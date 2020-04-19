Шаг вперед, два шага назад. О Дне Победы над Японией
Государственная Дума 14 апреля приняла во втором и третьем чтении, а Совет Федерации 17 апреля 2020 года одобрил — поправки к федеральному закону «О днях воинской славы и памятных датах России». День окончания Второй мировой войны перенесён со 2 сентября на 3 сентября и переведён из числа памятных дат (не обязательных для празднования) в число дней воинской славы.
Как заявил при докладе в Совете Федерации сенатор Г. Карасин, ставший по поручению губернатора Сахалинской области В. Лимаренко одним из авторов законопроекта, — сделано это было «по многочисленным обращениям ветеранских организаций Дальнего Востока».
Что же на самом деле просили ветеранские организации?
Передо мной лежит их обращение к Президенту страны, руководителям палат Федерального Собрания. В нем совсем другая просьба: верните подлинное название праздника — «3 сентября — День победы над Японией»! Именно так он был назван в Указе Президиума Верховного Совета СССР 1945 года, который не отменен, но который хотят заменить новоделом — суррогатом, подменяющим славную победу безликим «окончанием войны». Сама она что-ли кончилась? Шла-шла, а потом почему-то кончилась…
Подписали обращение: Сахалинское региональное отделение Поискового Движения России, Почётный гражданин Сахалинской области В. И. Белоносов, Сахалинская общественная организация «Даманцы», Региональная общественная организация «Сахалинская гвардия», Председатель областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Сахалинского пограничного управления береговой охраны ФСБ РФ Васюта В. П., участник освобождения южного Сахалина от японских милитаристов, ветеран Великой Отечественной войны Гаврилов В. В., Сахалинский областной Совет ветеранов, Сахалинский региональный молодёжный военно — патриотический общественный фонд «Пионер», Демурин М. В. — чрезвычайный и полномочный посланник II класса, публицист, Зиланов В. К., член Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ, профессор, заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный гражданин Мурманской области (Мурманск), Зимонин В. П., директор «Института проблем безопасности и развития Евразии», доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, воин-интернационалист — участник боевых действий в Сирии и Египте, автор ряда книг по войне с Японией, Иванова С. В., депутат Сахалинской областной Думы 2,3,4,5,6,7-го созывов, Сахалинская областная организация ветеранов органов государственной безопасности, Руководитель Сахалинского областного отделения Российского Философского общества В. Ю. Иконников, Председатель Сахалинского регионального общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов» (РСВ) Кайдаш В. В., Председатель правления Сахалинской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана С. А. Калентьев, Председатель Сахалинского областного Совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий И. Ф. Лахно, Мурая А. В. Почетный гражданин города Южно-Сахалинска, ветеран труда, участница трудового фронта, награжденная медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», Плотников А. Ю., доктор исторических наук, профессор, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны, эксперт РВИО Пушкарёва Д. М., старший сержант, санинструктор 79-й стрелковой дивизии, участница Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участница освобождения южного Сахалина и Курильских островов, награжденная медалью «За Победу над Японией», Пономарёв С. А. председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества, член Центрального Совета Общероссийского Движения Поддержки Флота, Рукавишникова Т. Н., Почетный гражданин Сахалинской области, председатель Сахалинского регионального объединения пенсионеров «Совесть», Сандлер Н. Н. Почётный гражданин города Южно-Сахалинска, ветеран Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, офицер — пограничник. Награждён медалями «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Японией», Сичкарь В. Ф., Почётный гражданин города Южно-Сахалинска, участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, награждён медалью «За Победу над Японией», освобождал южный Сахалин вместе с отцом и старшим братом; Цибаков С. Ю. Председатель Сахалинского областного Совета Всероссийской общественной организации «Боевое братство, Сахалинская региональная организации Российского военно-исторического общества.
Это мнение было своевременно доведено и до авторов законопроекта, и до руководства страны, но было не просто проигнорировано, оно, по сути, сфальсифицировано.
