиса подобные явления носили единичный характер, сейчас же — массовый.
«Просят самые бюджетные варианты, самые минимумы. У нас стоматология бюджетного уровня, мы работаем со средним классом. Люди не готовы даже лечить зубы в рассрочку, потому что никто не понимает, сколько будет длиться период карантина, у многих снизилась зарплата, многие потеряли работы», — сказала Куц.
По сравнению с «докоронавирусным» периодом выручка стоматологических клиник в Москве сократилась в 5−10 раз. О прибыли речь не идёт в принципе. Те клиники, которые еще не приостановили временно свою деятельность, не всегда могут даже покрыть стоимость аренды. К этим проблемам добавилось ещё и подорожание препаратов, которое произошло из-за падения курса рубля.
«Многие медицинские организации закрылись, потому что подушки безопасности хватило только на первое время. Но нужно закупать дорогостоящие препараты. Многие поставщики не работают или работают в сокращенном режиме. Нет поставок привычных препаратов. Те, которые есть, подорожали, потому что курс доллара и евро вырос, соответственно — закупочные цены препаратов выросли. Сейчас многие работают, потому что нельзя остановить лечение, если оно уже начато», — сообщила собеседник ИА REGNUM.
О помощи же со стороны властей представитель сети стоматологических клиник отозвалась весьма скептически. За её получением в медицинском учреждении ещё не обращались. К тому же Куц выразила сомнения, что получить её будет просто, тем не менее она выразила готовность обратиться за ней.
«Мы не просили никакой поддержки — пока нет четкого понимания, что и у кого просить. Об этом можно будет задуматься попозже. Сейчас задача — провести переговоры с арендодателями, найти деньги на минимальный зарплатный фонд. Но нет веры, что дают деньги просто так, я не представляю себе, что такое возможно, хотя страна находится в необычной ситуации, но представить, что легко можно получить безвозмездную помощь… пока нет понимания, как это будет. Хотя я знаю, что проценты по кредитам переносят на более поздний срок», — сказала Куц.
Не верит представитель стоматологической клиники и в то, что ситуация на рынке изменится в лучшую сторону сразу после снятия всех ограничений. Хотя организации смогут оказывать весь перечень услуг, воспользоваться им поспешат немногие, у людей попросту не будет на это денег.
«По опыту прошлых кризисов люди ходят до последнего, приходят на протезирование, уже когда кушать нечего, и достаточно долго ходят на ужасном состоянии зубов, терпят это, потому что у них нет возможности оплатить лечение», — отметила Куц.
Пока массовых банкротств на рынке не происходит. Тем не менее предприниматели пытаются привлечь средства, продавая часть своего бизнеса, а порой и стоматологическую клинику целиком. Подобные объявления в последнее время в большом количество появились на платформе по продаже товаров и услуг, например на «Авито». Причем предприниматели продают свой бизнес по цене в разы ниже вложенных в него ресурсов.
«На «Авито» вывешивают кучу предложений по продаже стоматологических клиник. Причем написаны суммы, которые вложены, и они существенно выше, чем то, что просят за него. Например, продают действующую клинику за 5,1 млн рублей, и вместе с бизнесом собственник получает материальные активы на сумму свыше 15 млн рублей. Подобных объявлений очень много на «Авито». Продают доли», — рассказала стоматолог.
«Посткоронавирусный» рынок стоматологических услуг будет сильно отличаться от нынешнего. Предприятиям придётся максимально урезать издержки и работать на грани окупаемости. При этом возможно определенное снижение цены в пределах 10% но только на часть услуг — протезирование и пломбирование. Имплантация и брекеты, напротив, могут подорожать в цене, так как привозятся из-за границы, и на них скажется колебание курса рубля.