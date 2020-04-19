



Иван Шилов ИА REGNUM

Парламент Турции одобрил освобождение заключенных

По данным турецкого новостного портала T24, парламентом Турции был одобрен законопроект по освобождению заключенных, который, в свою очередь, вызвал волну недовольства в обществе. Парламент одобрил совместный законопроект Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД), предусматривающий освобождение некоторых заключенных из тюрем открытого типа, а также продление испытательного срока. Отмечается, что законопроект коснётся порядка 90 тысяч человек. При этом он не распространяется на журналистов, политических заключенных и активистов, выступавших против ПСР.

AmnestyInternational: необходимо освободить заключенных

Согласно интернет-изданию AktifHaber, представитель международной правозащитной организации Amnesty International Милена Буюм выразила свое мнение по поводу законопроекта, предусматривающего освобождение турецких заключенных. «Правительство Турции должно сделать правильный выбор и освободить из мест заключения тех, кто был заключен в тюрьмы за то, что отстаивал свои права мирным путем», — отметила она. Законопроект, изначально представленный как мера борьбы с эпидемией коронавируса, как стало ясно позднее, не предусматривал освобождения из тюрем политических заключенных, лиц, лишенных свободы за выражение своих убеждений, а также журналистов. Данный законопроект вызвал критику у женских правозащитных организаций, журналистских сообществ, а также организаций по защите прав человека. «Лица, осужденные в несправедливых судебных процессах с чрезмерно широким применением антитеррористических законов Турции, теперь рискуют заразиться этой смертельной болезнью», — заявила Буюм.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. 1978. США В турецком суде

Подал в отставку глава МВД

Согласно новости, опубликованной на новостном портале T24, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал в отставку. «Ответственность за введение в выходные дни комендантского часа с целью предотвращения развития пандемии полностью лежит на мне. Изображения, которые появились незадолго до введения комендантского часа, не соответствовали этому отлично управляемому процессу. Приношу глубочайшие извинения своему дорогому народу, которому я никоим образом не хотел навредить, а также нашему президенту, которому я буду верен до конца своей жизни. Я покидаю свой пост главы МВД. Я прощаюсь со всеми друзьями, коллегами. Да хранит Аллах нашу нацию», — написал Сойлу.

Президент не принял отставку Сойлу

Как пишет газета Sözcü, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не удовлетворил прошение главы МВД Турции Сулеймана Сойлу об отставке. Сойлу продолжит занимать свой пост. В сообщении, полученном от управления по связям с общественностью администрации президента, касательно заявления Сойлу говорится, что президент «не счёл это требование подходящим». «Отставка министра внутренних дел не принята, он продолжит исполнять свои обязанности», — отметили в Управлении.

Tasnim News Agency Сулейман Сойлу

Праздничная церемония отменяется

Согласно новости, опубликованной в газете Cumhuriyet, председатель парламента Турции Мустафа Шентоп сообщил, что праздничная церемония по случаю 100-летия этого законодательного органа, которая должна была отмечаться 23 апреля, отменяется из-за эпидемии коронавируса. «Мы призываем наш народ отпраздновать всей Турцией 100-летний юбилей парламента, выйдя на балконы своих домов 23 апреля 2020 года в четверг, в 21:00, с флагом в руках, распевая национальный гимн Турции. Давайте отметим всем народом 100-летний юбилей нашего парламента, напевая куплеты, отражающие дух патриотизма и неустанной борьбы», — отметил Шентоп.

Вспышка коронавируса привела к всплеску домашнего насилия

Согласно сообщению турецкого телеканала NTV, в результате призывов правительства Турции оставаться дома во время эпидемии коронавируса в Стамбуле показатели преступлений против общественного порядка сократились на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стоит отметить, что в марте текущего года в Стамбуле было зарегистрировано 2493 случая насилия в семье, что на 38,2% больше, чем в том же месяце прошлого года, когда их было 1804 случая. Если в марте месяце прошлого года в городе было зарегистрировано 958 случаев карманных краж, то в том же месяце текущего года их количество составило 393 случая, спад на 59%.

Новые безработные

Как пишет газета Cumhuriyet, несколько миллионов человек могут остаться без работы в связи с закрытием предприятий из-за эпидемии коронавируса. Народно-республиканская партия Турции (НРП), изучив вопрос о временном закрытии предприятий из-за вспышки коронавируса, подсчитала, что в Турции, где уровень безработицы бьет все рекорды, количество людей, которые могут остаться без работы из-за вспышки коронавируса, составляет около 5 миллионов. По всей стране были приняты чрезвычайные меры в связи с эпидемией, многие предприятия были закрыты по решению администрации президента и министерства внутренних дел Турции.

Турция не исполняет решения

Как сообщает новостной портал AhvalNews, в докладе за 2019 год комитета министров Совета Европы при Европейском суде по правам человека указывается, что Турция занимает второе место с конца в списке стран, исполняющих решения суда. Согласно 13-му по счету за этот год докладу, общее число решений, ожидающих рассмотрения в комитете министров Совета Европы, составило 5231 по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Предупреждение для Турции

Как сообщает турецкая редакция DW, один из ведущих немецких экспертов по проблемам стран Ближнего Востока Гидо Штайнберг отметил, что война в Сирии подошла к концу и Турция проиграет в сирийском Идлибе. В своём интервью Штайнберг заявил, что предсказать, сколько именно продлится действие режима прекращения огня, в настоящее время совершенно не представляется возможным. При этом он подчеркнул, что и Сирия, и ее российские, ливанские и иранские союзники хотят вернуть провинцию Идлиб под контроль центральных властей. В частности, им было отмечено следующее: «Всё, что мы сейчас наблюдаем, означает постепенное отступление Турции и её союзников. Я полагаю, что очередная вспышка боевых действий произойдёт летом. Думаю, что продолжение крупномасштабной общевойсковой операции, начатой Асадом в апреле 2019 года, приведёт в конечном счёте к победе проправительственных сил в указанной части страны».