Чтобы не упоминать победу над Японией, председатель Совета Федерации В. Матвиенко даже слукавила, заявив, что Президиум Верховного Совета СССР принял в 1945 году Указ об окончании Второй мировой войны (Смотреть с 39 минуты 33 секунды). На самом деле принят был Указ о дне всенародного торжества — Дне Победы над Японией (Ведомости Верховного Совета СССР, 1945, №61).
Сенаторы от Северной Осетии усмотрели противоречие между новым днём воинской славы и назначенным на тот же день Днём солидарности в борьбе с терроризмом. Их старательно убеждали, что такого противоречия нет. Интересно, что День солидарности по борьбе с терроризмом спешно учреждался ровно 15 лет назад, в тот же день 1 апреля (законопроект №145 246−4), что и День окончания Второй мировой войны, принятый Государственной думой в первом чтении 1 апреля 2020 года. Символично, что в день общепризнанного обмана и первоапрельских шуток над населением России так изощренно, если не сказать цинично, «пошутили». Тогда роль инициатора учреждения памятного дня антитеррора доверили видному единороссу, члену руководства «Единой России» А. Исаеву, являющемуся представителем официальных российских профсоюзов. Замысел состоял в имитации «народности» законопроекта, придуманного политтехнологами. (Аналогичный приём использовали спустя годы Г. Карасин и В. Матвиенко, ссылавшиеся на мнение ветеранских организаций, якобы желавших Дня окончания войны).
Сахалинская областная Дума уже 7 апреля 2005 года постановлением №2/6/131−4 приняла Обращение к депутатам Государственной думы, членам Совета Федерации, Президенту России, к законодательным органам субъектов Российской Федерации.
В этом показательном и исторически важном документе указывалось, что
Осенью 2005 года Сахалинская областная Дума, обращаясь к ряду депутатов Государственной думы и членам Совета Федерации, писала:
В последующем «занятость» 3 сентября использовалась в качестве одного из важных аргументов против закрепления за этой датой Дня Победы над Японией. Искусственно противопоставив теракт в Беслане Дальневосточной Победе, отечественным прояпонским силам удалось на 15 лет задержать возвращение 3 сентября в число дней воинской славы.
Теперь же, когда найден новый, более изощренный способ фальсификации истории путем перехода от простого отрицания значения Победы над Японией заменой его нейтральным новоделом — Днем окончания Второй мировой войны — те же самые политические манипуляторы отошли от демонстративного противопоставления двух событий с несовпадающим эмоциональным содержанием.
Спрашивается, а как теперь быть с законом о поправках к Конституции Российской Федерации №ФКЗ — 1, подписанным Президентом Российской Федерации 14 марта 2020 года? Этим законом введена в Основной закон страны статья 67.1, прямо указывающая,
- что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории,
- что Российская Федерации чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды,
- что умаление значения подвига народа при защите Отечества — не допускается.
Согласитесь, что низвести Победу до простого «окончания войны» — это и есть умаление подвига народа, разрушающее историческую преемственность. Не будем уподобляться варварам, снёсшим памятник маршалу Коневу — освободителю Праги. Если уж одержали победу, то давайте ею гордиться!
Одобрение закона в его нынешнем виде — означает поражение перед геополитическими противниками на фронте ведущейся против нашей страны информационно-психологической войны. Надеемся, что это поражение временное.
3 сентября — это не только День окончания Второй мировой войны. Это — день Победы над Японией. Констатации этого факта и страшатся влиятельные силы, ведущие переговоры с этой страной по так называемому «территориальному вопросу».
Мы за мир без уступок отечественной территории, возможных при использовании введенных в Конституцию лазеек в виде так называемых «делимитации, демаркации и редемаркации».
Будем продолжать борьбу за возвращение исторической правды. Приглашаем Президента Российской Федерации провести Парад Победы 3 сентября 2020 года на Сахалине, где и закончилась нашей победой Вторая мировая война.