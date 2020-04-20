Рынок стоматологии наряду с другими отраслями претерпевает в Москве серьёзные проблемы. Не помогает даже статус медицинских учреждений, ведь на период самоизоляции стоматологии вправе оказывать ограниченный спектр услуг на период самоизоляции. Но главная проблема в другом — падение доходов и потери рабочих мест привели к тому, что люди начали экономить на всем, в том числе собственном здоровье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила исполнительный директор сети стоматологических клиник «Все свои» Наталья Куц.

Геррит ван Хонтхорст. У зубного врача. 1622

По словам стоматолога, изменения на рынке произошли радикальные. Теперь клиники вправе принимать лишь пациентов с острой зубной болью и долечивать тех, кого начали до введения ограничений

«Долечиваем пациентов, которых не можем не лечить, потому что кому-то были удалены зубы, кто-то находится на финальных этапах протезирования, и остановить это невозможно. Что касается новых пациентов, то принимаем только пациентов по острой боли», — сказала Куц.

К тому же сами люди, в целях безопасности, стараются не посещать медицинские учреждения без крайней нужды. Кроме того многие операции приводят к ослаблению иммунной системой, что чревато серьезными осложнениями в случае заражения коронавирусом. Потому даже те граждане, которые заранее оплатили лечение зубов, зачастую вместо протезирования или установки имплантов просят вернуть им деньги. Как следствие поток клиентов снизился примерно в 3−4 раза, отмечает Куц. Причём те немногие, кто все-таки обращается за помощью стоматологов, ведут себя прижимисто, ограничиваясь лишь самыми необходимыми услугами.

«Тут речь, скорее, не о количестве, а о качестве. Люди приходят, делают самый минимум и уходят. Никто не хочет сейчас начинать большие планы лечения по большому перечню услуг, хотя у многих есть показания к этому. Люди хотят решить локальную проблему и переждать этот период, который сейчас есть. Люди экономят деньги на всем. Бывают пациенты, которые приходят, узнают стоимость, уходят мониторить другие клиники и находят другой вариант», — рассказала стоматолог.

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Куц отметила, что сейчас москвичи готовы обойти с десяток стоматологических клиник, чтобы сэкономить 500 рублей. Подобное, конечно, встречалось и раньше, но до распространения коронавируса и последовавшего экономического кризиса подобные явления носили единичный характер, сейчас же — массовый.

«Просят самые бюджетные варианты, самые минимумы. У нас стоматология бюджетного уровня, мы работаем со средним классом. Люди не готовы даже лечить зубы в рассрочку, потому что никто не понимает, сколько будет длиться период карантина, у многих снизилась зарплата, многие потеряли работы», — сказала Куц.

По сравнению с «докоронавирусным» периодом выручка стоматологических клиник в Москве сократилась в 5−10 раз. О прибыли речь не идёт в принципе. Те клиники, которые еще не приостановили временно свою деятельность, не всегда могут даже покрыть стоимость аренды. К этим проблемам добавилось ещё и подорожание препаратов, которое произошло из-за падения курса рубля.

«Многие медицинские организации закрылись, потому что подушки безопасности хватило только на первое время. Но нужно закупать дорогостоящие препараты. Многие поставщики не работают или работают в сокращенном режиме. Нет поставок привычных препаратов. Те, которые есть, подорожали, потому что курс доллара и евро вырос, соответственно — закупочные цены препаратов выросли. Сейчас многие работают, потому что нельзя остановить лечение, если оно уже начато», — сообщила собеседник ИА REGNUM.

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О помощи же со стороны властей представитель сети стоматологических клиник отозвалась весьма скептически. За её получением в медицинском учреждении ещё не обращались. К тому же Куц выразила сомнения, что получить её будет просто, тем не менее она выразила готовность обратиться за ней.

«Мы не просили никакой поддержки — пока нет четкого понимания, что и у кого просить. Об этом можно будет задуматься попозже. Сейчас задача — провести переговоры с арендодателями, найти деньги на минимальный зарплатный фонд. Но нет веры, что дают деньги просто так, я не представляю себе, что такое возможно, хотя страна находится в необычной ситуации, но представить, что легко можно получить безвозмездную помощь… пока нет понимания, как это будет. Хотя я знаю, что проценты по кредитам переносят на более поздний срок», — сказала Куц.

Не верит представитель стоматологической клиники и в то, что ситуация на рынке изменится в лучшую сторону сразу после снятия всех ограничений. Хотя организации смогут оказывать весь перечень услуг, воспользоваться им поспешат немногие, у людей попросту не будет на это денег.

«По опыту прошлых кризисов люди ходят до последнего, приходят на протезирование, уже когда кушать нечего, и достаточно долго ходят на ужасном состоянии зубов, терпят это, потому что у них нет возможности оплатить лечение», — отметила Куц.

Эдуард Вюйяр. У дантиста. 1914

Пока массовых банкротств на рынке не происходит. Тем не менее предприниматели пытаются привлечь средства, продавая часть своего бизнеса, а порой и стоматологическую клинику целиком. Подобные объявления в последнее время в большом количество появились на платформе по продаже товаров и услуг, например на «Авито». Причем предприниматели продают свой бизнес по цене в разы ниже вложенных в него ресурсов.

«На «Авито» вывешивают кучу предложений по продаже стоматологических клиник. Причем написаны суммы, которые вложены, и они существенно выше, чем то, что просят за него. Например, продают действующую клинику за 5,1 млн рублей, и вместе с бизнесом собственник получает материальные активы на сумму свыше 15 млн рублей. Подобных объявлений очень много на «Авито». Продают доли», — рассказала стоматолог.

«Посткоронавирусный» рынок стоматологических услуг будет сильно отличаться от нынешнего. Предприятиям придётся максимально урезать издержки и работать на грани окупаемости. При этом возможно определенное снижение цены в пределах 10% но только на часть услуг — протезирование и пломбирование. Имплантация и брекеты, напротив, могут подорожать в цене, так как привозятся из-за границы, и на них скажется колебание курса рубля.