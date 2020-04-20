Пандемия коронавируса, вспышка заболеваемости пневмонией в Москве, жёсткие карантинные меры и экономический кризис подняли извечный вопрос: что делать? В качестве одного из решений, постоянного или временного, экономисты предлагают рурализацию. Этот термин означает процесс, обратный урбанизации.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Северная русская деревня

В публикации ИА REGNUM «Расселение Москвы как выход из кризиса и карантина» рассказывается о том, кто может выбрать для себя это решение. А также говорится о людях, уже выбравших для себя этот путь. Сейчас же подробнее поговорим о мотивах.

Википедия указывает такие предпосылки рурализации, как упрощение перемещения на большие расстояния; упрощение общения и обмена информацией на больших расстояниях; возрастание количества специальностей, позволяющих работать удаленно; рост возможностей получать образование дистанционно и самостоятельно. Кроме того, отмечаются деградация городской среды, проблема транспортного коллапса мегаполисов, экологические проблемы, возрастание риска пандемий и регулярность вирусных эпидемий в городах, а также экономическое обстоятельство, при котором стоимость земли, и как следствие жилья, в городах существенно превышает её за их пределами.

Как мы видим, почти все перечисленные предпосылки, даже риск регулярных вирусных эпидемий, актуальны. И каждое из обстоятельств способно как минимум поставить важный жизненный вопрос. Но материальная сторона — далеко не всё.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Сено. Деревня

Авторы научной работы «Психологические причины рурализации в России» Сергей Храмешин и Анастасия Никитенко отмечают, что принципиальный рост миграции из российских городов в сельскую местность начался с 2011 года. По их мнению, на причины оказывает влияние экономическая ситуация в городах, однако главный мотив всё же не в этом. Они рассказывают о трёх состояниях сознания человека по градации, предложенной когда-то Николаем Бердяевым: «господин», «раб» и «свободный».

Храмешин и Никитенко противопоставляют психологических два процесса, при одном из которых внутренние психические процессы порождают внешние действия или высказывания, а при втором — сложные события внешней среды оказывают влияние на формирование внутренней структуры.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дети в деревне

«Экстериоризация — источник рабства. Свобода же есть интериоризация. Рабство всегда означает отчуждение, выброшенность вовне человеческой природы. Фейербах и потом Маркс узнали этот источник рабства человека, но связали это с материалистической философией, которая есть узаконение рабства человека. Отчуждение, экстериоризация, выбрасывание вовне духовной природы означает рабство человека. Экономическое рабство человека, бесспорно, означает отчуждение человеческой природы и превращение человека в вещь, это выделяет и Маркс в своих трудах. Но для освобождения человека его духовная природа должна ему быть возвращена, он должен сознать себя свободным и духовным существом», — рассуждают авторы.

Они, отталкиваясь от указанной типологии, оценивают общество с точки зрения свободы. И приходят к выводу, что будни большинства людей в городах, в обществе потребления — не более чем эволюционировавшее рабство.

«Стандартизированный образ жизни, мода, социальные сети, телевидение, кино и так далее — лишь способ управлять сознанием. Глобальная система потребления — работай, получай удовольствие от жизни, человек находится во власти объективного мира, во власти собственных желаний и созданного извне иллюзорного мира», — объясняют авторы.

Справедливо добавить, что мгновенного расселения городов России, конечно, не произойдёт. Очевидно, что в ближайшие годы это будет дорога с двусторонним движением. После преодоления последствий пандемии и экономического восстановления те, кем движут экономические мотивы, по-прежнему будут стремиться в города, и миграционные потоки в Москву и Ближнее Подмосковье по-прежнему останутся крепкими. Сюда всё также будут приезжать из средних и малых городов, рабочих посёлков и сёл. И многочисленные высотки, возведённые по московским градостроительным программам, безусловно, найдут жильцов. Но им навстречу противоходом устремятся другие жители нашей страны — те, кто крепко стоит на ногах и кроме материальных благ думает о личной свободе.