Для победы на ноябрьских выборах президента США Дональду Трампу следует сконцентрироваться на решении насущных проблем страны, страдающей от последствий пандемии коронавируса, а не обвинять своего основного противника в связях с Пекином, пишет Джейкоб Хеилбранн в опубликованной 19 апреля статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Несмотря на ежедневные пресс-конференции Трампа, а, может быть, из-за них, популярность главы Белого дома в последнее время начала ослабевать: по данным опроса Gallup, рейтинг Трампа на сегодняшний день составляет 43%. Одна часть его администрации, по всей видимости, решила, что для исправления ситуации нужно говорить не о достижениях президента, а развернуть кампанию нападок на его основного соперника — бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Целью этих нападок должна стать позиция Байдена по отношению к Китаю, а также связь бывшего вице-президента и его сына Хантера с китайскими компаниями. Их стратегия двух «B & B» (Biden and Beijing) должна якобы обеспечить Трампу победу в ноябре.

Напротив, советник президента США Келлиэнн Конуэй и председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниэл утверждают, что основное внимание в предвыборной кампании должно быть уделено тому, что Трамп может вернуть стране экономическое благополучие. По словам Конуэй, вся предвыборная агитация Трампа должна показывать, что он главнокомандующий, «военный» президент, выделяющий $2 трлн на помощь своим гражданам и работающий вплотную с губернаторами-демократами и лидерами «Большой семерки».

Kellyanne Conway Советник президента США Келлиэнн Конуэй

Безусловно, у Трампа довольно большие шансы на успех, но их не укрепить поношением Байдена и Китая или попытками показать, что Байден действует по указке Пекина. Так, даже то, что уже опубликовано, оказалось не столь разрушительным для имиджа Байдена. При этом сам Трамп находится под ударом в этой области: 23 февраля он заявил о том, что председатель КНР Си Цзиньпин работает «очень усердно», а также «делает хорошую работу». Затем 27 марта Трамп написал в своем Twitter, что «Китай прошел через многое и сформировал хорошее понимание вируса». Тогда Трамп добавил, что он поддерживает «близкое» сотрудничество с Пекином, в отношении которого выражает «большое уважение». Он также дал высокую оценку «прозрачности» Китая по вопросу коронавируса.

Трамп делал такие заявления, понимая важность торговли с КНР, не в последнюю очередь для фермеров, которые составляют значимую часть его избирательной базы. Он не может просто так взять и порвать отношения с Китаем, с которым он «хотел бы иметь хорошие отношения».

Вместо того чтобы искать козлов отпущения за границей, Трампу следует сфокусироваться на возобновлении работы американской экономики. Он должен подчеркивать плюсы новой инициативы властей о выделении $400 млрд для помощи малому бизнесу. Конгресс должен принять соответствующий законопроект уже на этой неделе. Более того, хотя Трамп и может относиться к нему с нелюбовью, но глава американского минфина Стивен Мнучин стал его самым важным активом во взаимодействии с законодателями. Президент США должен всячески превозносить главу своего минфина, разделяя — даже скрепя сердце— с ним честь ответственного за экономическое восстановление страны.

Treasury.gov Стивен Мнучин

Кроме того, Трамп должен продвигать более активное тестирование на коронавирус на федеральном уровне и на уровне штатов. С его стороны было большой ошибкой делегировать этот процесс штатам. Пока не будут проведены широкомасштабное тестирование и отслеживание контактов зараженных, граждане США не будут чувствовать себя комфортно в обществе, сколько о снятии жестких мер ни объявляй.

Трампу следует понять, что пока Байден находится в своем подвальном помещении, он вряд ли повредит себе, сделав или сказав что-нибудь не то. Трампа же будут оценивать по его действиям, а не по тому, что он говорит о прошлом Байдена или его обещаниях: на сегодняшний день без работы оказались 22 млн граждан США, вакцины от коронавируса не существует, а пандемия распространилась в сельские регионы страны. Пришло время Трампу показать «искусство сделки» и вдохнуть жизнь в экономику. В противном случае он войдет в историю как очередной Герберт Гувер, заключили авторы, имея в виду президента США, который возглавлял администрацию перед Великой депрессией.