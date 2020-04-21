Не секрет, что в период пандемии коронавируса крупные студии стараются «помочь» скучающим на карантине, а заодно привлечь побольше внимания к своим проектам. В рамках этой тенденции в сервисе цифровой дистрибуции игр Steam появился новый тип бесплатного контента под названием «прологи». Эти небольшие начальные уровни призваны познакомить геймеров с игрой и помочь сформировать мнение — стоит ли покупать полную версию.

Иван Шилов ИА REGNUM Steam

Корреспондент ИА REGNUM составил список новых «прологов» в Steam и кратко рассказал о каждом из них.

Rustler

Разработчики Rustler описывают своё творение как «средневековую GTA»: с конями вместо машин и мечами вместо автоматов. В этой комедийной и исторически недостоверной игре геймерам предстоит взять на себя управление обычным крестьянином, который пытается «выбиться в люди». Для этого протагонист возьмётся за любое задание: будь то кража соседских коров или заказное убийство.

Релиз полной версии Rustler ожидается в 2020 году. В графе «дата выхода» разработчики лаконично указали «когда придёт время».

Страница в Steam.

Dreamscaper

По словам авторов Dreamscaper, их игра является миксом из проектов самых разных жанров: dungeon crawler, brawler, top-down shooter и roguelike. В ней геймерам предстоит отправиться в подсознание молодой девушки по имени Кэссиди и победить её самые страшные кошмары. Каждый уровень будет представлять собой новый сон: с могущественными противниками и случайной-генерацией окружения.

Полная версия Dreamscaper выйдет летом 2020 года. Точная дата пока не известна.

Страница в Steam.

Unbound: Worlds Apart

В этой метроидвании игроки возьмут на себя управление забавным существом по имени Соли, способным создавать порталы в параллельные реальности. Путешествуя между такими «дверями», герой сможет попадать в ранее недоступные места и решать различные головоломки. Из достоинств своего проекта разработчики особенно отмечают: красивую «рисованную» графику, нелинейный сюжет и возможность свободно исследовать окружающий мир.

Авторы Unbound: Worlds Apart также не спешат раскрывать дату релиза своего проекта. Ожидается, что игра выйдет в четвёртом квартале 2020 года.

Страница в Steam.

Nibiru

В «прологе» кооперативной экшен-игры Nibiru геймеры смогут ознакомиться с враждебным инопланетным миром и основами геймплея. Им предстоит исследовать планету, собирать ресурсы и создавать различные устройства для выживания. По словам разработчиков, в релизной версии игроков ожидает «захватывающий сюжет, рассчитанный на команду из четырёх человек», однако в «прологе» он недоступен.

Пробежаться по фантастическим мирам Nibiru в компании друзей можно будет в 2020 году, точная дата пока не сообщается.

Страница в Steam.

AZ: Oath of Brotherhood

Создавая AZ: Oath of Brotherhood, разработчики хотели сфокусироваться на сюжете, оставив геймплейную составляющую максимально простой и доступной. В этой небольшой игре геймеры должны будут помочь мальчику-подростку пережить особенно тяжёлый период в его жизни. Проходя через эту «чёрную полосу» он поймёт, насколько важны настоящая дружба и наличие близких людей рядом.

Дата выхода (даже примерная) AZ: Oath of Brotherhood пока остаётся загадкой. На странице проекта в Steam разработчики многократно заявляют, что у них не хватает ресурсов для создания игры, поэтому процесс затягивается. Вероятно, они будут выпускать свой проект небольшими эпизодами.

Страница в Steam.

Builders of Egypt

Экономическая градостроительная стратегия Builders of Egypt позволит геймерам своими глазами наблюдать за рождением и становлением Древнего Египта, вплоть до смерти Клеопатры VII. Игроки смогут строить здания, развивать дипломатические отношения с другими государствами и стараться избежать недовольства среди горожан.

Когда мы увидим полную версию Builders of Egypt, — пока не известно. Разработчики в поте лица работают над своим проектом, однако не сообщают даже примерную дату его выхода.

Помимо «прологов», появившихся в Steam в период пандемии коронавируса, игроки также могут ознакомиться с пробными версиями игр, опубликованными в 2019 году. Среди наиболее популярных и высоко оценённых из них стоит особенно отметить: Backbone, Mythic Ocean, Unsung Warriors, Legend of Keepers и др. Изучить полный список можно на отдельной странице в сервисе.