Как недавно стало известно, в российских военно-воздушных силах ведутся работы по интеграции в состав вооружения истребителей Су-35С ракет «воздух — воздух» большой дальности Р-37М. Об этом изданию «Известия» сообщил источник в военно-промышленном комплексе России. Как ожидается, в конце 2020 года должны состояться испытательные пуски этой ракеты с истребителей Су-35С, после чего начнётся массовое оснащение их новой ракетой. Ранее Р-37М была принята на вооружение, и ею оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31БМ и МиГ-31БСМ, для оснащения которых она и создавалась. Однако впоследствии было решено адаптировать её для применения в составе вооружения истребителей Су-35С. Как ранее было заявлено, носителями Р-37М смогут быть и новейшие истребители пятого поколения Су-57.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета P-37

Кроме того, по пока ещё неподтверждённым сведениям в перспективе может идти речь и об оснащении ракетой Р-37М истребителей Су-30СМ. Таким образом, в ближайшие годы большая часть российских истребителей может быть вооружена новыми дальнобойными ракетами. Рассмотрим, что представляет собой эта ракета и каковы позиции России на текущий момент в области создания авиационных ракет большой дальности?

История ракеты Р-37 началась ещё в конце 1980-х. Это изделие создавалась на замену ракете Р-33, являющейся главным калибром перехватчика МиГ-31. По сравнению с Р-33 новая ракета должна была иметь более чем в два раза большую дальность полёта и активную головку самонаведения. Параллельно с Р-37 велась разработка и другой перспективной ракеты «воздух — воздух» большой дальности — КС-172, предназначенной для оснащения истребителей завоевания превосходства в воздухе. Однако распад Советского Союза и последовавшие за этим события привели к прекращению работ по созданию авиационных ракет сверхбольшой дальности. В 1994 году были проведены испытательные пуски прототипов ракет Р-37, в ходе которых удалось добиться перехвата мишени на рекордном расстоянии в 304 километра от точки пуска.

Piotr Butowski Ракета КС-172

Вновь возобновили работы по новой ракете большой дальности лишь в конце 2000-х годов. По сравнению с исходной ракетой у Р-37М была немного уменьшена длина, и самое главное, электронная часть ракеты подверглась кардинальным изменениям и выполнена на современной элементной базе. В частности, ракета оснащена современной и значительно более совершенной головкой самонаведения 9Б-1103М-350, обеспечивающей наведение ракеты на конечном участке. На основном участке траектории управление ракетой осуществляется инерциальной навигационной системой с радиокоррекцией от носителя. По сравнению с Р-33 существенно увеличились возможности по поражению манёвренных целей.

В ряде отечественных СМИ максимальная дальность пуска ракеты оценивается примерно в 200 километров. Однако, стоит заметить, что такая дальность заявлена для экспортной версии ракеты, в то время как дальность Р-37М в исполнении для российских ВВС оценивается не менее чем в 300 километров. По западным оценкам, дальность пуска ракеты может составлять от 150 километров при полёте по прямолинейной траектории и до 400 километров при полёте по аэробаллистической траектории. Максимальные оценки дальности применимы лишь в случае стрельбы по крупным и слабо маневрирующим целям на встречном курсе.

Головка самонаведения (ГСН) ракеты обеспечивает захват цели с большой отражающей поверхностью (пять и более квадратных метров) на дальности в 40 километров. Такая дальность захвата достигается, в том числе и благодаря достаточно большому диаметру ракеты, и как следствие — антенны ГСН. Однако большой диаметр ракеты не позволяет разместить её во внутренних отсеках вооружения. Так, новейший российский истребитель пятого поколения сможет применять Р-37М только на внешних подвесках.

По имеющимся данным, серийное производство Р-37М было развёрнуто в 2014 году, но сколько таких ракет имеется в строевых частях, остаётся неизвестным, особенно учитывая, что данные по авиационному вооружению в ВВС России крайне закрытые. При этом периодически Р-37М попадали на фотографии модернизированных перехватчиков МиГ-31, что позволяет с высокой долей уверенности говорить о наличии определённого запаса новых ракет. Новая ракета обеспечивает истребительным соединениям ВВС России кардинально новые возможности. В частности, благодаря этой ракете становится возможным эффективный перехват ударных самолётов до рубежа пуска ими крылатых ракет и планирующих боеприпасов, поражение самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и самолётов радиоэлектронной борьбы на больших дальностях. В дальнем воздушном бою вооружённые Р-37М истребители также будут иметь существенное преимущество, эффективная дальность применения этой ракеты в любом случае будет больше, чем у ракет средней дальности.

Vitaly V. Kuzmin Авиационная ракета класса воздух-воздух большой дальности Р-37

Помимо России, обладателем ракет «воздух — воздух» сверхбольшой дальности является Китай. Известно о наличии у Китая новой дальнобойной ракеты PL-15, которая оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем и способна развивать максимальную скорость, в пять раз превышающую скорость звука. Оценки дальности PL-15 варьируются в очень широких пределах — от 150 до 300−400 километров. Вероятно, как и у Р-37М, дальность PL-15 зависит от типа поражаемой цели и траектории.

При этом США, которые традиционно являются лидером в создании различных авиационных боеприпасов, в области создания ракет большой дальности на текущий момент оказались в аутсайдерах. Начиная с 2017 года в США корпорацией «Локхид-Мартин» ведётся разработка перспективной ракеты «воздух — воздух» большой дальности AIM-260 JATM, которая создаётся как ответ на российскую Р-37М и китайскую PL-15. По планам американского военного ведомства испытания AIM-260 должны начаться в 2021 году, а полномасштабные закупки — с 2026 финансового года.

Китайский истребитель Chengdu J-20 с четырьмя PL-15 внутри оружейного отсека

Ну, а пока что Россия занимает лидирующие позиции в области создания авиационных ракет «воздух — воздух» сверхбольшой дальности, а новые возможности ВВС России по ведению дальнего воздушного боя напрямую зависят от темпов производства новых ракет Р-37М и их количества.