Msb.gov.tr Похороны турецких солдат, погибших в Сирии

Утрата планируемого дохода

Как сообщает NTV, согласно данным министерства туризма Турции и Турецкого статистического института, в 2019 году Турцию посетили 51,7 миллионов туристов, при этом доход от туризма составил 34,5 миллиарда долларов. Туристический сектор вступил в 2020 год с большими надеждами, ожидая продолжения этой тенденции, однако пандемия перевернула все с ног на голову. Ожидаемый 50-миллионный поток туристов и доход в 50 миллиардов долларов сравнялся с нулем.

Демобилизация и призыв в армию приостановлены

Как сообщает FoxTV, согласно сведениям, полученным от уполномоченных лиц министерства обороны Турции, демобилизация солдат по окончании срока службы по призыву и призыв на воинскую службу приостановлены на неопределенный срок. Вместе с тем рассматривается вариант прохождения воинской службы дистанционно, не посещая воинской части для тех, кто должен был проходить воинскую службу на платной основе. Стало известно, что демобилизация солдат последний раз была осуществлена 1 апреля, последний призыв на воинскую службу был проведен 19 марта; при этом в процессе демобилизации и призыва на воинскую службу 60 тысяч солдат были демобилизованы, 60 тысяч — призваны. Отмечается, что передвижение, вызванное в процессе демобилизации и призыва 120 тысяч человек, представляет серьезный риск как для их семей, так и для общества в целом.

Msb.gov.tr Турецкие солдаты

Экономика переживает переломный момент

Согласно новости, опубликованной в газете Dünya, торговля остановилась в 70% предприятий розничной торговли, исключением являются предприятия розничной торговли продуктами питания. Сложившаяся ситуация намного хуже кризиса 2008 года. Индекс доверия к сектору розничной торговли упал до рекордно низкого уровня, представители сектора ожидают большого спада в ближайшие 3 месяца. Вспышка коронавируса стала причиной возникновения нового глобального экономического кризиса. Турция с 2018 года переживает валютный кризис, и ожидается, что в ближайшее время темпы экономического роста в стране будут находиться на самом низком уровне. В секторе розничной торговли, который считается ведущим сектором, с точки зрения показателей роста и измерения поведения потребителей, после закрытия магазинов в марте месяце торговля остановилась в 70% предприятий, исключением являются лишь предприятия розничной торговли продуктами питания.

Новые претензии к Турции по Идлибу

Согласно новости, размещенной на сайте sol.org.tr, Британская сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что, несмотря на то, что 5 марта Анкара и Москва пришли к соглашению о режиме прекращения огня в Идлибе, ВС Турции значительно увеличили количество солдат в регионе. Поступили новые претензии к Турции по Идлибу. Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в Идлиб въехал очередной турецкий военный конвой из 35 военных транспортных средств. Как отмечается в сообщении, военный конвой из 35 военных транспортных средств пересек границу через пограничный переход «Кафр-Лусин» и направился к турецкому наблюдательному пункту. Также отмечается, что до настоящего времени данная информация не подтверждена ни Анкарой, ни Дамаском.

Msb.gov.tr Турецкие солдаты

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ВОЗ объявила о замедлении скорости распространения коронавируса в некоторых странах Европы. При этом отметила, что скорость распространения новых случаев по-прежнему растет в Великобритании и Турции.

В напряженных в последние годы отношениях между Анкарой и Тель-Авивом наблюдаются «потепления»…Как сообщает Bloomberg, Турцией принято решение о продаже Израилю медицинского оборудования «по гуманитарным соображениям».

Ситуация в Стамбуле, который является одним из городов, наиболее пострадавших от коронавируса, усугубляется. Стало известно, что тест на коронавирус дал положительный результат у 350 сотрудников мэрии Стамбула.

Доступ к арабской версии интернет-сайта турецкого правительственного агентства Anadolu был заблокирован на основании, что «сведения, размещенные на сайте, направлены против Саудовской Аравии». Как сообщает OdaTv со ссылкой на SaudiNews, было принято решение заблокировать доступ к сайту.

Эрдоган выступил с заявлениями после заседания правительства. Он сообщил, что комендантский час будет продолжаться по выходным.

Германия предупредила своих граждан, находящихся на территории Турции, об опасности публикаций в социальных сетях своих сообщений. Отмечается, что произвольные аресты и преследования граждан в Турции продолжаются даже в условиях борьбы с коронавирусом.

По словам специалиста по инфекционным болезням и клинической микробиологии Алпая Азапа, нам придется бороться с эпидемией коронавируса, пока не переболеют 60% населения.

Поразительное заявление лидера оппозиционной «Хорошей партии» Мераль Акшенер… По ее словам, Эрдоган до сегодняшнего дня не согласился ни с одним предложением Научного совета. Она также отметила, что «единоличное правление создает хаос среди министров».