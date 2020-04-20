Нынешняя пандемия коронавирусной инфекции продемонстрировала со всей очевидностью всё несовершенство общественного устройства США, в которых, несмотря на статус самой богатой страны в мире, многие миллионы людей проживают за чертой бедности и не имеют возможности получить нужную им медицинскую помощь. Тем не менее в сложившеся ситуации может быть и повод для оптимизма, заявил губернатор американского штата ВермонтБерни Сандерс в опубликованной 19 апреля статье в авторитетном издании The New York Times.

Gage Skidmore Берни Сандерс

Прежде всего, Сандерс подчеркивает, что США являются «самой богатой» страной в мире, в которой, тем не менее, существует огромное имущественное неравенство. Из-за него почти половина населения вынуждена жить от зарплаты до зарплаты, 40 млн человек оказались за чертой бедности, 87 млн не имеют страховки вообще или страховка не покрывает их медицинских потребностей. В стране также проживает полмиллиона бездомных людей.

Снявший свою кандидатуру на пост главы Белого дома Сандерс отмечает, что на фоне нынешних двух кризисов — пандемии коронавируса и развала экономики — крайне важно пересмотреть ряд основополагающих принципов американского общества и понять, почему они не соответствуют чаяниям народа, а также бороться за более справедливое и честное государство.

Jonathan Borba Отдых врача. США

«Абсурдной и жесткой» Сандерс называет частную систему здравоохранения страны, на помощь которой может рассчитывать только тот, кому страховку обеспечит его работодатель.

«Пока миллионы американцев теряют свои рабочие места и источники заработка в результате пандемии, многие из них теряют и медицинскую страховку», — указывает он.

«Именно это и происходит, когда страховка является трудовой льготой, а не гарантированным правом», — продолжил Сандерс, предложивший после завершения пандемии законодательно гарантировать медицинскую страховку каждому гражданину США, вне зависимости от его трудового статуса.

Он отметил, что пандемия также с очевидностью показала иррациональность сложившейся системы. «Невероятно», но в самый разгар острейшего кризиса здравоохранения в современной истории тысячи медицинских работников были сокращены, тогда как многие больницы и клиники оказались на грани банкротства или закрытия.

«По правде говоря, у нас нет «системы» здравоохранения. У нас есть крайне сложная сеть медицинских учреждений, в которой главную роль играют финансовые интересы страховых и фармацевтических компаний», — обратил внимание бывший кандидат в президенты США, отметив, что в рамках новой реформы здравоохранения, которую назвал «Здравоохранение для всех» (Medicare for All) выгодополучателем американской медицины будут граждане, а не финансисты.

Безусловно, коронавирус не различает людей по их социальному статусу, примерами чему можно назвать госпитализацию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Тем не менее бедные люди и люди рабочих профессий болеют и умирают чаще, чем их более обеспеченные сограждане. Особенно явно это в случае с афроамериканским населением страны.

Garry Knight Борис Джонсон

Помимо того, что у небогатых семей нет страховки, коронавирус особенно опасен для людей, у которых уже есть опасные заболевания или ослаблен иммунитет. Эти проблемы со здоровьем у малообеспеченных людей, которые Сандерс связывает «с рядом социально-экономических причин», делают их более уязвимыми к вирусу.

«Кроме того, пока врачи, губернаторы и мэры говорят нам, что мы должны изолировать себя и оставаться дома, богатые люди отправляются в свои загородные дома в менее населенных районах, у людей из рабочего класса таких возможностей нет», — указывает Сандерс, отмечая, что небогатые люди вынуждены в таких условиях ходить на работу, рискуя заболеть самим или распространить инфекцию дальше.

Если в сложившейся ситуации «ужасной пандемии и экономического краха» и есть поводы для оптимизма, то они связаны с тем, что многие в США начинают пересматривать основополагающие принципы системы ценностей США. Так, люди задаются вопросом: должны ли они по-прежнему следовать путем жадности и безудержного капитализма, из-за которого подавляющее меньшинство владеет большей частью богатства государства, тогда как десятки миллионов человек не могут прокормить свою семью, заплатить за жилье или обучение или отложить на старость.

«Или мы должны двигаться вперед в очень новом направлении», — подчеркнул бывший кандидат на пост президента США.

По словам Сандерса, в своей президентской кампании, с которой губернатор Вермонта сошел по собственному желанию, он «шел по стопам» Франклина Делано Рузвельта, который понимал, что «по-настоящему свободное общество, экономические права должны стать правами человека». Теперь же Сандерс планирует «сделать все, что в его силах», чтобы объединить страну для избрания бывшего вице-президента Джозефа Байдена и нанести поражение «самому опасному президенту в современной истории США». Сандерс пообещал продолжить бороться с несправедливостью, которой поспособствовало избрание Дональда Трампа.

«Просто дать отпор г-ну Трампу недостаточно, мы должны сформировать новое направление для Америки», — подчеркнул Сандерс, указывая, что в новой Америке должна быть обеспечена нормальная оплата труда.

Gage Skidmore Дональд Трамп выступает перед своими избирателями

Он также указал на то, что страна не может быть конкурентоспособной глобальной экономикой или устойчивой демократией, если не гарантировано высокое качество образования — с детского сада до университетов — всем гражданам. Должны быть решены жилищный и экологические вопросы, а также вопрос с пенсиями.

«Я устал уже слышать, как политики и разного рода эксперты говорят нам, что как сложно добиться фундаментальных изменений в нашем обществе», — отметил Сандерс, напомнив слова Нельсона Манделы, что такое всегда кажется «невозможным, пока не сделано».

"Давайте начнем работать и доведем ее до конца», — заключил бывший претендент на пост президента США.