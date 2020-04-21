6 горячих «прологов» игр в Steam: бесплатные игры в самоизоляции
Не секрет, что в период пандемии коронавируса крупные студии стараются «помочь» скучающим на карантине, а заодно привлечь побольше внимания к своим проектам. В рамках этой тенденции в сервисе цифровой дистрибуции игр Steam появился новый тип бесплатного контента под названием «прологи». Эти небольшие начальные уровни призваны познакомить геймеров с игрой и помочь сформировать мнение — стоит ли покупать полную версию.
Корреспондент ИА REGNUM составил список новых «прологов» в Steam и кратко рассказал о каждом из них.
Rustler
Разработчики Rustler описывают своё творение как «средневековую GTA»: с конями вместо машин и мечами вместо автоматов. В этой комедийной и исторически недостоверной игре геймерам предстоит взять на себя управление обычным крестьянином, который пытается «выбиться в люди». Для этого протагонист возьмётся за любое задание: будь то кража соседских коров или заказное убийство.
Релиз полной версии Rustler ожидается в 2020 году. В графе «дата выхода» разработчики лаконично указали «когда придёт время».
Dreamscaper
По словам авторов Dreamscaper, их игра является миксом из проектов самых разных жанров: dungeon crawler, brawler, top-down shooter и roguelike. В ней геймерам предстоит отправиться в подсознание молодой девушки по имени Кэссиди и победить её самые страшные кошмары. Каждый уровень будет представлять собой новый сон: с могущественными противниками и случайной-генерацией окружения.
Полная версия Dreamscaper выйдет летом 2020 года. Точная дата пока не известна.
Unbound: Worlds Apart
В этой метроидвании игроки возьмут на себя управление забавным существом по имени Соли, способным создавать порталы в параллельные реальности. Путешествуя между такими «дверями», герой сможет попадать в ранее недоступные места и решать различные головоломки. Из достоинств своего проекта разработчики особенно отмечают: красивую «рисованную» графику, нелинейный сюжет и возможность свободно исследовать окружающий мир.
Авторы Unbound: Worlds Apart также не спешат раскрывать дату релиза своего проекта. Ожидается, что игра выйдет в четвёртом квартале 2020 года.
Nibiru
В «прологе» кооперативной экшен-игры Nibiru геймеры смогут ознакомиться с враждебным инопланетным миром и основами геймплея. Им предстоит исследовать планету, собирать ресурсы и создавать различные устройства для выживания. По словам разработчиков, в релизной версии игроков ожидает «захватывающий сюжет, рассчитанный на команду из четырёх человек», однако в «прологе» он недоступен.
Пробежаться по фантастическим мирам Nibiru в компании друзей можно будет в 2020 году, точная дата пока не сообщается.
AZ: Oath of Brotherhood
Создавая AZ: Oath of Brotherhood, разработчики хотели сфокусироваться на сюжете, оставив геймплейную составляющую максимально простой и доступной. В этой небольшой игре геймеры должны будут помочь мальчику-подростку пережить особенно тяжёлый период в его жизни. Проходя через эту «чёрную полосу» он поймёт, насколько важны настоящая дружба и наличие близких людей рядом.
Дата выхода (даже примерная) AZ: Oath of Brotherhood пока остаётся загадкой. На странице проекта в Steam разработчики многократно заявляют, что у них не хватает ресурсов для создания игры, поэтому процесс затягивается. Вероятно, они будут выпускать свой проект небольшими эпизодами.
Builders of Egypt
Экономическая градостроительная стратегия Builders of Egypt позволит геймерам своими глазами наблюдать за рождением и становлением Древнего Египта, вплоть до смерти Клеопатры VII. Игроки смогут строить здания, развивать дипломатические отношения с другими государствами и стараться избежать недовольства среди горожан.
Когда мы увидим полную версию Builders of Egypt, — пока не известно. Разработчики в поте лица работают над своим проектом, однако не сообщают даже примерную дату его выхода.
Помимо «прологов», появившихся в Steam в период пандемии коронавируса, игроки также могут ознакомиться с пробными версиями игр, опубликованными в 2019 году. Среди наиболее популярных и высоко оценённых из них стоит особенно отметить: Backbone, Mythic Ocean, Unsung Warriors, Legend of Keepers и др. Изучить полный список можно на отдельной странице в сервисе.